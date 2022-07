Les chiffres de l’inflation en juin étaient mauvais – mais à quel point étaient-ils mauvais ?

L’inflation ne s’améliore pas beaucoup : les prix à la consommation ont de nouveau bondi en juin, atteignant un nouveau sommet en quatre décennies, car de nombreux Américains se sentent déjà frustrés par la hausse des coûts qui pèse sur leur budget.

L’indice américain des prix à la consommation (IPC), qui mesure la variation des prix des biens et services, a augmenté de 9,1% par rapport à l’année précédente et de 1,3% par rapport à mai, selon les données du département du Travail publiées mercredi.

Les nouveaux chiffres signifient que la Réserve fédérale est susceptible de continuer à augmenter agressivement les taux d’intérêt, ce qui rend plus coûteux d’emprunter de l’argent dans l’espoir que les Américains dépenseront moins. Le bond de l’inflation est une mauvaise nouvelle pour le président Joe Biden, dont les taux d’approbation sont obstinément bas. Et bien que les prix de l’essence aient commencé à baisser ces dernières semaines, les économistes et les prévisionnistes préviennent que la situation pourrait ne pas s’améliorer de manière significative avant un certain temps, ce qui rendra plus difficile pour les gens de se payer des biens essentiels comme le logement et l’épicerie.

“Cela renforce pour les consommateurs le fait que l’inflation est encore un peu hors de contrôle”, a déclaré Kathy Bostjancic, économiste en chef aux États-Unis chez Oxford Economics. “Et cela ne fera que maintenir le sentiment aigre sur ce front.”

Presque tout est devenu plus cher, mais les gains de prix ont été principalement alimentés par une augmentation des coûts de l’énergie, de la nourriture et du logement, qui augmentent depuis des mois au milieu des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les prix de l’énergie ont été à l’origine de la plupart des gains, les prix de l’essence ayant augmenté de 11,2 % en juin par rapport au mois précédent. Les prix des aliments ont augmenté de 1 %, les consommateurs ayant payé plus pour les céréales, les produits laitiers, les fruits et légumes et d’autres articles à l’épicerie.

Les prix de base, qui excluent les coûts volatils des aliments et de l’énergie, ont augmenté de 0,7% de mai à juin, une augmentation légèrement plus importante par rapport au mois précédent, lorsque les prix de base ont bondi de 0,6%.

Les économistes et les prévisionnistes s’attendaient déjà largement à ce que la Fed relève ses taux d’intérêt de 0,75 point de pourcentage lors de sa prochaine réunion politique ce mois-ci. Cela rendrait plus coûteux d’emprunter de l’argent et de faire des choses comme acheter une maison ou contracter un prêt automobile. L’objectif est d’affaiblir la demande des consommateurs, ce qui incitera les Américains à dépenser moins et, éventuellement, à faire baisser les prix.

Plusieurs responsables de la Fed ont publiquement soutenu la décision de procéder à une autre forte augmentation des taux ces dernières semaines. Raphael Bostic, président de la Federal Reserve Bank d’Atlanta, a déclaré qu’il était “pleinement favorable” à cette décision après qu’un rapport plus fort que prévu a montré que les employeurs avaient ajouté 372 000 emplois à l’économie en juin.

“Nous pouvons évoluer à 75 points de base lors de la prochaine réunion et ne pas voir beaucoup de dommages prolongés à l’économie au sens large”, a déclaré Bostic dans une interview à CNBC la semaine dernière.

Les données de l’IPC de mercredi renforceront encore cette décision, a déclaré Omair Sharif, le fondateur de la société de recherche Inflation Insights. Les responsables de la banque centrale veulent voir un ralentissement significatif des gains de prix, y compris pour les prix des aliments et du gaz, car ils représentent un fardeau important pour de nombreux ménages américains, a déclaré Sharif.

“Pour la Fed, cette dernière lecture est à des kilomètres des” preuves irréfutables “que l’inflation est en baisse”, a écrit Gregory Daco, économiste en chef chez EY-Parthenon, dans une note de recherche après la publication du rapport.

Les minutes de la dernière réunion de la Fed ont montré que les responsables de la banque centrale craignaient que l’inflation ne devienne un élément plus permanent de l’économie, ce qui a conduit à la décision de relever les taux de 0,75 point de pourcentage en juin. Il s’agissait de la plus forte hausse depuis 1994 et c’était la troisième fois que la Fed augmentait ses taux cette année après les avoir maintenus à près de zéro pendant une grande partie de la pandémie.

Bien que la vigueur du marché du travail ait apaisé certaines craintes de récession, les économistes sont toujours préoccupés par le risque d’un ralentissement économique alors que les hausses de taux de la Fed pèsent sur l’économie.

La Fed espère réussir un « atterrissage en douceur » en réduisant la demande des consommateurs sans aller trop loin, mais les données récentes sur les dépenses de consommation ont déjà montré des signes de ralentissement de l’économie et la confiance des consommateurs a chuté à des niveaux record.

Une “période inconfortable” à venir

Bien que de nombreux économistes affirment que l’inflation restera à des niveaux élevés au moins jusqu’à la fin de l’année, certains signes indiquent que les prix pourraient se modérer. Les prix de l’essence commencent déjà à chuter par rapport à leur récent sommet de 5 $ le gallon et se situent maintenant en moyenne à environ 4,63 $, ce qui pourrait se refléter dans les futures données de l’IPC, et le coût des articles ménagers et des vêtements pourrait baisser à mesure que de plus en plus de détaillants comme Target slash price on stocks excédentaires. Mais les économistes disent qu’il est difficile de dire si l’inflation a culminé en juin, étant donné la volatilité des prix de l’énergie.

“Nous avons constaté un soulagement à la pompe”, a déclaré Laura Rosner-Warburton, économiste principale chez MacroPolicy Perspectives. «Ils ont baissé mais c’est encore très incertain. Cela dépendra en grande partie de ce qui se passera avec la guerre et les sanctions en Ukraine. »

Peu de catégories ont vu les prix baisser en juin, bien que les coûts des billets d’avion et des hôtels aient diminué après de fortes augmentations ces derniers mois, de petits points positifs dans le rapport.

L’inflation rapide a posé un défi à la Maison Blanche et a pesé sur les cotes d’approbation du président Biden avant les élections de mi-mandat de cette année. Bien que Biden ait proposé de réduire le coût des médicaments sur ordonnance et exprimé son soutien aux hausses de taux de la Fed, les économistes affirment que de nombreux facteurs qui auraient un impact important sur la réduction des coûts sont largement hors du contrôle de l’administration.

La Maison Blanche a tenté de minimiser les données de l’IPC après sa publication, soulignant le soulagement récent de la baisse des prix du gaz.

“Alors que la lecture de l’inflation globale d’aujourd’hui est inacceptablement élevée, elle est également obsolète”, a déclaré Biden dans un communiqué mercredi. « L’énergie à elle seule a représenté près de la moitié de l’augmentation mensuelle de l’inflation. Les données d’aujourd’hui ne reflètent pas le plein impact de près de 30 jours de baisse des prix de l’essence.

L’inflation restera probablement élevée à des niveaux élevés jusqu’à la fin de l’année, selon les économistes. Bostjancic, d’Oxford Economics, prévoit que l’inflation tournera encore autour de 7% à la fin de l’année, bien au-dessus de l’objectif de 2% d’inflation de la Fed. Et elle prédit que les États-Unis ne verront pas une baisse significative des prix avant une bonne partie de l’année prochaine.

“Ce sera une période inconfortable pour les consommateurs”, a déclaré Bostjancic. “Ils vont être confrontés à des taux d’emprunt plus élevés et à une inflation toujours persistante.”

Sarah House, économiste principale chez Wells Fargo, a déclaré qu’une combinaison d’événements devra se produire avant que l’inflation ne diminue de manière significative, notamment l’assouplissement des contraintes de la chaîne d’approvisionnement, une politique monétaire plus stricte et une réduction des dépenses de consommation.

“Il va falloir un certain temps avant que je pense que les consommateurs commencent à ressentir beaucoup de soulagement sur le front de l’inflation”, a déclaré House.