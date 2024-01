Les chiens peuvent souffrir de dépression – voici les signes à rechercher et comment les aider

Animaux domestiques





Les chiens peuvent traverser une fraise le temps aussi.

Des études ont montré que le cerveau d’un chien est similaire à celui d’un humain, et dans les années 1980, Dr Nicolas Dodman de l’École de médecine vétérinaire de l’Université Tufts découvert que les chiens peuvent subir les changements chimiques et hormonaux qui provoquent la dépression et l’anxiété chez les humains.

Malheureusement, les chiens ne peuvent pas parler ou communiquer leurs sentiments intérieurs avec leurs humains, c’est pourquoi les propriétaires de chiens doivent être à l’affût des signes que leur ami à quatre pattes souffre de dépression.

Comment savoir si votre chien est déprimé

De nombreux symptômes de la dépression canine peuvent également être liés à une douleur chronique et à une mauvaise santé. Si vous remarquez que votre chien présente plusieurs symptômes, appelez votre vétérinaire pour exclure d’abord toute maladie ou problème médical sous-jacent.

Une fois que cela est hors de question, on peut supposer que votre chien souffre de dépression.

Le stress qu’un chien peut subir en raison de la dépression peut finalement entraîner des problèmes de santé. Il est donc important de rechercher un traitement, qu’il soit comportemental ou médical, dès que vous connaissez le diagnostic.

Selon Vétérinaires.orgles symptômes de la dépression chez le chien comprennent :

Perte d’intérêt pour les choses qui apportaient de la joie à votre chien

Niveaux d’activité réduits et désir de jouer

Sommeil excessif et paresse

Perte ou modification de l’appétit

Irritabilité accrue

Accidents inappropriés à la maison

Mauvaise humeur et langage corporel triste

Léchage excessif pour le confort

Attachement ou retrait social

Vocalisation et turbulence réduites

Des cris ou des hurlements inhabituels (peuvent aussi être des signes d’anxiété)

Causes de la dépression chez le chien

Plusieurs facteurs peuvent déclencher l’apparition de la dépression chez le chien.

Selon Veterinarians.org, la dépression chez les chiens est principalement liée à leur environnement, mais elle peut également être liée à la vieillesse.

Les chiens peuvent subir des traumatismes que leurs propriétaires ne reconnaissent peut-être pas immédiatement. castor – stock.adobe.com

Vieillissement

À mesure que les chiens vieillissent, ils connaissent généralement une diminution de leur capacité à fonctionner comme avant, et leur santé mentale et leurs fonctionnalités cérébrales vieillissent également avec leur corps.

Syndrome de dysfonctionnement cognitif canin (CCD) est une maladie liée au vieillissement du cerveau d’un chien – qui a été comparée à la démence ou à la maladie d’Alzheimer chez l’homme – dans laquelle le chien subit un déclin cognitif, selon PetMD.

Les chiens atteints de CCD présentent souvent des signes de dépression et d’anxiété.

Avec le déclin inévitable de leur qualité de vie, nos amis à quatre pattes peuvent finir par souffrir de dépression à cette étape de leur vie.

Malheureusement, nous ne pouvons pas empêcher nos chiots de vieillir, mais il existe des ressources pour les aider. déterminer la qualité de vie d’un chien au cours de leurs dernières années et donnez-leur des conseils sur les sujets à aborder avec votre vétérinaire.

Selon Veterinarians.org, la dépression chez les chiens est principalement liée à leur environnement. Reese/peopleimages.com – stock.adobe.com

Maladie ou maladie

Les chiens peuvent également souffrir de maladies avant de vieillir et ces chiens souffrent souvent de dépression. Selon une étude de 2014les chiens hospitalisés présentent des niveaux de stress accrus.

La maladie, la douleur ou une maladie chronique et l’hospitalisation peuvent toutes déclencher des symptômes de dépression.

Perte d’un être aimé

Les chiens vivent le deuil tout comme les humains, et la perte d’un membre de la famille, d’un propriétaire ou d’un autre animal de compagnie dans la maison peut entraîner un sentiment de dépression.

Empathie

Une étude de 2019 a découvert que les chiens « reflètent les niveaux de stress de leurs propriétaires plutôt que ceux-ci réagissent au stress de leurs chiens ». Ils peuvent reconnaître les humeurs de leur propriétaire, qui peuvent les affecter.

Le lien qui unit un animal à ses propriétaires est le fondement de sa confiance et de son sentiment de sécurité et de confort. Tatiana Gladskih – stock.adobe.com

Changements environnementaux

Tout type de changement dans la maison peut déclencher une dépression chez les chiens, car ils ont tendance à s’épanouir dans la routine, et perturber cette routine peut bouleverser la vie de votre animal.

Quelques exemples de changements à la maison peuvent inclure l’introduction d’un autre animal de compagnie dans la maison ou l’accueil d’un bébé, détournant l’attention de l’humain du chien vers le dernier ajout à la famille.

Déménager dans une nouvelle maison est un autre changement d’environnement qui peut conduire à la dépression : déplacer des cartons, rester dans un chenil, de longues périodes de va-et-vient et un changement d’environnement physique peuvent conduire votre ami à quatre pattes à se fermer et à devenir anxieux, vétérinaires. .org a déclaré.

Certains changements environnementaux peuvent également entraîner une anxiété de séparation, susceptible de provoquer une dépression. Par exemple, les chiens peuvent avoir ressenti des sentiments de dépression après que les gens ont commencé à retourner au travail en personne après plus d’un an passés à la maison.

Traumatisme

Les chiens peuvent subir des traumatismes que leurs propriétaires ne reconnaissent peut-être pas immédiatement.

Lorsqu’un chien subit une intervention chirurgicale ou subit une blessure, sa mobilité est limitée et une diminution de son activité peut déclencher une baisse de son humeur.

Parallèlement aux changements environnementaux, votre animal de compagnie peut subir des traumatismes liés à des catastrophes naturelles qui bouleversent sa vie. S’il y a un ouragan, un incendie, un tremblement de terre ou une autre catastrophe, les chances qu’ils associent la peur et l’anxiété à des bruits ou à des expériences similaires sont élevées.

Les animaux de compagnie peuvent également souffrir de troubles de stress post-traumatique suite à des abus antérieurs. Si vous adoptez un chien au passé bouleversant ou un chien errant, il se peut qu’il porte un poids de dépression en raison de sa vie avant que vous ne le sauviez.

De même, les chiens policiers à la retraite ou les chiens militaires peuvent souffrir du SSPT à cause de leur service.

Comment aider un chien souffrant de dépression

Veterinarians.org a partagé quelques moyens qui peuvent aider à gérer la dépression de votre chien.

Créer une routine

Comme indiqué précédemment, les chiens s’épanouissent grâce à la routine, donc créer un horaire prévisible pour votre chiot l’aidera à se sentir plus à l’aise.

Une partie de la routine devrait inclure des moments de jeu pour lutter contre la solitude et l’ennui.

Lien avec votre animal de compagnie

Les chiens sont sociaux et ne sont pas destinés à être solitaires, donc consacrer du temps à des activités qui nécessitent du temps de qualité peut être bénéfique pour leur santé mentale.

Le lien qui unit un animal à ses propriétaires est le fondement de sa confiance et de son sentiment de sécurité et de confort. Cela peut inclure des câlins, un jeu de balle, de l’exercice, etc.

Si vous avez épuisé toutes les autres étapes et que votre chien reste déprimé, demandez l’aide de votre vétérinaire. maryviolet – stock.adobe.com

Offrez à votre chien un nouvel ami

Si la dépression de votre chien découle du chagrin, lui présenter un nouveau frère ou une sœur pourrait aider. Mais, bien sûr, assurez-vous de prendre les mesures nécessaires pour les présenter soigneusement afin qu’il n’y ait pas de début difficile pour l’amitié naissante.

Rendre leurs repas excitants

Votre chien souffre peut-être d’une perte d’appétit en raison de la dépression, et ajouter un ajout excitant à ses repas non seulement le fera manger, mais améliorera également son humeur. De nouvelles friandises ou des ajouts à leur routine quotidienne peuvent raviver leur amour pour la nourriture.

Si votre chiot a besoin d’un régime alimentaire spécifique ou s’il est en sous-poids ou en surpoids, assurez-vous de contacter votre vétérinaire pour obtenir des recommandations avant d’ajouter vous-même des extras.

Formation en modification du comportement

Il existe des dresseurs de chiens spécialement formés à la modification du comportement pour aider les animaux souffrant de dépression liée à un traumatisme.

Selon le Manuel vétérinaire MSDles techniques les plus couramment utilisées dans la modification du comportement comprennent l’habituation, l’extinction, la désensibilisation, le contre-conditionnement, la substitution et la mise en forme des réponses.

Demander l’aide d’un vétérinaire

Si vous avez épuisé toutes les autres étapes et que votre chien reste déprimé, demandez l’aide de votre vétérinaire au sujet d’un plan de traitement pour aider à diminuer le cycle de dépression de votre animal.

Un vétérinaire peut prescrire des médicaments à votre chien, mais ne le faites que s’il vous le demande – ne soignez pas votre chien vous-même. De nombreux chiens utilisent les mêmes inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS) que ceux utilisés pour traiter la dépression et l’anxiété chez les humains.











