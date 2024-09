Les chiens thérapeutiques apportent la patte à la foire de l’État du Nouveau-Mexique

9 septembre — Lorsque les lumières scintillantes, l’odeur des corn dogs frits et la foule de gens à la foire de l’État du Nouveau-Mexique deviennent trop écrasants, les amis à fourrure du Southwest Canine Corps of Volunteers (SCCV) sont là pour donner un coup de main.

SCCV est une organisation locale à but non lucratif comptant plus de 70 membres et plusieurs chiens. L’organisation a amené des amis à quatre pattes dans plus de 35 établissements pour offrir aux humains un peu de compagnie et un soutien émotionnel.

Depuis plus de huit ans, le SCCV et ses chiens thérapeutiques fournissent des services à la foire d’État pour aider les visiteurs à profiter de leur expérience de la foire et à passer des moments de détente entre deux activités.

« Vous rencontrez un chien et vous souriez », a déclaré Donna Collins, membre du SCCV, « même si quelque chose s’est mal passé ce jour-là et c’est l’idée derrière tout cela. »

Comment ça commence

Les maîtres et les chiens du SCCV sont évalués pour déterminer si un chien est éligible pour devenir un chien de thérapie. Les chiens doivent faire preuve d’un bon toilettage, d’un tempérament amical et d’une tolérance à proximité des étrangers et des autres chiens, selon le site Web du SCVV.

Si un animal et son propriétaire réussissent, ils commencent la phase de développement de la formation, au cours de laquelle les maîtres et les animaux assistent à des cours de développement et commencent des visites étroitement surveillées.

Une fois qu’un chien a effectué cinq visites supervisées, le chien et son propriétaire peuvent se porter volontaires pour d’autres événements du SCCV, notamment la foire d’État. Lorsque les chiens thérapeutiques ne remuent pas la queue près des grandes roues, on peut les trouver dans les hôpitaux, les centres d’urgence, les bibliothèques, les écoles et les universités, entre autres.

Que font les chiens et comment puis-je les trouver ?

Les chiens thérapeutiques se promèneront dans la foire avec leurs maîtres, à la recherche de personnes souhaitant les caresser rapidement. Au cours de leur rotation, les maîtres jetteront un œil à la station sensorielle, une station dédiée aux visiteurs de la foire qui ont besoin d’une pause loin de la foule.

Des équipes de deux à quatre maîtres et animaux de compagnie se relayeront pendant toute la durée de la foire, le matin et le soir. Les chiens de thérapie peuvent accéder à presque tous les espaces de la foire, mais pas dans les zones où d’autres animaux pourraient être présents.

L’une des situations les plus courantes dans lesquelles les chiens thérapeutiques sont nécessaires est lorsque les enfants sont séparés de leurs parents. Dans ce cas, les enfants sont amenés au poste de police de l’État. La police de l’État contactera les maîtres-chiens et les informera qu’un enfant se trouve au poste et qu’il pourrait bénéficier de la visite d’un chien thérapeutique.

Les maîtres-chiens fournissent également des informations sur les chiens de thérapie, en soulignant les différences entre les chiens d’assistance et les chiens de thérapie. Ils font également connaître leur organisation pour aider les personnes intéressées à entrer en contact avec le groupe.

Bien que le SCCV soit présent dans de nombreuses communautés, ses membres disent qu’ils attendent la foire avec impatience chaque année. Ils disent également que leurs chiens sont tout aussi enthousiastes à l’idée de rencontrer des gens.

« C’est très amusant et j’attends cela avec impatience chaque année », a déclaré Collins. « J’adore me promener sur Main Street (à la foire) parce qu’il y a beaucoup de monde et les gens s’arrêtent tout de suite et demandent à caresser votre chien. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, une foule de gens fait la queue pour voir le chien. C’est l’un de nos concerts préférés. Les chiens feraient grève s’ils ne pouvaient pas aller à l’Expo du Nouveau-Mexique. »

« Voir les réactions des gens et la façon dont ils sourient invariablement, cela continue de m’étonner quand ils voient le chien et que leurs yeux s’illuminent et qu’ils sont pleins de vie et d’énergie, c’est juste une expérience très positive et cela aide aussi mes endorphines », a ajouté Collins.