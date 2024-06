Les chiens souffrant d’hyperphagie boulimique souffrent plus longtemps que prévu

Bien que l’anorexie et la boulimie soient sans doute plus évoquées, l’hyperphagie boulimique est en fait le trouble de l’alimentation le plus répandu aux États-Unis. Et comme l’expliquent les chercheurs, cette question semble avoir été mal comprise. Une étude de cinq ans menée par des chercheurs de l’hôpital McLean (qui fait partie du système de santé Mass General Brigham) a découvert ce trouble, dont environ 2,8 % des adultes américains souffriront, selon les estimations. La psychologie aujourd’hui– dure plus longtemps que prévu. En effet, 61 % des patients présentaient encore une hyperphagie boulimique complète 2,5 ans après le diagnostic ; ce chiffre n’a que légèrement diminué au bout de cinq ans, à 46 %.