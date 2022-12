Les chiffres dans l’actualité

Des chiffres qui comptent

2

Deux grandes banques centrales – la Banque du Japon et la Banque populaire de Chine – ont été les seules à ne pas relever les taux d’intérêt cette année, l’inflation menaçant la croissance économique et sapant le pouvoir d’achat des consommateurs. Les banques centrales ont collectivement augmenté les taux de plus de 70 % en 2022, selon LPL Financial, avec le même objectif : augmenter les coûts d’emprunt pour refroidir la hausse des prix qui frappent les acheteurs de Londres à Poughkeepsie. Beaucoup suivaient la Fed, qui a augmenté son taux directeur à une fourchette cible de 4,25 à 4,5 %, contre environ zéro il y a un an. L’effet : les actions et les obligations se sont effondrées, craignant que les hausses ne ralentissent l’économie.

44 milliards

La valeur en dollars de l’accord d’Elon Musk pour acheter Twitter, soutenu par environ 12,5 milliards de dollars de dette que les banques d’investissement, dirigées par Morgan Stanley, ont contracté pour aider à financer l’acquisition. Les banques ont fait la promesse avant que les actions du secteur technologique ne s’effondrent, le milliardaire a tenté de se retirer de l’acquisition et le marché des prêts à effet de levier s’est grippé. Incapables de vendre cette dette sans subir d’énormes pertes, les banques entrent dans la nouvelle année aux prises avec des prêts qui limiteront leur capacité à financer davantage de transactions.

La gestion de Twitter par M. Musk a été erratique : il a licencié des employés, refusé de payer des factures, modifié les politiques de modération de contenu, autorisé le retour d’utilisateurs interdits sur la plate-forme, suspendu temporairement certains comptes de journalistes, été accusé de négliger ses autres entreprises et a déclaré qu’il démissionnerait de son poste de PDG (éventuellement). Mais son style a gagné l’admiration de nombreux dirigeants, fondateurs et investisseurs de la technologie.

90 millions

Le nombre de propriétés vacantes en Chine à la fin de l’été. La deuxième plus grande économie du monde a été martelée cette année et un ralentissement marqué dans le secteur crucial de l’immobilier en est l’une des principales raisons. Le développement immobilier a représenté environ un quart du PIB de la Chine au cours de la dernière décennie, mais une compression de l’industrie a provoqué la chute d’entreprises apparemment imprenables et provoqué de rares troubles sociaux parmi les propriétaires mécontents. Les défis persistants auxquels est confrontée l’industrie du logement alimentée par la dette indiquent des questions structurelles qui pèsent toujours sur l’économie.