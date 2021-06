Les chiens sont nés avec la capacité de communiquer avec les humains

Le lien des chiens avec un humain ne ressemble à aucun autre et leur compatibilité avec un humain en tant que « compagnon » leur a valu le titre de « meilleur ami de l’homme ». Or, la dernière étude menée sur des chiots suggère que cette « capacité » des chiens à communiquer avec les humains peut-être avec eux dès leur plus jeune âge. Ainsi, même si vous pouvez entraîner vos chiens à mieux réagir, leur capacité de base à répondre à vos gestes est présente dès le début. Selon Courrier quotidien, cette étude menée par des chercheurs de l’Université de l’Arizona a tenté de comprendre les compétences de « communication sociale » des chiens avec les humains. Les conclusions de l’étude menée par une équipe de chercheurs dirigée par le Dr Emily Bray suggèrent que les chiens naissent avec des compétences sociales « de type humain » qui leur permettent de communiquer avec les gens dès le départ. Même les petits chiots peuvent écouter les gens en suivant des indices tels que des gestes de pointage ; Cependant, il faut un peu plus de temps pour que les chiens communiquent en retour.

Les chercheurs ont également noté que la génétique des chiots pourrait avoir un impact sur ces capacités et ont observé une variation de 40 pour cent des capacités dans les différentes races.

Pour l’étude, Le Dr Bray et son équipe ont examiné comment 375 chiots de huit semaines ont effectué une série de tâches conçues pour mesurer leurs compétences en communication sociale. Ces chiots avaient peu d’expérience préalable de l’interaction humaine.

Ces lots observés comprenaient 98 Labrador retrievers, 23 golden retrievers et 254 croix dorées Labrador provenant de 117 portées différentes. Tous avaient une histoire d’élevage extrêmement similaire et un pedigree connu remontant à plusieurs générations.

Dans l’une des tâches, les chiots devaient trouver une friandise cachée sous des tasses renversées lorsqu’un chercheur la désignait. Les chiens ont réussi à le faire même lorsque l’odeur était masquée pour s’assurer qu’ils ne suivaient pas leur odorat pour accomplir la tâche.

Pour une autre tâche, les chercheurs ont essayé d’initier une interaction en parlant dans un « discours dirigé par un chien » en utilisant une voix aiguë. La réponse des chiots a été mesurée en fonction de la durée pendant laquelle ils ont gardé le regard avec les humains.

Tous les 375 chiots observés dans le cadre de cette expérience ont pu effectuer au moins une tâche suggérant qu’elle est compatible avec la communication sociale utilisant des gestes et le contrôle visuel depuis le tout début.

Dans un autre test de contrôle, lorsqu’on leur a donné des instructions, ces chiots n’ont pas regardé les gens pour trouver des réponses lorsque la nourriture était enfermée dans un récipient. Cela suggère que ces chiots peuvent avoir la capacité de répondre à la direction humaine, leur capacité à initier la communication par eux-mêmes peut venir plus tard.

