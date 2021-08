Les chiffres du sondage Biden sur Covid et l’économie chutent dans l’enquête CNBC All-America

Le président Joe Biden a conservé sa cote d’approbation globale dans la dernière enquête économique CNBC All-America, mais a montré une faiblesse dans deux domaines clés alors que les opinions du public sur l’économie et les perspectives du virus se sont détériorées. Dans le sondage mené auprès de 802 adultes américains à l’échelle nationale, 48% ont approuvé le travail de Biden en tant que président, en hausse d’un point par rapport au premier trimestre. Mais ses chiffres de désapprobation sont passés de 41 % à 45 %.

Le plus grand changement est intervenu dans les vues sur sa gestion du coronavirus, où l’approbation a chuté de 9 points à 53%; L’approbation économique de Biden est tombée à 42%, soit une baisse de 4 points, ou juste au-delà de la marge d’erreur de 3,5 points du sondage. « Je pense que tout se résume à COVID », a déclaré Jay Campbell, partenaire chez Hart Research Associates et sondeur démocrate pour l’enquête. « Si la situation COVID avait continué à s’améliorer comme elle s’améliorait au premier trimestre, tous ces chiffres seraient très différents. Et finalement, quelqu’un doit en être responsable. Et en ce moment, c’est Joe Biden. «

Les notes du président ont diminué parallèlement à la détérioration des opinions sur l’économie et le virus. Le sondage, réalisé fin juillet, montre que 51% du public est pessimiste sur l’économie et les perspectives, le plus haut niveau depuis 2015. Seuls 22% donnent des notes positives à l’économie et sont optimistes.

« La flambée de Covid et la hausse de l’inflation créent des perspectives plus sombres au cours des 12 prochains mois que celles que nous avons mesurées depuis la récession de 2008 », a déclaré Micah Roberts, partenaire de Public Opinion Strategies et du sondeur républicain pour l’enquête. « Quarante-trois pour cent disent que l’économie va empirer l’année prochaine, à égalité pour le plus haut que nous ayons mesuré depuis juin 2008. «

L’inflation également préoccupante