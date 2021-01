Apple a publié les derniers chiffres trimestriels et ils battent des records. La société a enregistré un chiffre d’affaires record de 111,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 21% par rapport au même trimestre de l’année dernière. Dans les résultats du premier trimestre 2021 pour le trimestre qui s’est terminé en décembre, Apple indique que les ventes internationales ont représenté jusqu’à 64% du chiffre d’affaires du trimestre. C’était également une bonne performance pour l’ensemble de la gamme de produits Apple. Les ventes d’iPhone, où l’intérêt pour la nouvelle série iPhone 12 était sans aucun doute, ont représenté près de 66 milliards de dollars de revenus, tandis que les iPad ont atteint plus de 8,4 milliards de dollars et les appareils informatiques Mac ont généré plus de 8,6 milliards de dollars de revenus. Tous ces chiffres sont nettement plus élevés que le trimestre comparatif de l’année précédente.

L’Inde continue de jouer un rôle encore plus important pour Apple, et la bonne performance de l’Inde au cours du trimestre d’hiver a sans aucun doute contribué à accroître encore ces chiffres de revenus. Au cours de l’appel de résultats d’Apple Financial Results, le PDG Tim Cook a mentionné l’Inde et l’importance du marché pour Apple. Tout en parlant de la volonté d’Apple d’enregistrer une part de marché encore plus élevée en Inde, il a déclaré: «Il y a plusieurs marchés auxquels j’ai fait allusion auparavant, l’Inde en fait partie, où notre part est assez faible, elle s’est améliorée par rapport au trimestre de l’an dernier notre activité a pratiquement doublé au cours de cette période, nous sommes donc très satisfaits de la trajectoire. Nous faisons un certain nombre de choses dans la région, nous y installons la boutique en ligne par exemple, et le dernier trimestre était le premier trimestre complet de la boutique en ligne et cela a suscité une très bonne réaction et nous a aidés à atteindre les résultats que nous arrivé au dernier quart.

Tim Cook a également confirmé les plans d’Apple pour les magasins de détail physiques en Inde. «Nous y allons également avec des magasins de détail à l’avenir et nous pensons donc que c’est une autre grande initiative, et nous continuons également à développer la chaîne», a-t-il déclaré. Cook a clairement indiqué que l’Inde offrait une excellente opportunité à Apple.

Nous avions signalé plus tôt cette semaine qu’Apple avait doublé sa part de marché dans l’espace indien des smartphones, au cours du trimestre d’hiver. Il s’avère que l’Apple iPhone 12, l’Apple iPhone 11 et l’iPhone XR ont été les téléphones les plus populaires en Inde pendant les mois d’hiver, ce qui signifie qu’Apple a doublé sa piqûre sur le marché indien des smartphones à 4%. Apple a également enregistré une croissance annuelle de 60% en Inde, tandis que le trimestre festif, qui a vu la boutique en ligne Apple India passer en direct juste avant les festivals de Dussehra et Diwali, a enregistré une croissance de 100% sur un an.

Rien de tout cela ne devrait surprendre. Apple a passé la majeure partie de 2020 en Inde à faire pression pour la localisation, à participer à l’initiative Make In India ainsi qu’à l’offre de production Linked Incentive (PLI) et au lancement de la boutique en ligne Apple India avec d’autres personnalisations et localisations pour aider les utilisateurs à effectuer un pré-achat. ainsi que des options d’assistance et de personnalisation après l’achat avec divers produits, y compris les écouteurs sans fil Apple AirPods.