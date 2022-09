À mesure que le temps se réchauffe, les plages britanniques deviennent un point chaud populaire pour les familles – et leurs animaux de compagnie.

Voici tout ce que vous devez savoir pour emmener votre ami à quatre pattes sur n’importe quelle plage du Royaume-Uni cette année.

Les chiens sont-ils autorisés sur les plages britanniques ?

Si vous envisagez d’emmener votre animal de compagnie à la plage pour une promenade sur le sable ou un plongeon dans la mer, la bonne nouvelle est que oui, les chiens sont autorisés sur les plages britanniques.

Cependant, certains conseils locaux imposent une interdiction aux chiens tout au long de l’année, limitant le moment où votre chien peut visiter les plages ou certaines zones qu’il est autorisé à occuper.

Les restrictions interdisent aux chiens de visiter la plage pendant les saisons chargées – certaines interdictions commençant dès avril et se poursuivant jusqu’en septembre.

Il est important de vérifier si la plage que vous visitez a une ordonnance de protection de l’espace public (PSPO).

Un certain nombre de plages au Royaume-Uni encouragent les animaux de compagnie à visiter les points chauds populaires toute l’année

Si vous et votre animal de compagnie êtes trouvés sur une plage où ces restrictions sont appliquées, vous pourriez être passible d’une amende comprise entre 100 et 1 000 £.

Ces zones d’exclusion des chiens sont appliquées pour garantir que tout le monde puisse profiter des plages et des côtes britanniques pendant les saisons chargées.

Cependant, les règles d’un PSPO ne s’appliquent pas à une personne enregistrée comme aveugle.

Elle ne s’applique pas non plus à une personne ayant un handicap qui affecte sa mobilité, sa dextérité manuelle, sa coordination physique ou sa capacité à soulever, transporter ou déplacer des objets du quotidien.

Ceux qui sont aidés par un chien dressé par un organisme de bienfaisance prescrit n’ont pas à se soucier des restrictions.

Où sont les plages britanniques acceptant les chiens ?

Si vous recherchez une plage acceptant les chiens pour vous et votre compagnon canin, vous pouvez profiter de l’un de ces points chauds du Royaume-Uni, toute l’année.

Des plages de sable aux promenades côtières au sommet des falaises, le Royaume-Uni abrite un certain nombre de plages acceptant les chiens.

Tout ce que vous devez savoir en tant que propriétaire de chien

Les chiens sont-ils autorisés à aller dans la mer ?

Si votre compagnon canin a envie de plonger dans la mer, il est libre de jouer en eau libre.

Cependant, il est important de tenir compte de leur sécurité lorsqu’ils le font.

Boire de l’eau salée peut rendre votre chien malade et, dans certains cas, le rendre gravement malade ou se déshydrater.

Et vous devriez vérifier au préalable s’il y a des problèmes connus avec la mer dans la région.

Bien que la natation soit un excellent exercice pour les chiens et une façon rafraîchissante de les rafraîchir après une journée au soleil, la mer peut être très imprévisible.

Le moyen le plus sûr pour votre chien de profiter d’une baignade et d’un plongeon est de se renseigner sur les courants à l’avance, de vérifier la marée et de prêter attention aux panneaux et aux drapeaux vous avertissant de ne pas nager autour de la plage.