Les chiens de Kelowna courent pour soutenir les K9 à la retraite et pour les T-bones – Kelowna Capital News

Des sourires, de la sueur et de la bave ont été vus lors de la course caritative amicale pour les chiens pour les chiots K-9 à la retraite à Kelowna au cours du week-end.

Le 25 septembre, Ned’s Wish, un organisme de bienfaisance qui couvre les frais médicaux des familles de chiens retraités de la GRC et des militaires, s’est associé à Canine Heroes Kennel pour organiser la deuxième course annuelle des héros.

L’événement a permis de recueillir 40 000 $ qui seront utilisés pour payer les frais médicaux des chiens K-9 qui ne travaillent plus.

“Les chiens n’ont pas de pension après leur retraite”, a déclaré Chris Brinnen, copropriétaire de Canine Heroes et ancien maître-chien de la police.

Il a expliqué qu’une fois que les chiens se sont retirés de la force, ils sont soit adoptés par une famille, soit par leur maître, pour vivre le reste de leur vie dans le luxe. Malheureusement, après avoir travaillé sur le terrain pendant des années, certains chiens dévoués ont des besoins médicaux complexes qui peuvent coûter cher à leur famille.

Lors de l’événement ensoleillé du samedi, Jynx a été le premier chien à franchir la ligne d’arrivée. Elle, ainsi que tous les autres chiots présents, a reçu un délicieux T-bone, du T-bones Fresh Meal Market.

Environ 60 coureurs et 30 chiots étaient présents, et d’autres participaient virtuellement.

Brinnen a déclaré que 30 autres personnes se sont jointes pour regarder les démonstrations de chiens policiers organisées lors de l’événement.

