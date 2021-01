Dans une hutte branlante à la frontière avec le Bangladesh et l’Inde, deux frères sont parmi les derniers éleveurs locaux du Sarail hound, un chien au bord de l’extinction. Grand et maigre avec une poitrine puissante, des oreilles pointues et une fourrure bicolore, le chien rare – nommé d’après la ville frontalière de Sarail – est chéri dans la nation sud-asiatique depuis des siècles.

Leur vue aiguisée et leurs talents de chasseur renommés leur ont valu des rôles dans l’armée et la police, et en tant que chiens de garde, tandis que les maîtres les aiment pour leur dévouement.

MAG Osmani, qui a conduit les combattants de la liberté du Bangladesh à la victoire contre le Pakistan lors de la guerre d’indépendance de 1971, aurait été sauvé par l’un des deux Sarails qu’il possédait lorsqu’il a été attaqué.

Mais les Sarails de race pure – qui descendraient de lévriers et de lévriers anglais appartenant à des propriétaires féodaux de l’époque moghole, ou de chiens de chasse apportés par des commerçants arabes – diminuent en nombre avec seulement des dizaines restants au Bangladesh, selon certaines estimations.

« De nombreuses familles de cette ville avaient autrefois des Sarail (chiens) », a déclaré à l’AFP Topon Rabidas, le jeune frère.

« Mais de nos jours, seules quelques … familles le gardent, souvent pour garder ou décorer leurs maisons avec un morceau d’histoire locale. »

Topon, 38 ans, et son frère Joton, 40 ans, sont fiers de l’héritage de leur famille de garder les Sarails pendant des générations.

Mais le coût de l’élevage de leurs chiens – une paire d’hommes de deux ans nommés Lion – fait des ravages sur la famille pauvre.

Dans le pays densément peuplé de 168 millions d’habitants, où quelque 30 pour cent de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et où l’accès à la terre est rare, les Sarails sont considérés comme un luxe hors de la portée des Bangladais ordinaires.

Les frères, tous deux cordonniers, disent qu’ils accouplent le couple avec des chiennes appartenant à des voisins et vendent les chiots jusqu’à 500 $ US chacun afin qu’ils puissent acheter les énormes quantités de poulet et de bœuf qu’ils ont dévorés.

– ‘Bataille difficile’ –

À environ 100 kilomètres (62 miles) de là, dans la capitale Dhaka, de riches propriétaires tentent de sauver la race, avec peu de ressources gouvernementales consacrées à la conservation depuis l’échec d’une tentative d’élevage de Sarails qui s’est effondrée dans les années 1970.

Plus récemment, ils ont créé un groupe Facebook pour échanger des informations sur leurs chiens et organiser des séances d’accouplement.

Kaiser Tamiz Amin, un banquier de 58 ans qui dirige le groupe, possède Sarails depuis deux décennies et pense qu’il ne reste que 30 à 40 pure race.

« Cela va continuer à être une bataille difficile, mais nous y arriverons », a déclaré Amin à l’AFP à son domicile dans l’un des quartiers les plus chers de Dhaka.

« Avec l’aide d’experts (en génétique), nous espérons restaurer cette race à sa perfection d’origine. »

De retour dans le minuscule bidonville en étain et en bambou des Rabidas, les frères craignent que leurs enfants ne perpétuent pas la tradition familiale d’élever des Sarails en raison du coût élevé.

«Mon grand-père nous a dit de garder au moins deux de ces chiens à la maison en mémoire de vos ancêtres», a déclaré Joton Rabidas.

« Lorsqu’un chien meurt, toute notre famille est en deuil. Chaque chiot est comme un membre de la famille pour nous … Mais je ne suis pas sûr que notre prochaine génération continuera à élever ces chiens. »