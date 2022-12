Les chiffres choquants montrent que près d’un quart des logements privés en location ne répondent pas à des normes décentes

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Près d’un quart (23%) des logements loués par des particuliers en Angleterre et un sur 10 (10%) de ceux du secteur social n’atteignent pas les normes de décence de base, ont révélé de nouveaux chiffres choquants.

Les conclusions de l’enquête anglaise sur le logement sont intervenues alors que le rapport d’un inspecteur a révélé des “défaillances importantes” dans la manière dont une association de logement a traité l’humidité et la moisissure, non seulement au domicile d’Awaab Ishak, qui a été tué par des problèmes respiratoires liés aux conditions de vie de ses parents. plat, mais sur l’ensemble de leur domaine.

Le secrétaire au Logement, Michael Gove, a déclaré qu’il était clair qu’il y avait des “problèmes très graves” avec la qualité des logements en Angleterre et a annoncé qu’il envisageait une nouvelle législation pour garantir que les plaintes des locataires soient écoutées.

Il a annoncé qu’il bloquait tout financement gouvernemental de Rochdale Boroughwide Housing pour construire de nouvelles maisons jusqu’à ce qu’il prouve que tous ses locataires actuels vivent dans des conditions sûres et sécurisées.

Malgré une décennie d’austérité imposée par le gouvernement qui a érodé la capacité des autorités locales à inspecter les maisons, M. Gove a pointé du doigt les propriétaires, affirmant qu’ils devraient “se ressaisir”.

L’enquête sur le logement en anglais d’aujourd’hui a révélé que 14% des maisons en Angleterre – un total de 3,4 millions – n’ont pas réussi l’année dernière à respecter la norme des maisons décentes en raison de facteurs tels que le froid, l’humidité, le délabrement, le bruit ou le manque d’équipements de base.

Le secteur locatif privé avait la plus forte proportion de logements non décents (23 %), tandis que le secteur locatif social avait la plus faible (10 %), tandis que 13 % des logements occupés par leur propriétaire ne respectaient pas la norme.

Le rapport sur Rochdale Boroughwide Housing par le régulateur du logement social a révélé des “défaillances importantes” dans la manière dont le propriétaire social a traité l’humidité et la moisissure dans l’ensemble de l’organisation, allant au-delà des conclusions du coroner qui a enquêté sur la mort d’Awaab.

Le régulateur a constaté que RBH avait enfreint les normes de consommation et de gouvernance en : Attendant près de deux ans après la mort d’Awaab pour vérifier l’humidité et la moisissure dans d’autres maisons du même domaine, dont des centaines ont finalement été affectées.

Fournir aux régulateurs des informations inadéquates sur l’humidité et la moisissure peu de temps après la mort d’Awaab Ishak.

Ne pas avoir veillé à ce que les équipes de réparation soient informées d’informations vitales sur les préoccupations concernant la santé d’Awaab.

Faire des hypothèses erronées sur la cause de l’humidité et de la moisissure dans la maison d’Awaab et ne pas traiter sa famille avec équité et respect

La directrice générale de RSH, Fiona MacGregor, a déclaré: «La mort tragique d’Awaab Ishak aurait dû conduire à des mesures pour établir des risques plus larges, mais RBH n’a pas réagi rapidement ou efficacement. C’est inacceptable.

“RBH doit résoudre les problèmes que nous avons trouvés et nous prendrons d’autres mesures si elle ne le fait pas.

«Notre jugement envoie un message clair aux propriétaires sociaux qu’ils doivent faire face à l’humidité et à la moisissure comme les risques graves qu’ils sont, traiter les locataires avec respect et prendre leurs préoccupations au sérieux.

M. Gove a déclaré: «RBH a échoué – et cela signifie qu’Awaab Ishak a inutilement et tragiquement perdu la vie. Le jugement rendu aujourd’hui par le régulateur en est le reflet.

«Je continuerai à bloquer le financement gouvernemental de RBH pour construire de nouvelles maisons jusqu’à ce qu’il puisse prouver que chacun de ses résidents a une maison sûre et sécurisée.

« J’ai vu et entendu de première main les problèmes auxquels les locataires continuent de faire face à Rochdale. Mais ce n’est pas seulement un problème à Rochdale – il ressort clairement de l’enquête sur le logement en anglais d’aujourd’hui qu’il y a de très sérieux problèmes avec la qualité des maisons dans ce pays.

«Le fait que 10% des logements sociaux et 23% des logements privés en location n’aient pas satisfait à la norme des logements décents l’année dernière doit être un signal d’alarme pour les propriétaires. Maîtrisez vos maisons et apportez des améliorations dès maintenant.

«Notre projet de loi sur le logement social renforcera les pouvoirs du régulateur afin qu’il puisse imposer des amendes illimitées aux propriétaires voyous, entrer dans les propriétés avec un préavis de seulement 48 heures et effectuer des réparations d’urgence là où il existe un risque sérieux pour les locataires – les propriétaires payant la facture. Et l’année prochaine, nous proposerons également un accord plus équitable aux locataires du secteur locatif privé.

« Nous devons honorer la mémoire d’Awaab, j’étudie donc de nouvelles mesures – y compris la législation – qui iront plus loin pour fournir une action urgente lorsque les gens se plaignent de l’humidité et de la moisissure et s’assurer que les droits des locataires sont respectés.

« Il existe un consensus à travers le pays sur le fait que les propriétaires doivent faire mieux. Que RBH soit un avertissement, j’utiliserai tous les pouvoirs à ma disposition pour m’assurer que les gens ont des maisons de bonne qualité et sont traités avec dignité et respect.