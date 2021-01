CHARGEURS DE LOS ANGELES (6-9) à KANSAS CITY (14-1)

Dimanche, 16 h 25 HE, Fox

CHEFS DE LIGNE D’OUVERTURE par 3 1/2

ENREGISTRER VS. Chargeurs SPREAD 7-7, Chiefs 6-7

RECORD DE LA SÉRIE Les chefs mènent 64-56-1

DERNIÈRE RÉUNION Les chefs ont battu les Chargers 23-20, OT, 20 septembre à Los Angeles

La semaine dernière, les chargeurs ont battu les Broncos 19-16; Les chefs battent les Falcons 17-14

AP PRO32 RANKING Chargeurs n ° 17, Chiefs n ° 1

INFRACTION GÉNÉRALE DES CHARGEURS (8), RUSH (18), PASS (6).

DÉFENSE GÉNÉRALE DES CHARGEURS (12), RUSH (21), PASS (9).

CHIEFS OFFENSE GLOBAL (1), RUSH (15), PASS (1).

CHIEFS DEFENSE GLOBAL (16), RUSH (18), PASS (15).

STREAKS, STATS ET NOTES Les Chiefs ont remporté trois victoires consécutives et 12 des 13 dernières contre les Chargers. … Los Angeles a remporté ses trois derniers matchs. … Chargers QB Justin Herbert a lancé au moins deux passes de touché dans cinq de ses six départs sur route. Il a six touchés et aucune interception lors de ses trois derniers matchs contre des ennemis de division. … Les Chargers RB Austin Ekeler ont couru 93 verges et ont récolté 55 verges lors de leur défaite contre les Chiefs de la semaine 2. … Chargers WR Keenan Allen est troisième de l’AFC avec 100 prises, sa troisième saison avec au moins autant. … Chargers TE Hunter Henry a eu au moins cinq attrapés à chacun de ses trois derniers matchs contre Kansas City. … Les Chiefs peuvent égaler les Packers 2011 pour le meilleur bilan par un champion du Super Bowl avec une victoire. Ils ont déjà établi un record de club pour les victoires en une saison. … Les Chiefs ont remporté 10 matchs consécutifs. Une autre victoire briserait le record de la franchise pour la plus longue séquence de victoires. … Kansas City a une fiche de 31-4 contre l’AFC West depuis la saison 2015. … Les Chiefs Patrick Mahomes vont probablement s’absenter même s’il a besoin de 260 verges par la passe pour rejoindre Drew Brees en tant que seuls QB de l’histoire de la NFL avec plusieurs saisons de passage de 5 000 verges. … Bien qu’il puisse également ne pas jouer, les Chiefs TE Travis Kelce est deuxième de la ligue avec 1 416 verges à recevoir. Aucune extrémité serrée n’a jamais mené la ligue pendant une saison entière. … Kelce a attrapé une passe en 111 matchs consécutifs, la deuxième meilleure séquence de l’histoire de la franchise et la cinquième plus longue séquence active de la NFL. … Kelce a déjà le record des Chiefs avec 105 réceptions cette saison. … Les Chiefs WR Tyreek Hill ont besoin d’une réception TD pour dépasser Dwayne Bowe (15) pour la plupart en une saison dans l’histoire de la franchise. … Astuce fantastique: si votre équipe joue pour un championnat lors de la semaine 17, vous feriez mieux d’espérer que les meneurs de jeu des Chiefs ne vous ont pas aidé à y arriver. La plupart d’entre eux auront une partie sinon la totalité de la semaine avec leur tête de série n ° 1 et un laissez-passer de premier tour garanti.

___

