Les chiffres lamentables des sondages de Biden, expliqués dans 9 graphiques

Ces derniers mois, les démocrates ont été de plus en plus préoccupés par le faible taux d’approbation du président Joe Biden, craignant que cela ne nuise à leur parti à mi-mandat en 2022.

À la mi-juillet, sondage après sondage, il a montré que ses cotes d’approbation pataugeaient au milieu d’un mécontentement à l’égard de sa gestion de l’économie et des préoccupations persistantes concernant l’inflation et les prix de l’essence. Pour couronner le tout, un sondage du New York Times et du Siena College a révélé que seulement 26% des démocrates pensaient qu’il devrait être renommé dans deux ans, tandis que 64% seraient ouverts à quelqu’un d’autre.

Le contrecoup que Biden subit n’est pas tout à fait inhabituel : la plupart des présidents constatent une certaine perte de soutien au cours de leurs deux premières années. Cependant, ses cotes d’approbation sont tombées en dessous de celles de ses récents prédécesseurs au même moment de leur présidence, alimentant les inquiétudes quant au fait que l’impopularité de Biden pourrait peser sur les démocrates cet automne.

Voici neuf tableaux qui expliquent à quel point les choses vont mal pour Biden et à quel point elles pourraient être mauvaises pour son parti.

La cote d’approbation de Biden a atteint de nouveaux creux le mois dernier

Selon le tracker d’approbation présidentielle Ipsos, la cote d’approbation de Biden a régulièrement diminué depuis le début de sa présidence.

Dans la dernière enquête d’Ipsos, l’approbation globale de Biden était de 39%, dont 74% parmi les démocrates, 31% parmi les indépendants et 12% parmi les républicains. C’est une baisse notable dans tous les domaines par rapport au début de sa présidence, quand il était à 55 % dans l’ensemble, 91 % chez les démocrates, 47 % chez les indépendants et 21 % chez les républicains.

D’autres sondages de juillet ont fait écho à ces conclusions : le sondage Times/Siena avait son approbation à 33 %, un sondage CNBC l’avait à 36 % et un sondage Economist/YouGov l’avait à 37 %. Dans l’ensemble, l’agrégateur de sondages de FiveThirtyEight montre que l’approbation de Biden se situe actuellement à 38%.

Des problèmes tels que la hausse du coût de la vie font partie des facteurs qui contribuent aux perceptions négatives de Biden, même si d’autres indicateurs économiques, comme le taux de chômage, ont été solides.

Dans un récent point positif, Biden a vu une petite bosse parmi les démocrates et les indépendants dans le dernier sondage Ipsos. Par rapport à une enquête menée par l’entreprise début juillet, Biden a vu son approbation augmenter de 5 points de pourcentage et de 7 points de pourcentage, respectivement, parmi les deux groupes. Jason Lange de Reuters a noté qu’un solide rapport sur l’emploi le 8 juillet – montrant un taux de chômage stable de 3,6% et l’ajout de centaines de milliers de nouveaux emplois – pourrait avoir contribué à cette augmentation.

Alors que les cotes d’approbation de Biden parmi certains démocrates ont augmenté, il n’est toujours pas en terrain sûr avec de nombreux membres de son parti. L’enquête Times / Siena a révélé que ceux qui favorisent un autre candidat à la présidence ont cité l’âge et les performances professionnelles parmi leurs principales raisons de le faire. Et les données d’Ipsos montrent également de légères fluctuations du soutien de Biden au cours des derniers mois, ce qui suggère qu’il est trop tôt pour savoir si les gains récents seront durables.

Il n’est pas rare que les présidents constatent une légère baisse de leur cote d’approbation après la fin de la « phase de lune de miel » initiale.

Trump a vu une légère baisse de soutien après le début de sa présidence, tandis qu’Obama en a vu une plus importante. Environ un an et demi après le début de leurs présidences, plusieurs présidents récents ont connu de telles baisses. Trump est passé de 44% au début de sa présidence à 42%, Obama est passé de 65% à 46% et Clinton est passé de 54% à 45%, selon l’agrégateur de sondages de FiveThirtyEight. George W. Bush, quant à lui, a vu son taux d’approbation passer de 54 % à 68 %, grâce au soutien public à sa présidence après les attentats terroristes du 11 septembre 2001.

Ces baisses sont généralement liées aux attentes du public, les gens étant plus susceptibles d’être optimistes à propos d’un président lorsqu’il prend ses fonctions pour la première fois, et plus déçus plus tard s’ils ne sont pas en mesure de tenir leurs promesses. Notamment, la baisse de la cote d’approbation de Trump a été plus faible car il était déjà relativement impopulaire au départ.

Le taux d’approbation de Biden, cependant, est passé de 53% à 38% au cours de la même période, selon le tracker FiveThirtyEight, plongeant plus bas que ceux de ses récents prédécesseurs et suggérant qu’il fait face à un degré de désapprobation plus élevé qu’eux. Biden navigue également dans des circonstances très différentes de celles que les présidents récents ont connues au cours de leurs deux premières années. Il a dû combattre une pandémie, faire face à l’invasion russe de l’Ukraine et faire face à des problèmes de chaîne d’approvisionnement résultant de Covid-19.

C’est une mise en garde intéressante à garder à l’esprit pour des comparaisons directes. Mais il est néanmoins remarquable – et alarmant pour les démocrates – qu’il ait la plus faible cote d’approbation avant la mi-mandat de l’un des cinq derniers présidents.

Le sondage NYT / Sienne montrant le soutien démocrate terne de Biden fait partie de plusieurs qui mettent en évidence le manque d’enthousiasme actuel pour sa candidature à la présidentielle de 2024. Lorsqu’on leur a demandé si Biden devait se présenter à nouveau, 35% des démocrates dans un sondage Yahoo / YouGov de juillet ont déclaré qu’il le devrait, tandis que 41% ont déclaré qu’il ne le devrait pas. Un autre sondage Morning Consult / Politico a trouvé des résultats légèrement plus positifs parmi les électeurs inscrits, avec une faible majorité, 51%, de démocrates affirmant que Biden devrait se présenter à nouveau, bien que seulement 26% des démocrates aient déclaré qu’il le devrait définitivement.

Puisqu’il a maintenant 79 ans et qu’il est le président le plus âgé à avoir prêté serment, certains démocrates se sont demandé s’il démissionnerait après son premier mandat. En juincependant, la Maison Blanche a réitéré que le président avait l’intention de se présenter à nouveau en 2024.

Jusqu’à présent, Biden est toujours en tête des sondages contre d’autres candidats démocrates. Il a recueilli plus de soutien que le vice-président Kamala Harris et le gouverneur de Californie Gavin Newsom lors d’un sondage en juin, bien que plus d’un tiers des électeurs ne sachent toujours pas qui ils soutiendraient. Et la faveur de Biden reste supérieure à celle d’autres personnalités majeures de son parti, notamment Harris, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, selon une agrégation de sondages RealClearPolitics.

Les faibles chiffres de Biden sont motivés par des inquiétudes quant à la direction que prennent le pays et l’économie

Une grande partie du mécontentement à l’égard de Biden semble être motivé par un mécontentement similaire croissant à l’égard de la direction du pays.

Ce sentiment a augmenté depuis juin 2021, alors que la pandémie a continué de s’étendre et que les États-Unis ont été confrontés à des problèmes de chaîne d’approvisionnement et à une flambée des prix du gaz liés à la guerre en Ukraine.

Bien que Biden ait hérité de bon nombre de ces problèmes et qu’il existe des solutions politiques à court terme limitées pour certains d’entre eux, les électeurs semblent lui imposer la responsabilité, ainsi qu’aux démocrates, puisqu’ils sont le parti au pouvoir.

Alors que Biden fait face à une pression généralisée sur l’inflation et l’économie, il a également été repoussé par un segment de démocrates qui ne pensent pas qu’il en a fait assez sur des questions telles que le climat, les prêts étudiants et le droit à l’avortement. Selon un sondage Yahoo/YouGov, 63 % des démocrates ont approuvé sa gestion des problèmes climatiques en juillet, une baisse par rapport à 70 % il y a cinq mois.

Le sentiment envers la gestion de l’économie par Biden a été particulièrement négatif ces derniers temps, avec seulement 30% des Américains approuvant son approche dans un sondage CNBC de juillet. Le sondage a également révélé que 51% des Américains pensaient que les politiques de Biden sur l’inflation ne faisaient aucune différence, et 30% pensaient qu’elles nuisaient à l’économie.

De même, dans un sondage ABC News/Ipsos de juin, seuls 37 % des Américains approuvaient la gestion par Biden de la reprise économique, tandis que 28 % approuvaient sa gestion de l’inflation et 27 % approuvaient sa gestion des prix de l’essence.

Sa cote de popularité globale semble liée à la perception que les consommateurs ont de l’économie, une dynamique conforme aux tendances historiques, même si les présidents récents ont résisté à cette tendance.

Pendant les administrations Obama et Trump, il n’y avait pas de lien étroit entre le sentiment des consommateurs et la popularité du président. Par exemple, Trump a eu un sentiment de consommation élevé pendant une grande partie de son mandat, mais a également eu des cotes d’approbation inférieures, écrivent John Sides et Robert Griffin pour le Washington Post.

La présidence de Biden, cependant, semble revenir aux attentes de longue date des gens concernant le soutien au commandant en chef et l’état de l’économie.

“La relation est claire : la cote d’approbation de Biden est plus faible maintenant que le sentiment des consommateurs a chuté”, écrivent Sides et Griffin. “La taille de cette relation … est presque identique à la relation qui existait de 1961 à 2008.”

Alors que Biden s’intéresse à l’économie, il a des cotes d’approbation plus élevées sur des choses comme son approche de la pandémie de Covid-19, bien que même cela ait diminué depuis le début de son administration, probablement en raison de la persistance du coronavirus. Au cours des huit derniers mois, cependant, ses cotes d’approbation sur Covid-19 sont restées stables tandis que ses cotes d’approbation sur l’économie ont diminué.

De plus, la législation majeure que Biden a défendue a été populaire – le plan de sauvetage américain et le projet de loi bipartisan sur les infrastructures ont tous deux bénéficié d’un solide soutien public – bien que certains se soient détériorés sur le premier à mesure que l’inflation a augmenté et y a été liée.

Cette dynamique témoigne d’une situation délicate dans laquelle se trouve Biden. Bien qu’il ait obtenu des notes élevées sur certains des problèmes qu’il peut influencer par le biais de la politique, de nombreux problèmes qui inquiètent les électeurs sont ceux qui n’ont pas de solution rapide.

Ce que les notes de Biden signifient pour les démocrates à mi-mandat

Il y a des implications à court et à long terme des faibles cotes d’approbation de Biden. S’ils continuent, ils pourraient être de mauvais augure pour sa candidature en 2024. Plus immédiatement, ils laissent présager une série difficile d’élections de mi-mandat pour les démocrates.

Andrew Prokop/Vox

Comme l’a expliqué Andrew Prokop de Vox, le parti du président est déjà généralement confronté à un contrecoup électoral, qui semble être pire lorsque le président a un taux d’approbation inférieur. Comme le montrent les données passées, les deux seules fois où le parti du président n’a pas perdu de sièges à la Chambre ou a réussi à limiter ses pertes à mi-mandat, c’est lorsque George W. Bush et Bill Clinton ont obtenu des cotes d’approbation élevées.

Il est possible, mais peu probable, que les démocrates puissent défier ces tendances historiques et s’accrocher à la Chambre. Et il est également possible que Biden soit en mesure de renverser ces perceptions dans les prochaines années. Si l’inflation baisse, cela l’aidera probablement.

Comme Dan Balz l’a récemment noté dans le Washington Post, il y a aussi des signes que le soutien aux démocrates du Congrès pourrait l’emporter sur les mauvais sondages de Biden, bien que cela puisse ne pas être suffisant pour surmonter les vents contraires auxquels le parti est confronté.

Biden contre Trump ?

Biden a devancé Trump dans certains – mais pas tous – sondages récents : davantage d’électeurs inscrits l’ont choisi lors d’un match contre l’ancien président lors d’un sondage mené par Yahoo/YouGov en juillet. Cette même dynamique était vraie dans le sondage NYT/Sienne, qui a trouvé Biden avec 44 % de soutien et Trump avec 41 %. Comme le montre l’agrégateur de sondages de RealClearPolitics, cependant, d’autres enquêtes de juin et juillet, y compris de Harvard/Harris et Emerson, ont trouvé le résultat opposé avec Trump à la tête de Biden.

Les résultats de la dernière élection pourraient également parler du résultat potentiel d’un concours direct: en 2020, Biden a gagné avec 51,3% du vote populaire, contre 46,9% pour Trump, remportant 306 voix électorales contre 232 pour Trump. Biden a également souligné , qu’il ne serait “pas déçu” par un match revanche de Trump.