Les chiffres augmentent dans l’Oregon avec l’enthousiasme de l’arrivée d’un nouvel entraîneur – Shaw Local

Un signe révélateur de l’économie d’aujourd’hui et de la façon dont elle se traduit dans le programme de football Oregon Hawk est une pénurie de casques.

“C’est un bon problème à avoir”, a déclaré le nouvel entraîneur de l’Oregon, Broc Kundert. “Si nous en manquons et que nous ne pouvons pas en acheter, nous trouverons un moyen d’en obtenir.”

Comparé aux chiffres des années 50 ces dernières années, Kundert s’attend à ce que 75 enfants sortent lorsque l’entraînement commencera officiellement lundi.

« Je me sens bien dans le camp d’été », a déclaré Kundert. “Le nombre le plus bas que nous ayons eu jusqu’à présent est de 60, et nous avons eu plus d’enfants qui n’ont jamais joué auparavant.”

Kundert développe rapidement une réputation d’entraîneur de joueurs.

“Les joueurs parlent aux gars, et nous en obtenons plus”, a déclaré le joueur de ligne Evan Flaharty. « Plus nous avons de joueurs, plus nous avons d’énergie et d’enthousiasme sur le terrain d’entraînement. Beaucoup de cohésion d’équipe. »

L’ancrage de la ligne avec le Flaharty de 6 pieds 2 pouces et 285 livres sera Jon Alaniz de 6 pieds 2 pouces et 250 livres. Les deux sont des personnes âgées et font partie d’un groupe qui pèse généralement plus de 235 livres.

“Coach a définitivement une personnalité”, a déclaré Alaniz. « Avec un nouvel entraîneur et un nouveau système, il y a plus d’intérêt. Au jour le jour, les choses commencent à se construire.

C’est l’objectif n°1 de Kundert.

“L’essentiel est d’obtenir les chiffres en premier”, a-t-il déclaré. «Ils ont été battus pendant si longtemps, nous devons leur donner un sentiment de confiance. C’est un défi, mais je ne pense pas que ce soit impossible. Je veux que ce soit amusant d’être dans la salle de musculation.

Kundert, diplômé de Freeport en 2007, a ensuite joué le secondeur central – à 5 pieds 7 pouces – pour Wisconsin-Platteville à l’époque des anciens vedettes des Hawks Ryan McWethy et Brian Snyder. Après cela, il était de retour à Freeport, où il est finalement devenu coordinateur défensif. Les quatre dernières années ont été passées en tant qu’entraîneur-chef à Aquin, où son équipe a été classée n ° 1 de l’État dans la classe 1A lors de la saison 2020-21 COVID-19 – sa dernière saison en tant que programme de 11 joueurs.

Jack Washburn (deuxième à partir de la droite) de l’Oregon passe le ballon lors d’une mêlée d’entraînement la semaine dernière. Avec le nouvel entraîneur Broc Kundert venant d’un milieu offensif étendu, les Hawks chercheront plus d’équilibre entre la course et la passe cette saison. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Aquin a été noté pour son attaque de propagation à haut score, tandis que l’Oregon a été broyé et battu.

Y aura-t-il un juste milieu alors que le nouvel entraîneur rencontre un programme enraciné qui a eu du mal avec son attaque de dépassement?

“Cela peut sembler un peu différent des années passées, mais nous essaierons d’équilibrer 50/50 run-pass”, a déclaré Kundert, préférant ne pas donner une grande partie de son schéma offensif avant d’ouvrir à domicile le 26 août contre Dixon, une équipe. n’a jamais battu en championnat.

Une autre différence majeure dans l’équipe 2022 par rapport aux années passées sera une utilisation intensive des étudiants de deuxième année par rapport à la pratique de plusieurs décennies principalement des juniors et des seniors.

“Nous voulons construire sur leur 7-2 [freshman] enregistrement. C’est un bon groupe avec plus de 30 enfants », a déclaré Kundert. “Les étudiants de deuxième année que nous élevons commenceront pour nous et ne joueront pas JV.”

Ce groupe de première année a terminé son année en battant Byron et Dixon dans un jamboree après avoir perdu contre eux plus tôt dans la saison. Ils ont également beaucoup de taille et un quart-arrière en Jack Washburn qui se disputera le feu vert de départ.

Josh Crandall, un joueur de deuxième année qui est déjà inscrit comme partant, est un ailier de 6 pieds 3 pouces et 190 livres, le dernier des trois frères joueurs de football et un espoir universitaire potentiel.

L’Oregon sera jeune aux postes qualifiés, mais le senior Gabe Eckerd reviendra en tant que porteur de ballon. Kundert le voit, lui et le junior Trevor Burkhart, faire beaucoup de portées.

“Gabe sera également notre leader en défense au poste de secondeur intérieur”, a déclaré Kundert. “J’aime le jeu de Griffin Marlatt au corner et en tant que receveur.”

L’Oregon a conclu son camp avec un 7 contre 7 contre Byron après avoir affronté Durand-Pecatonica et West Carroll les jours précédents. L’assistant de Kundert sera David Boyer en tant que coordinateur offensif et John Bothe en tant qu’entraîneur de ligne.

Kundert se concentrera sur la défense.

“La défense va bien courir vers le ballon, et en attaque, nos jeunes joueurs habiles vont y grandir”, a-t-il déclaré.

L’Oregon n’a pas gagné plus de trois matchs depuis 2014, sa dernière équipe en séries éliminatoires. Serait-ce l’année où les Hawks se dirigent vers un record de victoires?

“Il est temps d’arrêter de se faire battre et de commencer à le leur apporter”, a déclaré Alaniz.