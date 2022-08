Les chiens se déchirent lorsqu’ils retrouvent leurs propriétaires, selon une étude

Maintenant, de nouvelles recherches menées par des scientifiques japonais suggèrent que les yeux d’un chien peuvent verser des larmes de bonheur lorsqu’ils retrouvent leur propriétaire après une période d’absence. Les larmes peuvent aider à cimenter le lien entre l’homme et le chien – une relation qui remonte à des dizaines de milliers d’années.

Comme les humains, les chiens ont des conduits lacrymaux qui se remplissent de larmes pour garder leurs yeux propres et en bonne santé. Mais les larmes chez les chiens, qui ont tendance à ne pas tomber comme elles le font quand les humains pleurent, n’avait pas été lié à l’émotion auparavant.

Takefumi Kikusui, professeur au Laboratoire d’interaction homme-animal et de réciprocité de l’Université Azabu au Japon, a décidé d’enquêter sur les larmes de chien après avoir observé l’un de ses deux caniches standard lorsqu’elle a eu des chiots il y a six ans. Il a remarqué que ses yeux devenaient larmoyants pendant qu’elle allaitait ses chiots.

“Nous avons constaté que les chiens versent des larmes associées à des émotions positives”, a déclaré Kikusui, co-auteur de la recherche publiée lundi dans la revue Current Biology, dans un communiqué de presse.

“Nous avons également fait la découverte de l’ocytocine en tant que mécanisme possible sous-jacent”, a déclaré Kikusui, faisant référence à l’hormone qui, chez l’homme, est parfois appelée hormone de l’amour ou hormone maternelle.

Pour étudier le lien, Kikusui et son équipe ont mesuré la quantité de larmes chez 18 chiens avec un test standard connu sous le nom de Schirmer Tear Test. Ce impliquait une bande de papier placée à l’intérieur des paupières des chiens pendant une minute avant et après qu’ils aient été réunis avec leurs propriétaires après cinq à sept heures de séparation.

“Le volume de déchirure a été évalué par la longueur de la partie humide sur le STT. La ligne de base était d’environ 22 mm et la réunion avec le propriétaire a augmenté de 10 %”, a expliqué Kikusui par e-mail.

Avec l’aide de 20 chiens, les chercheurs ont ensuite comparé la quantité de larmes avant et après les retrouvailles avec leur les propriétaires et les personnes avec qui les animaux étaient familiers. Seules les retrouvailles avec le propriétaire ont augmenté la quantité de larmes.

Pour comprendre si l’ocytocine jouait un rôle dans la production des larmes, une solution contenant l’hormone a été appliquée à la surface des yeux de 22 chiens. La quantité de larmes a considérablement augmenté après l’application de l’ocytocine, par rapport à une solution témoin.

Il y a encore beaucoup de choses que les chercheurs ignorent sur les larmes de chien. Les humains pleurent souvent en réponse à des émotions négatives, mais les chercheurs n’ont pas testé pour voir si les chiens faisaient de même. Ils ne savent pas non plus si la capacité d’un chien à déchirer joue une fonction sociale chez le chien. monde.

Kikusui a dit il était possible que les humains prennent mieux soin des chiens qui avaient les larmes aux yeux. Son équipe a montré 74 personnes photos de visages de chiens avec et sans larmes artificielles et leur a demandé de classer les animaux. Les gens ont donné des réponses plus positives lorsqu’ils ont vu des chiens avec des larmes aux yeux.

“Les chiens sont devenus un partenaire des humains”, a déclaré Kikusui dans un communiqué, “et nous pouvons former des liens”.