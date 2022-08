Les chiens errants de ce village du Gujarat sont des “Crorepatis” et vivent une vie de luxe

Les chiens errants de ce village indescriptible de Kushkal à Palanpur taluka du district de Banaskantha dans le Gujarat sont littéralement des «crorepatis» et ils profitent d’une vie de luxe, grâce aux habitants compatissants de ce village et à leurs ancêtres.

Ici, les villageois veillent à ce que pas un seul chien sur les quelque 150 chiens errants du village ne parte à jeun. Non seulement cela, ils s’assurent également que les chiens obtiennent des “bonbons” comme laddoos de façon régulière.

Selon les villageois, leurs ancêtres avaient mis en place un système unique pour les chiens errants du village et attribué 20 bighas de terres agricoles, notamment pour les chiens errants. La valeur marchande estimée de ce terrain destiné au chien errant est supérieure à Rs 5 crore.

Le village compte environ 700 habitants, principalement des communautés de Chaudhari.

«Avant l’indépendance, Palanpur était sous le règne de Nawab et le dirigeant avait donné un morceau de terre aux villageois. Cependant, les villageois pensaient que les humains pouvaient gagner leur vie et se nourrir, mais qu’en est-il des chiens errants, et ont attribué 20 bighas de terres agricoles aux chiens et depuis lors, les revenus de ces terres sont dépensés pour le bien-être des chiens errants. Tous les villageois, quelle que soit leur caste, suivent cette grande tradition jusqu’à aujourd’hui », a déclaré Prakash Chaudhari, un villageois, à News18.

Les villageois ont construit un espace surélevé spécial où la nourriture est servie aux chiens errants. Des ustensiles spéciaux ont été achetés pour préparer la nourriture et servir aux animaux du village.

«Chacun des villageois s’assure quotidiennement que tous les chiens errants reçoivent suffisamment de nourriture saine. Chaque foyer se joint à nos efforts pour rendre ce monde plus respectueux des animaux », a déclaré Hitesh Chaudhari, un autre villageois, à News18.

