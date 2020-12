Si vous recherchez des preuves amusantes des différences entre le président Donald Trump et le président élu Joe Biden, ne cherchez pas plus loin que leurs vidéos du réveillon de Noël publiées jeudi, montrant Champ et le major Biden en train de gaffer contre POTUS et FLOTUS récapitulant le Nouveau Testament.

Les chiens gagnent toujours.

La vidéo de Biden, publiée sur le compte Twitter de la première dame Jill Biden et sur Instagram, montre les deux bergers allemands des Bidens, qui devraient faire leurs débuts en tant que premiers chiens à la Maison Blanche depuis le départ des chiens d’eau portugais, Bo et Sunny Obama. avec l’ancien président Barack Obama en janvier 2017.

Champ, le chien aîné à 12 ans, qui porte parfois le surnom affectueux Biden Sr., accordé par les petits-enfants Biden, se prélasse dans la vidéo, se détendant sous un arbre de Noël entouré d’oreillers et de couvertures et de jouets en peluche. Il cligne des yeux endormi alors qu’une version Muzak de « We Wish You a Merry Christmas » clignote en arrière-plan.

Coupure rapide à Major en haut des escaliers, se précipitant vers le bas, courant dans la pièce, passant devant Champ, secouant un jouet dans sa bouche et agissant généralement obstinément comme une version à guitare électrique de « We Wish You a Merry Christmas » joue.

Major, au fait, est le chien avec lequel Biden jouait lorsqu’il s’est fracturé le pied en novembre. La famille Biden a adopté le berger de sauvetage noir et blanc de la Delaware Humane Association en 2018, 10 ans après l’acquisition de Champ.

«Peu importe comment vous célébrez, Joyeux Noël», de Champ et Major Biden, l’écran se lit, se fondant sur un écran de transition Biden-Harris bleu et blanc.

Michael LaRosa, porte-parole de presse de la campagne de Jill Biden, a tweeté un emoji coeur rouge avec la vidéo, en ajoutant « ces garçons Biden. »

Il est clair que l’équipe de transition de Biden connaît bien les médias sociaux – les chiens ont leur propre compte Instagram – et est bien consciente du pouvoir puissant des chiens de charmer tout le monde.

Les atouts ne sont pas des chiens. La première épouse de Donald Trump, Ivana Trump, a déclaré dans ses mémoires de 2017 que Donald, un germaphobe reconnu, n’aime pas les chiens.

« Comment aurais-je l’air de promener un chien sur la pelouse de la Maison Blanche? » le président s’est moqué d’un rassemblement au Texas en février. « Je ne sais pas. Ça me semble un peu bidon, bidon. »

La vidéo de Noël des Trump présente la première dame qui fait l’éloge des Américains luttant contre la pandémie de coronavirus et la déclaration du président selon laquelle « nous délivrons des millions de doses d’un vaccin sûr et efficace qui mettra bientôt fin à cette terrible pandémie et sauvera des millions et des millions de vies. . «

«C’est vraiment un miracle de Noël», dit-il.

La vidéo montre les deux debout à la Maison Blanche devant les lumières de Noël; il porte un costume sombre et une cravate rouge, elle porte une veste sombre sur un chemisier blanc.

« @POTUS et moi envoyons nos vœux les plus chaleureux à tous alors que nous célébrons #Noël. Que l’amour que nous partageons avec notre famille et nos amis remplisse nos cœurs de paix et de joie! » la première dame a tweeté sur son compte. Le président aussi a posté la vidéo sur son compte, entre continuer à rage contre les résultats des élections, Démocrates et certains républicains et Twitter lui-même.

Le président, qui n’a pas été un fidèle religieux avant ou pendant sa présidence, récite (ou lit à partir d’un prompteur) des extraits de l’histoire familière du Nouveau Testament de Noël entonnée chaque année par des prêtres et des pasteurs du monde entier alors que la caméra se penche sur une crèche et une musique inspirante gonfle.

«Pendant la saison sacrée, les chrétiens célèbrent le plus grand miracle de l’histoire de l’humanité», dit-il. « Au nom de Melania et de toute la famille Trump, nous vous souhaitons un très joyeux Noël et une bonne année », conclut-il.

Les Trump sont partis mercredi pour passer Noël et le Nouvel An dans leur complexe de Mar-a-Lago dans le comté de Palm Beach, en Floride. Les Bidens devraient passer Noël chez eux près de Wilmington, dans le Delaware.