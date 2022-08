Les chiens versent des larmes de joie lorsqu’ils retrouvent leurs propriétaires, selon une étude

Est-ce que quelqu’un coupe des oignons ici ? Non, c’est juste que vous vous êtes remis avec votre chien après une absence.

Une équipe de chercheurs a enquêté sur un phénomène intéressant que l’un d’entre eux a remarqué : une chienne qui avait les larmes aux yeux en allaitant ses chiots. Cette observation a conduit à une étude publiée dans la revue Current Biology lundi qui regarde les larmes de chien lorsque les canidés retrouvent leurs humains bien-aimés.

“Nous avons constaté que les chiens versaient des larmes associées à des émotions positives”, a déclaré le co-auteur Takefumi Kikusui de l’Université d’Azabu au Japon dans un communiqué lundi. “Nous avons également fait la découverte de l’ocytocine en tant que mécanisme possible sous-jacent.” L’ocytocine est connue comme “l’hormone de l’amour”. Chez l’homme, c’est liés aux activités de liaisoncomme un câlin.

Les scientifiques savaient déjà les chiens et leur peuple ressentent une libération d’ocytocine lorsqu’ils interagissent, ils ont donc élaboré une expérience.

L’équipe a mesuré le volume de larmes chez les chiens avant et après les retrouvailles avec leurs propriétaires et a comparé ces données au moment où les chiens ont rencontré un non-propriétaire inconnu à la place. Le volume de larmes a augmenté lors des regroupements de propriétaires, mais pas lorsque les chiens se sont réunis avec les non-propriétaires. Des travaux supplémentaires ont révélé que l’ajout d’ocytocine aux yeux d’un chien augmentait le volume des larmes.

Les chercheurs ont également demandé aux humains d’évaluer les réponses aux images de chiens et ont constaté que les humains avaient des réponses plus positives aux chiens aux yeux larmoyants. “Ces résultats suggèrent que les larmes provoquées par les émotions peuvent faciliter les relations émotionnelles entre l’homme et le chien”, indique l’étude.

La recherche soulève de nouvelles questions. Les chiens ont-ils aussi des larmes en réponse à des émotions négatives ? Est-ce qu’ils pleurent lorsqu’ils rencontrent des amis canins ? Ce sont des sujets d’études futures. Dit Kikusui, “Nous n’avions jamais entendu parler de la découverte que les animaux versent des larmes dans des situations joyeuses, telles que les retrouvailles avec leurs propriétaires, et nous étions tous ravis que ce soit une première mondiale.”