Les chiffres d’inscription des électeurs après Roe pourraient être une bonne nouvelle pour les démocrates

Les démocrates semblaient se diriger vers les mi-mandats de 2022 avec un déficit perçu d’enthousiasme des électeurs provoqué par l’inflation et un président sortant impopulaire. Mais au cours des derniers mois, les perspectives du parti pour les élections de mi-mandat se sont considérablement améliorées, et de nombreux stratèges politiques attribuent ce changement, du moins en partie, à l’indignation des électeurs face à la décision de la Cour suprême d’annuler Roe contre Wade.

Beaucoup de ces stratèges – comme Simon Rosenberg et James Carville – pensent que la menace de nouvelles restrictions sur l’accès à l’avortement si le GOP prend le contrôle du Congrès, des manoirs du gouverneur et des maisons d’État dynamisera la participation démocrate à l’automne. Plusieurs élections récentes – y compris dans le 19e à New York, où le vainqueur démocrate a centré sa campagne sur l’accès à l’avortement et le rejet retentissant d’un amendement constitutionnel qui aurait permis aux législateurs de l’État de restreindre davantage l’accès à l’avortement au Kansas – ont été considérées comme les premiers signes que les démocrates devraient s’en tirer mieux que prévu à l’automne.

L’inscription des électeurs est un autre facteur à prendre en compte lors des prévisions à moyen terme. Tom Bonier, PDG de la société de données politiques TargetSmart, a analysé les fichiers électoraux accessibles au public pour chaque État. Et il dit que les données montrent que les jeunes (en particulier les jeunes femmes) s’inscrivent pour voter à un taux nettement plus élevé dans les États où le droit à l’avortement est menacé depuis la décision de la Cour suprême en juin dans Dobbs c.Jackson Women’s Health Organization. Cela inclut le Kansas, où les femmes se sont inscrites pour voter à plus du double du taux des hommes dans les semaines entre la décision et le référendum du 2 août sur l’amendement constitutionnel.

J’ai parlé avec Bonier de ses conclusions et de ce qu’elles signifient pour les perspectives à moyen terme des démocrates. Notre conversation a été légèrement modifiée pour plus de clarté et de longueur.

Nicole Narea :

Je sais que cela ne fait que quelques mois, mais j’espérais que vous pourriez prendre du recul et nous donner une idée de ce que nous savons, et nous ne savons pas encore comment Dobbs affecte l’inscription des électeurs.

Tom Bonier :

Le Kansas a été le premier État que j’ai examiné pour voir ce qui s’était passé avant l’initiative de vote là-bas. Les données d’inscription des électeurs sont légèrement en retard, en fonction de la manière et du moment où l’État les signale. Mais nous avons pu obtenir suffisamment de données du Kansas, en examinant essentiellement les électeurs inscrits avant Dobbs et après Dobbset a constaté que les femmes représentaient 69 % des nouveaux inscrits aprèsDobbs et jusqu’à l’élection de l’initiative du scrutin, qui était folle. Je n’ai jamais rien vu de tel.

Généralement, l’inscription des électeurs est divisée assez près de 50-50. Cela varie un peu selon l’état, mais pas beaucoup. Pour voir une période de temps sur plusieurs semaines où les femmes représentaient près de 70% des électeurs inscrits – je n’ai jamais rien vu de tel.

La décision Dobbs a engagé les femmes du Kansas à un degré sans précédent. Ce graphique montre le pourcentage de nouveaux inscrits dans l’État qui étaient des femmes (en moyenne sur 7 jours). Notez le pic après la fuite de la décision Dobbs et l’énorme bond après que la Cour suprême l’a rendu. pic.twitter.com/pvi3WpuR86 —Tom Bonier (@tbonier) 3 août 2022

Ensuite, nous avons commencé à regarder d’autres États. Il n’y a aucun État qui se rapproche du Kansas en termes de taille de l’écart entre les sexes, ce qui est logique. Je veux dire, Kansas semble presque impossible. Mais au Kansas, ils ont également eu une initiative immédiate de vote sur l’amendement constitutionnel en tant que référendum sur l’avenir du choix dans l’État. Il serait donc logique que les femmes y soient plus énergiques qu’elles ne le seraient dans d’autres États, car la tendance qui semble se maintenir est que les augmentations de l’inscription des femmes semblent être plus étroitement liées aux États où le choix est plus à risque ou c’est plus pertinent pour des élections spécifiques cette année.

Pour moi, c’est intéressant parce que je pense que les gens pourraient supposer que ce sera principalement un phénomène d’État bleu, de grande ville. Et ce n’est tout simplement pas le cas. Le Kansas est l’état numéro un [in terms of the gender gap], l’Idaho est numéro deux, la Louisiane est dans le top cinq. Mais il y a aussi des États comme la Pennsylvanie et l’Ohio, le Michigan et le Wisconsin, qui présentent également des écarts importants entre les sexes. Nous parlons plutôt de 12 points, pas de 40 points, comme vous en aviez au Kansas. Mais quand même, c’est substantiel.

Voici les États avec le plus grand écart entre les sexes parmi les nouveaux inscrits depuis la décision Dobbs. Ce n’est pas seulement un phénomène d’état bleu. En fait, il est plus prononcé dans les États où le choix est plus à risque ou a été éliminé par la décision. pic.twitter.com/X4Kj2oG550 —Tom Bonier (@tbonier) 17 août 2022

Nicole Narea :

Avons-nous une idée de qui sont ces femmes qui s’inscrivent? Et les hommes ?

Tom Bonier :

Ce sont surtout des femmes plus jeunes. Au Kansas, plus de la moitié des femmes qui se sont inscrites pour voter après Dobbs avaient moins de 25 ans — 52 %. Vous voyez également des augmentations dans les États chez les hommes plus jeunes. C’est juste qu’il ne suit pas. C’est certainement une question qui semble dynamiser les jeunes électeurs en général, mais plus les jeunes femmes que les hommes.

Le Texas était intéressant, car je pensais que vous verriez un écart entre les sexes similaire, compte tenu de la dynamique politique là-bas. Et ce qui était intéressant, c’est que les femmes et les hommes s’inscrivent à des taux presque égaux au Texas. Mais ce que nous avons vu, ce sont des taux d’inscription beaucoup plus élevés chez les jeunes électeurs en général. Pour moi, cela ne signifie pas que les femmes ne sont pas énergisées – cela suggère simplement que les jeunes femmes et les jeunes hommes du Texas semblent être énergisés autour Dobbs et s’inscrivent à des taux élevés.

Nicole Narea :

Les démocrates ont-ils plus à gagner ici de ces nouvelles inscriptions ? Le fait que les femmes s’inscrivent à un taux plus élevé suggère qu’il s’agit d’un problème très important, mais pas nécessairement quelle est leur position.

Tom Bonier :

Dans tous les États que j’ai examinés jusqu’à présent, lorsque vous regardez les électeurs de moins de 25 ans qui se sont inscrits depuis Dobbspuis comparez-les aux électeurs de moins de 25 ans qui se sont inscrits cette année avant Dobbs, ils sont encore plus démocrates. Vous voyez le même schéma avec les femmes qui s’inscrivent aprèsDobbs par rapport à ceux qui se sont inscrits avant Dobbs. Ils sont plus susceptibles d’être enregistrés en tant que démocrates par une marge assez large.

Si vous voulez regarder la chose sous l’angle partisan, toutes les données que nous voyons à ce stade suggèrent que la hausse des inscriptions depuis Dobbs est tout à fait à l’avantage des démocrates.

Nicole Narea :

Vous avez parlé de cela en termes d’électeurs plus jeunes et de femmes qui représentent une plus grande part des électeurs nouvellement inscrits. Je me demande également dans quelle mesure nous assistons à une augmentation du nombre d’enregistrements en général, ou si c’est difficile à mesurer.

Tom Bonier :

Pour notre analyse, nous regardons quel pourcentage des nouveaux inscrits sont des hommes et des femmes, [Democrat] contre républicain ou non affilié ou indépendant. En règle générale, à mesure que nous nous rapprochons des élections et jusqu’à ce que nous atteignions les dates limites d’inscription dans les deux États, nous verrons plus de personnes s’inscrire en général. Donc, le simple fait de voir plus de femmes s’inscrire pour voter en soi n’a pas de sens – mais voir les femmes occuper une plus grande part des registres l’est.

Ce n’est pas nécessairement pertinent dans la mesure où nous allons avoir plus de nouveaux inscrits, et par conséquent, il y aura cette vague de nouveaux électeurs votant en novembre qui peut avoir un impact sur le résultat des élections. Certes, il y a un potentiel pour cela dans une certaine mesure. Mais même lors des élections présidentielles à fort taux de participation, les nouveaux électeurs ne représentent généralement qu’une part relativement faible de l’électorat, peut-être 7 à 15 % des électeurs. Lors d’une élection de mi-mandat, il s’agira généralement d’une plus petite part.

Ce qui m’intéresse, c’est que lorsque vous voyez des poussées d’enthousiasme reflétées dans l’inscription historiquement, cela se reflète presque toujours dans des poussées d’enthousiasme et de participation parmi ces groupes en général. Il va donc de soi que ce que nous voyons n’est pas seulement pertinent parce que cela signifie que plus de femmes ont le droit de voter, mais cela indique que les femmes en général sont beaucoup plus sensibles à cette élection et donc beaucoup plus susceptibles de voter.

Nous l’avons vu en 2018, lorsque les jeunes électeurs s’inscrivaient à un taux beaucoup plus élevé qu’ils ne l’avaient fait lors des deux mandats précédents. Et bien sûr, les jeunes électeurs ont presque doublé leur part de vote entre 2014 et 2018. Les données que nous voyons ici sont donc similaires.