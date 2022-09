Les chiens peuvent sentir le stress sur nous, disent les scientifiques

Vous pensez peut-être pouvoir cacher votre stress, mais une nouvelle étude suggère que les chiens peuvent le détecter.

Des chercheurs de l’Université Queen’s de Belfast ont mené des expériences sur quatre chiens et 36 personnes et ont conclu que les chiens semblent être capables de sentir le stress dans la respiration et la sueur humaines. Malgré le petit échantillon de chiots, les résultats sont intrigants, les scientifiques notant que leur travail pourrait avoir des implications pour la formation de chiens d’assistance et de thérapie.

“La recherche met en évidence que les chiens n’ont pas besoin d’indices visuels ou audio pour capter le stress humain”, a déclaré Clara Wilson, étudiante au doctorat à l’école de psychologie de Queen’s, dans un communiqué. “Cela aide également à faire la lumière sur la relation homme-chien et ajoute à notre compréhension de la façon dont les chiens peuvent interpréter et interagir avec les états psychologiques humains.”

Pour un nouvelle étude qui apparaît dans la revue Plos One, les chercheurs ont demandé à des participants humains de résoudre un problème mathématique difficile et ont enregistré leur fréquence cardiaque, leur tension artérielle et leur niveau de stress autodéclaré au cours du processus. Ils ont ensuite prélevé des échantillons de la sueur et de l’haleine des sujets et ont fait sentir les échantillons à des chiens dressés quelques heures après leur prélèvement.

Les chiens ont été incités à différencier l’échantillon de stress d’un individu de leur échantillon détendu et ont pu le faire dans 675 essais sur 720, soit avec une précision d’environ 94 %.

Il a longtemps été suggéré que les chiens sont capables de détecter le stress chez les humains, peut-être grâce à des repères visuels, mais les auteurs pensent que leurs résultats montrent que notre amis à fourrure au nez fin peut également détecter un changement dans les composés produits par le corps humain lorsqu’il réagit au stress.

L’étude repose sur l’hypothèse que la différence que les chiens sont capables de détecter entre les échantillons d’haleine et de sueur d’un individu est réellement associée au stress, et non à un autre facteur que les chercheurs n’ont pas contrôlé. Il serait maintenant bon de voir ces résultats reproduits dans d’autres études plus importantes.

En plus de la recherche pouvant avoir un impact sur la formation des chiens d’assistance, il pourrait également y avoir des applications potentielles pour créer de nouvelles eaux de Cologne qui servent également de répulsifs pour chiens : “Eau de Anxiousness”, venant au comptoir d’un grand magasin près de chez vous cette saison des fêtes.