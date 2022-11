Les CHIENS adorent écouter du reggae parce que cela les aide à se détendre, révèlent des tests.

Les cabots surexcités trouvent des actes tels que Bob Marley et Toots and the Maytals particulièrement apaisants.

Alamy

One Love de Bob Marley figurait parmi les chansons les plus relaxantes pour les chiens anxieux[/caption]

Alamy

Avec les feux d’artifice cette semaine, la comportementaliste canine Caroline Spencer a déclaré que c’était le genre parfait pour garder vos chiens calmes[/caption]

One Love and Redemption Song de Marley et Pressure Drop de Toots et 54-46 That’s My Number ont été parmi les chansons les plus relaxantes.

La comportementaliste canine Caroline Spencer a déclaré que c’était le genre parfait pour calmer les chiens, en particulier avec les feux d’artifice cette semaine.

Elle a déclaré: “Son rythme imite une fréquence cardiaque calme et régulière, ce qui est excellent pour réduire le niveau de stress d’un chien.”

L’effet apaisant du reggae a été noté par 1 000 propriétaires interrogés pour voir comment leurs chiens réagissaient lorsqu’ils écoutaient une sélection de types de musique.

La musique classique, notamment de Bach, connaît également un succès.