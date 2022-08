Les chiens ont les larmes aux yeux lorsqu’ils retrouvent leurs propriétaires, révèle une étude

Les propriétaires de chiens connaissent la pure joie de rentrer chez eux après un long voyage pour être accueillis par leur compagnon qui remue la queue, saute de manière incontrôlable et se lèche le visage. Mais ces chiens extatiques pourraient perdre plus que de la fourrure sur vos vêtements – ils pourraient aussi se déchirer, selon une nouvelle étude publiée lundi dans la revue Current Biology. “Nous n’avions jamais entendu parler de la découverte que les animaux versent des larmes dans des situations joyeuses, telles que les retrouvailles avec leurs propriétaires”, a déclaré Takefumi Kikusui, l’un des auteurs de l’étude, qu’il a qualifiée de possible “première mondiale”.

Les scientifiques ont mesuré la quantité de larmes dans les yeux des chiens avec le test de Schirmer largement utilisé, qui consiste à placer une bandelette spécialisée sous les paupières. Pour une lecture de base, ils ont effectué le test sur des chiens lors d’une interaction normale avec leur propriétaire.

Lorsque les chiens ont retrouvé leurs propriétaires après cinq à sept heures de séparation, ils ont “considérablement” augmenté la production de larmes dans les cinq minutes qui ont suivi, ont découvert les chercheurs.

Ils ont également découvert que le volume de larmes des chiens était plus élevé lorsqu’ils retrouvaient leur propriétaire par rapport à d’autres personnes que le chien connaissait.

Selon les chercheurs, cette réaction de déchirure est probablement liée à la libération d’ocytocine, surnommée «l’hormone de l’amour», en raison de son lien avec la création de liens.

Les scientifiques ont ensuite cherché à tester si les larmes pouvaient avoir un impact émotionnel sur les propriétaires. Pour ce faire, ils ont demandé aux propriétaires de classer diverses photos de leurs chiens avec et sans larmes artificielles en fonction de leur degré de soin.

“Les photos de chiens avec des larmes artificielles étaient nettement mieux classées que les photos normales de chiens sans larmes”, a écrit l’équipe de recherche japonaise.

“Il est possible que les chiens qui montrent des yeux larmoyants lors de l’interaction avec le propriétaire soient davantage pris en charge par le propriétaire”, a émis l’hypothèse de Kikusui.

Chez les humains, notent les auteurs, les nourrissons partagent leurs sentiments négatifs en pleurant, ce qui conduit à plus de soins de la part des parents.

Domestiqués par l’homme comme aucun autre animal, les chiens ont développé au fil du temps des capacités de communication spécifiques. Il a été démontré que le contact visuel joue un rôle dans la formation de la relation entre un chien et son propriétaire.

Dans de futures études, les chercheurs aimeraient tester si les chiens produisent des larmes de la même manière lorsqu’ils rencontrent d’autres amis canins.

