Les chiens American XL Bully seront-ils interdits ? Le choc intérieur augmente les maulings avec 350 attaques en moins d’un AN

Une INTERDICTION des chiens tyranniques américains XL a été prévue après une augmentation brutale des mutilations, avec 350 attaques en moins d’un an.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a révélé qu’elle souhaitait interdire la race à la suite du dernier d’une série d’incidents horribles, blessant cette fois une fille âgée de 11 ans à Birmingham.

Les bully dogs américains XL pourraient être interdits après une série d’attaques Crédit : Getty

Un homme à Birmingham a été pourchassé par un chien qui a également mutilé une fillette de 11 ans. Crédit : TikTok

Les militants affirment que les chiens tyranniques XL sont devenus dangereusement incontrôlables et devraient être empêchés d’entrer au Royaume-Uni ou d’être élevés ici.

Pourtant, les associations caritatives pour la protection des animaux se sont opposées à l’idée d’interdire les races entières, affirmant que cela pourrait conduire à l’abattage injuste d’un plus grand nombre de chiens.

Les chiens intimidateurs ont été associés à neuf décès depuis 2021, dont trois enfants.

Les bully dogs américains XL pourraient-ils être interdits ?

Mme Braverman a partagé une séquence vidéo de l’attaque de Birmingham sur X/Twitter alors qu’elle s’engageait à prendre des mesures contre la race.

Elle a qualifié les chiens tyranniques XL de « danger évident et mortel pour nos communautés, en particulier pour les enfants ».

Elle a ajouté : « Nous ne pouvons pas continuer ainsi. J’ai demandé des conseils urgents pour les interdire. »

Elle a partagé le clip sur les réseaux sociaux du 9 septembre montrant l’intimidateur XL mutilant la fille avant de s’en prendre à un homme à Bordesley Green à Birmingham.

L’animal a été vu en train de mordre le bras de la jeune fille avant d’être brièvement retenu par un homme vêtu d’un débardeur vert, mais de s’enfuir et d’attaquer un autre homme.

La police des West Midlands a déclaré : « Le chien a d’abord été emmené chez un vétérinaire local pour être examiné avant d’être emmené dans un chenil sécurisé.

« Le propriétaire du chien a été interrogé par les agents. »

Les XL Bullys sont issus d’un mélange de chiens, principalement du pitbull terrier américain, interdit ici en 1991.

Les éleveurs clandestins ont pu mélanger des pitbulls légaux avec d’autres chiens, une enquête de Sun on Sunday plus tôt cette année ayant révélé que des chiens étaient proposés pour jusqu’à 2 500 £ en ligne.

L’interdiction suggérée par Mme Braverman a été soutenue par le leader travailliste Sir Keir Starmer.

Il a déclaré à la radio LBC avoir été « choqué » en regardant le clip de Birmingham.

Il a déclaré : « Je pense qu’il existe de solides arguments en faveur de l’interdiction de cette race de chien.

« Je veux voir ce que le gouvernement va proposer. J’espère que nous pourrons le faire rapidement et de manière constructive.

« Je ne pense pas que quiconque regarde les images puisse simplement s’asseoir et dire que rien ne doit changer – il est clair qu’il faut du changement. »

Combien d’attaques de bully dog ​​XL y a-t-il eu ?

Le groupe de campagne Bully Watch UK a documenté 351 attaques de chiens rien que cette année.

Ils affirment que 43 pour cent de toutes les mutilations sont causées par de gros tyrans et qu’il y a eu une augmentation globale de 435 pour cent des attaques de chiens depuis 2013.

Ils ont également enregistré 14 décès lors d’attaques d’animaux en 2021 – 11 confirmés et trois autres suspectés.

Doug Smith, qui dirige le groupe, a déclaré au Sun qu’une interdiction de la race était attendue depuis longtemps – mais il était sceptique quant à son application efficace.

Il a déclaré : « Nous saluons les discussions sur une interdiction, mais la vérité est que cela doit être fait rapidement – nous comptons jusqu’à ce que quelqu’un d’autre soit tué.

« Chaque jour qui passe, nous assistons à davantage d’attaques et nous en avons déjà eu beaucoup trop.

« L’attaque de Birmingham filmée était très puissante, mais de nombreuses autres attaques similaires se produisent tout le temps.

« Les ravages que ces chiens peuvent causer sont incroyables et il faudra parfois jusqu’à cinq ou huit hommes pour les contenir en raison de la musculature et de la puissance de ces chiens.

Il a déclaré que trop de propriétaires « irresponsables » achetaient la race, les considérant à tort comme « très fidèles » et « centrés sur les gens ».

Il a ajouté : « Les dégâts qu’ils causent sont bien plus importants que ceux des autres types de chiens.

« Ces chiens sont une mauvaise nouvelle et le gouvernement doit se ressaisir, non seulement pour les interdire, mais aussi pour faire respecter cela plutôt que de simplement appliquer un pansement collant.

« Même un retard de quelques mois pourrait être désastreux. »

Il y a eu 22 000 attaques de chiens causant des blessures en Angleterre et au Pays de Galles l’année dernière, soit une hausse d’un tiers depuis les 16 000 de 2018.

Des Britanniques tués par des chiens

Les tyrans américains, y compris la race XL, sont responsables de 73 % des décès liés aux chiens en Grande-Bretagne depuis l’année dernière.

Et ce, bien qu’ils ne représentent qu’une infime proportion de la population canine totale.

Les Britanniques sont 270 fois plus susceptibles d’être tués par des tyrans américains que par toute autre race, selon Bully Watch UK.

Jack Lis, dix ans, a été tué par un tyran américain de huit pierres nommé Beast en novembre 2021 à Caerphilly, dans le sud du Pays de Galles.

Le propriétaire de Beast, Brandon Hayden, alors âgé de 19 ans, a été condamné à quatre ans de prison en juin de l’année dernière.

Et Amy Salter, alors âgée de 29 ans, a été condamnée à trois ans de prison après avoir plaidé coupable d’être responsable du chien incontrôlable.

En mai de cette année, un père âgé de 37 ans, Jonathan Hogg, a été mutilé à mort par un tyran américain XL à Leigh, dans le Grand Manchester.

Le même mois, Natasha Johnson, 28 ans, a été tuée par des chiens alors qu’elle promenait une meute – comprenant apparemment son propre tyran américain XL – à Caterham dans le Surrey.

Ces tragédies sont survenues un mois après qu’une enquête ait révélé qu’Ian Symes, 34 ans, avait été tué à Fareham, dans le Hampshire, avec des blessures « catastrophiques » au cou lorsqu’il avait été mutilé par un chien Bully XL de 52 kg acheté sur Snapchat.

Et maman Katie Deere a raconté la semaine dernière comment elle avait sacrifié son propre bras pour sauver sa fille d’un tyran XL à Askern, dans le Yorkshire du Sud.

Pourtant, les opposants affirment que toute interdiction spécifique à une race serait une mauvaise approche.

La Dog Control Coalition s’oppose à une telle interdiction et souhaite également que le gouvernement révise la loi sur les chiens dangereux introduite il y a 32 ans.

Cela interdit déjà quatre races : les pitbull terriers, les Tosas japonais, les Dogo Argentinos et les Fila Brasileiros.

La coalition est une alliance de campagne comprenant des groupes tels que la RSPCA, la British Veterinary Association et Battersea Dogs and Cats Home.

Ils affirment que l’ajout d’autres races de chiens à la « liste des animaux interdits » ne fera qu’entraîner la destruction d’un plus grand nombre de chiens simplement en raison de leur apparence, sans s’attaquer aux « causes profondes » des comportements agressifs et dangereux.

Un porte-parole a qualifié l’attaque de Birmingham d' »incident profondément pénible » et a déclaré que ses pensées allaient « à toutes les personnes impliquées ».

Ils ont déclaré : « Nous sommes tous extrêmement préoccupés par le nombre croissant d’incidents de morsures de chiens et la plus grande priorité de toutes les personnes impliquées est de protéger le public. »

Mais ils ont suggéré que « l’augmentation inquiétante » des morsures et des décès de chiens montrait que la loi sur les chiens dangereux « ne fonctionnait tout simplement pas ».

Ils ont poursuivi : « Malheureusement, la popularité croissante des intimidateurs américains XL en a fait des produits précieux, ce qui entraîne un élevage, un élevage et une possession irresponsables, qui peuvent tous contribuer à un risque accru d’agressivité chez les chiens, quelle que soit leur race.

« L’opinion de toutes les principales associations caritatives pour la protection des animaux est que la solution ne consiste pas à interdire davantage d’espèces.

« Au lieu de cela, le gouvernement doit se concentrer sur l’amélioration et l’application des réglementations actuelles en matière d’élevage et de contrôle des chiens, ainsi que sur la promotion d’une possession et d’un dressage responsables de chiens. »

Et le Dogs Trust a déclaré qu’il préférerait voir la législation actuelle « avec une loi consolidée qui permet une intervention précoce en mettant l’accent sur la prévention des incidents de morsures de chien ».

Ils ont ajouté que des mesures devraient dissuader et punir les propriétaires de chiens dont le comportement est « dangereux ».

L’association caritative a déclaré : « Nous continuerons à chercher une réforme des lois existantes sur le contrôle des chiens jusqu’à ce que nous soyons convaincus que toutes les nouvelles mesures sont préventives, neutres en termes de race et efficaces, et qu’elles protègent à la fois les chiens et les personnes. »

Le chien intimidateur a été emmené dans un chenil de la police après l’attaque de Birmingham Crédit : TikTok

Jack Lis, dix ans, a été tué par un tyran américain XL dans le sud du Pays de Galles en 2021 Crédit : PA