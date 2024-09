Les chiens en laisse apportent beaucoup de joie mais aussi des dangers

NEW YORK — Les câlins. La loyauté. Les yeux adorateurs. Il y a beaucoup de joie d’avoir un chiennotamment en partant pour une promenade rapide. Et c’est là un danger auquel certains propriétaires de chiens devraient prêter davantage attention.

Au cours des 20 dernières années, les blessures liées à la promenade de chiens ont augmenté chez les adultes et les enfants aux États-Unis, selon des chercheurs de l’université Johns Hopkins. Les fractures, les entorses et les traumatismes crâniens sont parmi les plus fréquents.

Entre 2001 et 2020, le nombre estimé d’adultes admis aux urgences pour des blessures liées à la promenade de chiens a augmenté de manière significative, passant de 7 300 à 32 300 par an, a déclaré à l’Associated Press le chercheur principal Ridge Maxson. La plupart des patients étaient des femmes (75 %). Les adultes entre 40 et 64 ans représentaient 47 %.

Et cela ne concerne que les visites aux urgences. « Nous savons qu’un nombre important de personnes peuvent se faire soigner dans des cliniques de soins primaires, spécialisés ou de soins d’urgence pour leurs blessures », a déclaré Maxson.

Posséder un chien est devenu de plus en plus courant, a-t-il noté, environ la moitié des ménages américains possédant au moins un chien. La pandémie a contribué à la pointe.

Pour assurer votre sécurité lorsque vous promenez un chien en laisse, il faut de la diligence, de la concentration et, en cas de mauvais temps, des précautions supplémentaires. Le multitâche peut être dangereux. Rangez votre téléphone.

« On ne peut pas vraiment se permettre de se détendre quand on promène un chien de forte carrure avec le couple d’un petit tracteur. Il faut faire attention », a déclaré Noel Holston, propriétaire d’un chien à Athens, en Géorgie.

Au début des années 2000, Holston promenait son pitbull de 29,4 kilos dans un parc près de chez lui lorsqu’une oie s’est mise à battre des ailes et à crier. Le chien a dévalé un talus, projetant Holston, aujourd’hui âgé de 76 ans, hors du trottoir.

« Perdu en équilibre et luttant pour garder l’équilibre, j’ai marché dans un trou et j’ai entendu ma cheville gauche se briser. La douleur était si intense que j’ai failli m’évanouir. Ma femme, Marty, a dû appeler un joggeur pour m’aider à retourner à notre voiture. Mon pied gauche pendait comme une grosse nouille mouillée », a-t-il déclaré.

Susannah Johnston, 64 ans, est professeur de yoga et gère un groupe Facebook de 40 000 membres destiné aux femmes qui souhaitent améliorer leur équilibre, leur force et la capacité de leur corps à absorber les chocs. Elle s’est blessée trois fois en promenant son chien au fil des ans.

Il y a environ cinq ans, son chien croisé labrador de 22,6 kilos s’en est pris à un écureuil alors que Johnston était à genoux pour ranger un sweat-shirt dans son sac à dos, la laisse enroulée autour d’une main. Elle s’est fracturé un doigt.

« C’était le pire parce que c’était tordu et tiré et j’ai dû subir une intervention chirurgicale, une rééducation et tout le reste », a déclaré Johnston, qui vit à Croton-on-Hudson, à New York.

Courir avec un chien en laisse est un autre danger, même si vous pensez que le chien est bien dressé. C’est particulièrement dangereux avec un chien qui s’effraie facilement, qui est très jeune ou qui a tendance à faire des bêtises. C’est ce qui est arrivé à Robert Godosky à Manhattan.

« Nous avions l’habitude de courir jusqu’à la maison, jusqu’au dernier pâté de maisons », a-t-il déclaré. « Il y avait un tronçon de trottoir sur lequel se trouvait un échafaudage. Mon chien est un chien de sauvetage et il était relativement nouveau pour nous. Il a eu peur et s’est placé devant moi, j’ai volé au-dessus du chien et j’ai heurté l’échafaudage. J’ai fini par me casser deux côtes. »

Il existe d’autres dangers dans les zones rurales, a déclaré Steven Haywood, médecin urgentiste à Corinth, dans le Mississippi.

« Se faire heurter par des véhicules« , a-t-il déclaré. « C’est certainement la blessure la plus dangereuse pour les personnes qui promènent leur chien. »

Dans les zones comme la sienne, de nombreuses routes ne disposent pas de trottoirs ni d’accotements larges. C’est particulièrement dangereux lorsque les gens portent des vêtements sombres sans réflecteurs ni lumières sur les humains ou les animaux.

« C’est quelque chose que nous voyons régulièrement », a déclaré Haywood.

En plus des lumières et des réflecteurs, il existe d’autres équipements qui peuvent minimiser les risques liés à la promenade du chien :

Portez des chaussures adaptées et suffisamment antidérapantes pour affronter la neige et la glace. Pensez à porter des chaussures à crampons.

Maxson suggère d’utiliser une laisse non rétractable de 1,8 à 2,4 mètres (6 à 8 pieds). « Les laisses plus longues risquent davantage de s’emmêler autour de vos jambes et de provoquer des chutes. Les laisses rétractables peuvent parfois rendre votre chien plus difficile à contrôler. »

À San Francisco, l’éducatrice canine Shoshi Parks recommande un harnais anti-traction avec une laisse attachée à la poitrine du chien plutôt qu’à son dos, a-t-elle déclaré. Cela donne au promeneur plus de contrôle et exerce moins de pression sur le chien.

Parks suggère de tenir une laisse au niveau de votre centre de gravité, près de votre torse, de votre hanche ou de votre cuisse. Glissez votre main dans la boucle d’une laisse et attrapez-la un peu plus bas pour vous y accrocher.

Elle considère que les laisses rétractables sont à proscrire. Point final. Elles peuvent provoquer des brûlures lorsqu’elles sont tenues trop près du corps si elles s’allongent ou se rétractent rapidement.

Pour les personnes ayant des problèmes de mobilité ou d’équilibre, les experts suggèrent de demander de l’aide pour promener leur chien, surtout par mauvais temps. Un voisin, un enfant plus âgé ou un promeneur de chiens professionnel, par exemple.

Johnston, Haywood et Maxson conviennent que les exercices d’équilibre et de musculation, en particulier chez les personnes âgées, peuvent aider à réduire le risque de chutes et de fractures.

Et ils ont dit que travailler avec un dresseur de chiens aide non seulement le chien mais aussi le promeneur, qui peut apprendre à mieux lire le langage corporel de son animal.

« Même les personnes jeunes, en bonne santé et fortes peuvent avoir du mal à contrôler les grandes races qui ne sont pas habituées à marcher en laisse. Tout exercice visant à renforcer et à équilibrer leur chien peut être utile », a déclaré Haywood. « Assurez-vous de pouvoir contrôler le chien que vous promenez. »

Leanne Italie écrit sur le bien-être, la culture et le style. Vous pouvez la retrouver sur http://twitter.com/litalie.