Les chiens aident les résidents des foyers de soins à vivre plus longtemps et mieux, selon un entraîneur canin célèbre

Les CHIENS aident les résidents des foyers de soins à vivre plus longtemps et mieux, a déclaré un entraîneur canin célèbre.

Les animaux de compagnie comme les chats et les chiens ont un impact énorme sur la santé et le bonheur des résidents âgés, a insisté Graeme Hall, alias The Dogfather.

Les chiens peuvent aider les résidents des foyers de soins à vivre plus longtemps, prétend-on 1 crédit

Graeme Hall, sur la photo, a déclaré que les chiens ont un impact énorme sur la santé et le bonheur des résidents âgés 1 crédit

Et un tel impact positif pourrait même être lié à une durée de vie plus longue pour les résidents et les animaux de compagnie, a ajouté le comportementaliste populaire de Dogs Behaving Very Badly de Channel 5.

S’exprimant au nom du fournisseur de soins familial, Hallmark Care Homes, qui accueille les résidents avec un chien, Graeme a déclaré: “Des études montrent qu’être avec un chien, en particulier un chien avec lequel vous êtes lié, réduit la fréquence cardiaque au repos – un indicateur que nous ‘ re moins stressé, et cela va certainement augmenter votre vie.

« Pas seulement votre durée de vie, votre qualité de vie aussi ; il existe une hormone appelée ocytocine, qui a pour fonction de protéger le cœur.

“Être avec un chien augmente la production d’ocytocine, il est donc vrai de dire que les chiens sont littéralement bons pour votre cœur et vous maintiennent en bonne santé.”

Selon le célèbre dresseur de chiens, ce n’est pas seulement votre cœur qui en profite, mais aussi votre cerveau, qu’un ami à quatre pattes peut aider à maintenir stimulé.

Les propriétaires doivent se lever le matin pour s’occuper de leur animal de compagnie, lui donner quelque chose à manger et l’emmener faire une promenade, offrant ainsi des moyens simples de rester actifs.

Et les chiens peuvent également lire le langage corporel de leur gardien, ce qui en fait un gagnant-gagnant lorsqu’il s’agit d’un entraînement cérébral pour les deux.

Il est également apparu qu’il n’y a pas de bien ou de mal en ce qui concerne la meilleure race de chien pour les plus de 75 ans, les éléments clés à considérer étant les niveaux d’énergie et le tempérament plutôt que l’apparence.

Graeme, qui visitait une maison de soins Hallmark à Hutton, Essex, a déclaré: « Si vous venez dans une maison de soins, c’est un peu comme si vous commenciez une nouvelle école.

“Mais si vous avez un chien, les gens affluent vers vous, il est facile de se faire des amis – avant que vous ne vous en rendiez compte, vous avez un groupe social autour de vous.

“Si vous êtes un chien vivant dans une maison de soins, vous n’êtes littéralement jamais seul – il y a beaucoup de monde autour et tout le monde est content de vous voir, alors c’est des jours heureux.

“La plupart des chiens sont des optimistes ultimes, ils obtiendront beaucoup de friandises, beaucoup d’agitation et des gens calmes.

“N’oubliez pas que les friandises ne sont qu’un type de récompense pour un chien – la plupart sont heureux de recevoir de l’amour et de l’attention, et cela ne leur donne aucun poids – il n’y a pas de calories dans un câlin.”

Une porte-parole de Hallmark Care Homes, Louise Baxter a ajouté: «C’est incroyable qu’un expert comme Graeme nous rende visite et apprenne comment exactement les chiens peuvent permettre aux résidents de vivre une vie active et épanouie.

« Les amis Fluffy sont les bienvenus chez nous car ils rendent les gens heureux.

“Nous pensons que tous les efforts doivent être faits pour s’assurer que les animaux de compagnie bien-aimés ne soient pas laissés pour compte lorsque vous emménagez dans une maison de soins.”