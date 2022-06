Les chiens de garde attaquent Medicare Advantage pour refus de soins et surcharge

Notamment absent de la liste des témoins de l’audience était quelqu’un de CMS, qui gère le programme de 350 milliards de dollars par an. L’agence a pris un laissez-passer même si les républicains du comité ont invité l’administrateur du CMS, Chiquita Brooks-LaSure, à témoigner. La représentante Cathy Rodgers (R-Wash.) a déclaré qu’elle était “déçue” que CMS ait lancé, qualifiant cela d'”occasion manquée”.

James Mathews, qui dirige la Medicare Payment Advisory Commission, qui conseille le Congrès sur la politique de Medicare, a déclaré que Medicare Advantage pourrait réduire les coûts et améliorer les soins médicaux, mais “ne répond pas à ce potentiel” malgré sa large acceptation parmi les personnes âgées.

Ces compromis mis à part, Medicare Advantage s’avère clairement attrayant pour les consommateurs. Les inscriptions ont plus que doublé au cours de la dernière décennie, atteignant près de 27 millions de personnes en 2021. Cela représente près de la moitié de toutes les personnes bénéficiant de Medicare, une tendance que de nombreux experts prédisent qui s’accélérera à mesure que des légions de baby-boomers prendront leur retraite.

Les plans Medicare Advantage acceptent des frais fixes du gouvernement pour couvrir les soins de santé d’une personne. Les plans peuvent fournir des avantages supplémentaires, tels que les soins dentaires, et coûter moins cher aux patients, bien qu’ils limitent le choix des prestataires médicaux en tant que compromis.

CMS n’a pas répondu à une demande de commentaire à temps pour la publication.

L’AHIP, qui représente le secteur de l’assurance maladie, a publié une déclaration selon laquelle les plans Medicare Advantage “offrent un meilleur service, un meilleur accès aux soins et une meilleure valeur pour près de 30 millions de personnes âgées et de personnes handicapées et pour les contribuables américains”.

Lors de l’audience de mardi, les républicains et les démocrates ont souligné la nécessité d’améliorer le programme tout en le soutenant fermement. Pourtant, le détail et le degré de critique étaient inhabituels.

Plus généralement, des centaines de membres du Congrès s’opposent à des coupes dans Medicare Advantage et citent sa popularité croissante.

Lors de l’audience, les gendarmes ont vivement critiqué les visites à domicile, controversées depuis des années. Étant donné que Medicare Advantage paie des taux plus élevés pour les patients plus malades, les plans de santé peuvent tirer profit du fait que les patients paraissent plus malades sur le papier qu’ils ne le sont. Bliss a déclaré que Medicare avait payé 2,6 milliards de dollars en 2017 pour des diagnostics étayés uniquement par les évaluations de santé; elle a déclaré que 3,5 millions de membres n’avaient aucun dossier indiquant qu’ils avaient reçu des soins pour des problèmes de santé diagnostiqués lors de ces visites d’évaluation de la santé.