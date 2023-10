Les chiens qui se sont échappés d’une pension illégale sont maintenant à la recherche d’un foyer aimant

LA COLONIE (CBSNewsTexas.com) — Un couple de The Colony raconte qu’il y a deux semaines, trois chiens ont couru dans leur cour. Immédiatement, ils ont senti que quelque chose n’allait pas.

« Chaque fois que je mettais de l’eau, ils s’y mettaient immédiatement et c’est à ce moment-là que j’ai senti quelque chose d’horrible », a déclaré le mari. « Je me disais : ‘Ça sent la poubelle.’ J’ai aussi remarqué que l’un d’entre eux était très émacié. Je pouvais facilement voir ses côtes. »

« À l’époque, nous pensions que ce n’étaient que des chiens en liberté », a déclaré l’épouse.

Ils ont déclaré que ce n’est que plus tard que le contrôle des animaux leur a dit que les chiens provenaient de Levia Boarding and Training, qui opérait illégalement depuis une maison voisine. Ils ont demandé à la police d’effectuer un contrôle d’aide sociale.

« Je leur ai même dit : ‘Écoutez, je ne fais jamais ça' », a déclaré le mari. « Je ne fais jamais ça, mais je préfère prévenir que guérir. Les services animaliers sont venus nous voir et ils nous ont dit : ‘En fait, nous avons eu beaucoup de choses à propos de cette maison.' »

La semaine dernièreCBS News Texas a parlé à Chris Narimani, qui a partagé que son Husky, Tidus, était décédé alors qu’il était sous la garde de l’entreprise.

« Cela m’a tellement bouleversé », a déclaré la femme. « J’aurais aimé savoir que cela se produisait et que les voisins puissent faire attention. »

« Notre pire peur s’est réellement concrétisée », a déclaré le mari. « C’était en fait un chien en détresse. »

Vendredi, la police a arrêté David Judelson, 48 ans, pour sept accusations de cruauté envers les animaux. Il a depuis déposé une caution.

Aujourd’hui, alors que la police poursuit son enquête, les défenseurs des droits des animaux souhaitent également que le propriétaire de l’entreprise soit inculpé.

« C’est son père qui a été arrêté », a expliqué l’épouse.

« Ce que nous essayons de faire, c’est qu’elle ait la capacité de diriger une opération comme celle-ci », a déclaré le mari.

Le couple a déclaré à CBS News Texas que les trois chiens qu’ils ont accueillis recherchent tous un foyer permanent et aimant.

Si vous êtes intéressé à adopter, les chiens sont à Le refuge pour animaux de la colonie.

Plus de CBS News