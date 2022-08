Les chiens pleurent lorsqu’ils retrouvent leurs maîtres : étude

Une nouvelle étude a révélé que les chiens peuvent se déchirer lorsqu’ils sont réunis avec leurs propriétaires humains.

Publiée lundi dans la revue Current Biology, l’étude de l’Université d’Azabu au Japon a mesuré le volume des larmes de 22 chiens dans différentes circonstances.

Les chercheurs disent que les chiens ont versé “beaucoup” plus de larmes de joie après avoir retrouvé leurs propriétaires par rapport à la rencontre avec quelqu’un qui n’était pas leur propriétaire.

On pense que cette réponse est liée à la libération d’ocytocine, la soi-disant hormone maternelle ou “hormone de l’amour”, au cours de ces interactions, ont déclaré les chercheurs dans un communiqué de presse.

“Nous n’avions jamais entendu parler de la découverte que les animaux versent des larmes dans des situations joyeuses, telles que les retrouvailles avec leurs propriétaires, et nous étions tous ravis que ce soit une première mondiale”, a déclaré Takefumi Kikusui, chercheur à l’Université d’Azabu.

Kikusui a déclaré que l’un de ses deux caniches, qui avait eu des chiots il y a six ans et qui avait les larmes aux yeux en les allaitant, l’avait inspiré.

Pour l’étude, les chercheurs ont effectué un test de Schirmer pour mesurer le volume des larmes des chiens. Le test fonctionne en permettant à l’eau des larmes de se déplacer le long d’une bandelette de test en papier, la vitesse de déplacement étant proportionnelle au taux de production de larmes.

Les chercheurs ont mesuré les larmes des chiens dans leur environnement domestique normal pendant que le propriétaire était présent pour établir une ligne de base et plus tard dans les cinq premières minutes d’une réunion une fois que le propriétaire était absent pendant cinq à sept heures.

Les chercheurs disent que les chiens ont sécrété des volumes de larmes plus importants lorsqu’ils étaient réunis avec leurs propriétaires par rapport à la rencontre d’autres personnes avec lesquelles ils seraient également familiers.

Le volume des larmes a également augmenté après l’ajout d’une solution d’ocytocine aux yeux des chiens, ce qui, selon les chercheurs, soutient l’idée que l’hormone a un rôle à jouer dans la production de larmes lorsque les chiens et leurs propriétaires sont réunis.

Enfin, les chercheurs ont demandé aux gens d’évaluer les photos de visages de chiens, avec et sans larmes artificielles, en fonction de combien ils voulaient en prendre soin.

Les chercheurs disent que les gens ont réagi plus positivement à la vue d’un chien avec les yeux larmoyants, suggérant que les chiens produisent des larmes dans des situations que les humains considéreraient comme “heureuses”.

“Grâce à ce processus, leurs larmes pourraient jouer un rôle en suscitant un comportement protecteur ou un comportement nourrissant de la part de leurs propriétaires, entraînant l’approfondissement des relations mutuelles et conduisant davantage à des liens interspécifiques”, indique l’étude.

Cependant, les chercheurs disent qu’ils n’ont pas testé si les chiens produisent des larmes en réponse à des émotions négatives ou lorsqu’ils sont réunis avec d’autres chiens.

“Les chiens sont devenus un partenaire des humains, et nous pouvons former des liens”, a déclaré Kikusui. “Dans ce processus, il est possible que les chiens qui montrent des yeux larmoyants lors de l’interaction avec le propriétaire soient davantage pris en charge par le propriétaire.”