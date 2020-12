Une nouvelle recherche menée en Suède a suggéré que le risque de diabète chez les chiens et leurs propriétaires pourrait être similaire.

La recherche publiée dans le British Medical Journal a été menée par Beatrice Kennedy de l’Université d’Uppsala et son équipe en Suède, signalé Le gardien.

Son équipe a étudié les données d’assurance de la plus grande compagnie d’assurance pour animaux de compagnie de Suède. Les dossiers de santé anonymisés des patients ont été extraits à l’aide de numéros d’identification nationaux.

Ils ont évalué les données de 208 980 propriétaires / couples de chiens et ont constaté que posséder un chien diabétique rendrait 38% plus susceptible que les propriétaires de développer un diabète de type 2 que ceux qui possèdent un chien en bonne santé. Cependant, les données de 123 566 couples propriétaire / chat ont également été comparées et aucun risque partagé de diabète n’a été trouvé entre les propriétaires de chats et leurs animaux de compagnie.

Le lien entre le diabète des chiens et leurs propriétaires ne peut être expliqué par des circonstances personnelles et socio-économiques.

Le rapport indique que la prévalence du diabète chez les chiens et les chats semble être en augmentation. Le régime alimentaire et l’obésité peuvent augmenter le risque de diabète de type 2 chez les deux animaux.

Beatrice a déclaré que, tout comme les recherches précédentes où le risque partagé d’obésité est impliqué entre les chiens et leurs propriétaires, elle et son équipe pensent que le risque de diabète est également lié aux niveaux d’activité physique.

Cela semble être un facteur important compte tenu de l’absence de risque partagé entre les chats et leurs propriétaires. Il est probable que des habitudes de mouvement différentes soient responsables de l’absence de ce risque. Le chercheur a déclaré: «Les chats préfèrent généralement plus d’indépendance par rapport à leurs propriétaires en ce qui concerne leurs mouvements».

Beatrice a ajouté que les expositions aux polluants ou aux produits chimiques des chiens et de leurs propriétaires peuvent également être un facteur qui doit être exploré plus avant.

Selon le rapport, les chercheurs n’ont pas pu confirmer la cause sous-jacente de cette association car il s’agissait d’une étude observationnelle.

On considère que le fait qu’il existe un lien entre le diabète de type 2 chez les chiens et leurs propriétaires est une raison suffisante pour modifier les comportements de santé de toute la famille. Selon Beatrice, le diabète du chien pourrait être un marqueur de quelque chose d’important qui se passe.

Elle a dit qu’il était bien connu qu’il existe un lien entre les chiens et leurs propriétaires. Ce comportement que l’on retrouve dans le diabète de type 2 peut être étendu à d’autres comportements et risques liés à la santé.