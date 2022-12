Les chiens de refuge deviennent des K-9 de la police grâce à un programme spécial à Miami-Dade – NBC New York

Certains chiens sont sortis du refuge et transformés en K-9 pour le service de police dans le cadre d’un programme que le comté de Miami-Dade appelle à la victoire.

Un laboratoire nommé Amanda répand la joie des fêtes dans la communauté aux côtés de l’officier de Miami-Dade Manny Rodriguez après avoir été sauvé de la vie dans le refuge.

“C’est ma partenaire K-9 Amanda. C’est un chien de thérapie policière », a déclaré l’agent Rodriguez à un enfant qui jouait dans le parc Doral.

Amanda est l’un des premiers chiens d’un programme conçu par l’ancienne commissaire de Miami-Dade, Sally Heyman, pour prendre les chiens qui se trouvent dans le refuge et les transformer en K-9 de la police.

“Cela a certainement été l’une des choses les plus enrichissantes que j’ai faites avec le département”, a déclaré Rodriguez.

Oui, Amanda va dans les écoles et dans les établissements pour personnes âgées, mais l’une de ses tâches les plus importantes est de soutenir les policiers de Miami-Dade qui traversent des situations traumatisantes. Plus tôt cette année, des officiers ont été abattus et des vies ont été perdues.

“Pour moi personnellement, ça a été incroyable”, a déclaré Rodriguez. « Si je traverse quelque chose, je peux m’appuyer sur elle. Récemment, nous avons eu beaucoup d’officiers qui ont été blessés ou tués dans l’exercice de leurs fonctions, et c’est quelque chose de très difficile à gérer pour nous tous.

Le nom d’Amanda a une énorme signification au sein du département de police du comté de Miami-Dade. Elle porte le nom de l’officier Amanda Haworth, qui a été tué dans l’exercice de ses fonctions il y a un peu plus de dix ans.

« Elle est réconfortante. Elle ne juge pas, vous savez. Vous allez vers un animal et c’est un amour inconditionnel, et c’est ce qu’elle donne au département, et c’est ce qu’elle donne à la communauté », a déclaré Rodriguez à NBC 6.

“Quand un officier traverse quelque chose de traumatisant, tout ce qu’elle fait, c’est entrer dans la pièce et vous voyez ces gros officiers costauds, ils redeviennent des enfants”, a-t-il déclaré. “Ils sont par terre à se rouler avec elle comme s’ils étaient des enfants, et pendant ce temps, ils oublient complètement tout ce qui se passe.”

La mairesse du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a déclaré que le programme K-9 du refuge au service est “une sorte de solution créative gagnant-gagnant”.

Levine Cava dit que les chiens ont été là dans les pires moments.

“Nous avons utilisé ces chiens pour soigner et réconforter non seulement la communauté dans son ensemble, mais aussi les familles de ceux qui ont été touchés par la tragédie”, a-t-elle déclaré. «Lorsque nos propres officiers sont blessés dans l’exercice de leurs fonctions, ces chiens ont été une grande source de réconfort. Je les ai vus embrassés. J’ai vu des gens s’effondrer en pleurant.

Amanda a un an et quatre mois, et il lui a fallu environ six mois pour se former pour pouvoir sortir et faire ce genre de travail dans notre communauté.

À l’heure actuelle, le département compte trois autres K-9 comme elle, et j’espère qu’un autre est également en route.

Le message d’Amanda ce soir est de ne pas oublier ses amis au refuge.

Vous pouvez composer le 3-1-1 ou vous rendre sur MiamiDade.gov/animals pour vous renseigner sur un ajout à fourrure à votre famille.