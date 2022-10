Les chiens peuvent-ils manger de la citrouille ? | Le soleil

CITROUILLE fait de délicieux plats pour les humains – mais peut-on en dire autant de nos amis à fourrure ?

Voici tout ce que vous devez savoir pour savoir si les chiens peuvent grignoter les totems orange d’Halloween.

Un adorable chiot prêt pour les festivités d’Halloween Crédit : document

Les chiens peuvent-ils manger de la citrouille ?

Les chiens peuvent manger de la citrouille. En fait, c’est encouragé qu’ils le fassent.

L’étoffe d’orange est un super aliment pour le meilleur ami de l’homme, selon Pets WebMd.

Il contient tous les micronutriments et fibres qui en font un repas nutritif pour nos amis à quatre pattes.

C’est également une sucette naturelle pour l’estomac et il a été prouvé qu’elle élimine l’excès d’eau dans le tube digestif d’un chien.

Les propriétaires d’animaux donnent généralement de la citrouille à leurs chiens lorsque leur animal a la diarrhée.

La nourriture – qui est techniquement un fruit – regorge de vitamines A, C et E, ainsi que de minéraux comme le fer et le potassium.

Ils sont également bourrés de prébiotiques – qui aident les bactéries importantes dans le tube digestif.

La citrouille en conserve ordinaire peut être le choix le plus pratique et le plus sain pour votre chien, selon l’American Kennel Club.

Mais les chiens peuvent aussi manger des graines de citrouille ainsi que le légume cuit ou cru.

Combien de citrouilles les chiens peuvent-ils avoir ?

Si votre chien a la diarrhée, ajoutez entre une et quatre cuillères à café de citrouille ou de poudre de citrouille à son repas, indique le Kennel Club.

Il est toujours préférable de commencer avec de petites quantités pour éviter d’ajouter trop de fibres à l’alimentation de votre chien.

En cas de doute, consultez votre vétérinaire.

De plus, la citrouille est féculente et riche en calories, alors faites attention à la quantité que vous distribuez à moins que vous ne vouliez que votre chien accumule les kilos en trop.

Quels animaux ne peuvent pas avoir de citrouille?

Comme tout dans la vie, la modération est la clé.

Trop de citrouille pourrait entraîner de la constipation et une prise de poids chez votre chien.

Le légume copieux est également bon pour les chats, cependant, et peut être un remède contre la constipation, selon PetMd.

Le Dr Angelo Maggiolo, directeur médical de la County Animal Clinic à Yonkers, New York, recommande souvent la citrouille comme solution facile pour les cas bénins de constipation chez les chats.

Il a déclaré: “Cela permettra au côlon de bouger un peu mieux chez les chats prédisposés à la constipation.”

La citrouille est également sans danger pour les cobayes, les hamsters et les gerbilles.