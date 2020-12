Votre chien fait-il des yeux de chiot chaque fois que vous refusez une friandise ou que vous les grondez? Malheureusement, des recherches ont montré que les chiens ne comprennent pas vraiment ce que vous dites.

Les chercheurs de l’Université Eötvös Loránd de Budapest ont découvert que si les chiens ont en effet des capacités auditives humaines et sont capables de percevoir les sons de la parole, ils sont incapables de comprendre la différence entre les sons des mots comme nous le faisons.

Les mots et la façon dont nous les percevons dépendent en grande partie de la manière dont ils sont prononcés – c’est-à-dire des sons de la parole. Même la moindre modification peut changer tout le sens.

Les scientifiques ont utilisé une méthode appelée électroencéphalographie pour étudier l’activité cérébrale des chiens de la famille, rapporte CNN. La méthode consiste à coller des électrodes sur la tête des chiens.

Les chercheurs ont joué aux chiens les instructions qu’ils sont susceptibles de connaître, par exemple – «s’asseoir», et aussi d’autres mots absurdes qui sonnent de la même manière mais qui ont des significations différentes ou pas – comme «sut».

L’un des chercheurs a déclaré à CNN que les chiens n’étaient pas en mesure de différencier les sons de la parole du mot réel et du mot au son similaire et, au lieu de cela, les ont tous perçus comme un seul son. En fin de compte, les chiens ne font pas vraiment attention à tous les sons de la parole.

L’étude, cependant, a confirmé que les chiens écoutent vraiment leurs humains.

Une autre étude publiée en octobre avait révélé que les visages sont plus importants pour les humains que pour les chiens, selon une étude de l’activité cérébrale sur la façon dont les deux espèces se voient.

« Les résultats de l’imagerie cérébrale dans l’étude suggèrent que les visages peuvent être d’une importance cruciale pour les humains et probablement pour d’autres primates, mais pas pour tous les mammifères, par exemple pas pour les chiens », Attila Andics, qui a dirigé l’étude à l’université Eotvos Lorand de Budapest, a déclaré à l’AFP.

Les résultats de la réponse cérébrale ont montré qu’une grande partie du réseau neuronal du cerveau humain répond plus aux visages qu’aux non-visages dans les vidéos. Seule une petite partie répondait plus aux images humaines qu’aux images de chiens. Cependant, dans le cerveau des chiens, aucune partie ne répondait plus aux visages, mais certaines parties répondaient davantage aux images de chiens qu’aux images humaines, selon l’étude, publiée dans le Journal of Neuroscience.

Dans une autre étude sur le comportement des chiens publiée plus tôt cette année, il a été révélé que les chiens subissent des changements de comportement similaires lorsqu’ils atteignent la puberté. Selon une étude de la BBC, une équipe de chercheurs basée à Nottingham, Newcastle et Édimbourg a révélé que les chiens qui atteignent leur puberté mettent plus de temps à répondre aux commandes et sont plus difficiles à entraîner.