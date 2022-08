Les chiens peuvent pleurer lorsqu’ils retrouvent leurs propriétaires – étude – RT World News

Les chiens sont vraiment ravis de voir leurs propriétaires après avoir été séparés, selon une nouvelle étude

Les chiens peuvent verser des larmes lorsqu’ils retrouvent leurs maîtres après une longue période de séparation, selon une nouvelle étude publiée par une équipe de chercheurs japonais dans la revue Current Biology. De plus, les humains ont tendance à se soucier davantage des chiens en larmes, ce qui suggère que “larmes suscitées par l’émotion” jouent un rôle important dans les liens interspécifiques et “peut faciliter les connexions émotionnelles homme-chien”, selon l’étude.

L’étude est basée sur des observations du comportement d’une vingtaine de chiens, ainsi que sur un test de déchirure de Schirmer effectué sur les cabots. Les chiens ont produit plus de larmes lorsqu’ils ont rencontré leurs propriétaires après cinq à sept heures de séparation, tandis que rencontrer d’autres humains qu’ils connaissaient n’a pas suscité la même réaction, selon l’étude.

La production de larmes canines est liée à l’ocytocine, la même hormone clé impliquée dans le lien social et la reproduction chez l’homme, suggère l’étude. L’application d’une solution contenant de l’ocytocine dans les yeux des chiens a augmenté la production de larmes de la même manière que lorsqu’ils ont retrouvé leurs propriétaires.















“Dans cette étude, nous avons démontré que les chiens sécrètent des larmes lorsqu’ils retrouvent leur propriétaire, et nos données suggèrent que cette sécrétion de larmes est médiée par l’ocytocine. Il s’agit du premier rapport sur l’émotion positive stimulant la sécrétion de larmes chez un animal non humain et l’ocytocine fonctionnant dans la sécrétion de larmes », lit l’étude.

Contrairement à tout autre animal, “les chiens ont évolué ou ont été domestiqués grâce à la communication avec les humains et ont acquis des capacités de communication de haut niveau avec les humains en utilisant le contact visuel”, l’équipe de recherche a suggéré. Par conséquent, les larmes canines “pourraient jouer un rôle en suscitant un comportement protecteur ou un comportement nourricier de leurs propriétaires” d’une manière similaire au lien entre les humains et leurs propres enfants.

Les personnes qui ont participé à la recherche ont montré de meilleures attitudes envers les chiens en larmes que leurs homologues aux yeux secs. Les participants ont vu des photos de chiens, dont certains ont été traités avec des larmes artificielles.

« Les participants humains ont évalué leurs impressions sur des photos de chiens avec ou sans larmes artificielles et ils ont attribué des notes plus positives aux photos avec des larmes artificielles. Ces résultats suggèrent que les larmes provoquées par les émotions peuvent faciliter les connexions émotionnelles entre l’homme et le chien », dit l’étude.