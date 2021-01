La Maison Blanche accepte à nouveau les animaux!

Le lundi 25 janvier, la Première Dame Dr. Jill Biden a pris ses comptes de médias sociaux pour partager des nouvelles passionnantes.

« Champ et Major nous ont rejoints à la Maison Blanche », a-t-elle écrit avec des emojis de cœur et des emojis d’empreintes de pattes.

Moins d’une heure après le partage, les photos des heureux bergers allemands qui couraient sur la pelouse de la Maison-Blanche ont gagné plus de 600 000 likes avec des abonnés enthousiasmés par la mise à jour.

Un utilisateur d’Instagram a écrit: «Je vote pour qu’ils obtiennent leur propre compte Instagram». Un autre a ajouté: « Bienvenue les toutous à la Maison Blanche !!! C’est ce que nous aimons voir Ils ont l’air ravis !! »

Le Biden a parrainé Major en 2018 de la Delaware Humane Association, qui a écrit sur leur Facebook à l’époque, « Aujourd’hui est le jour de chance de Major! Non seulement Major a trouvé sa maison pour toujours, mais il a été adopté par le vice-président Joe Biden Et le Dr Jill Biden! Les Bidens ont appris à connaître Major tout en le favorisant et sont maintenant prêts à officialiser l’adoption. Bonne chance et merci d’être l’un de nos amis pour la vie! «