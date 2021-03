Près de 21 600 nouveaux cas, soit environ 4 000 de plus qu’il y a une semaine, ont été signalés vendredi par l’institut allemand Robert Koch (RKI) pour des maladies infectieuses. Le taux d’incidence sur sept jours est passé à 119 nouveaux cas pour 100 000 habitants, et le nombre de décès signalés est passé à plus de 75 600 au total. Si la propagation n’est pas freinée, « ça pourrait être 100 000 [new cases] par jour», a déclaré le chef du RKI Lothar Wieler aux médias lors de la conférence.

