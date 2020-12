ATLANTA (4-10) à KANSAS CITY (13-1)

Dimanche, 13 h HNE, Fox

LIGNE D’OUVERTURE Kansas City par 10 1-2

ENREGISTRER VS. Répandre Falcons 5-8, Chiefs 6-7

RECORD DE LA SÉRIE Les chefs mènent 6-3

DERNIÈRE RÉUNION Les chefs ont battu les Falcons 29-28 à Atlanta le 4 décembre 2016

SEMAINE DERNIÈRE, les Falcons ont perdu contre les Buccaneers 31-27; Les chefs battent les saints 32-29

AP PRO32 CLASSEMENT Falcons n ° 29, chefs n ° 1

FALCONS OFFENSE GLOBALE (14), RUSH (28), PASS (4)

FALCONS DEFENSE GLOBAL (28), RUSH (9), PASS (31)

CHIEFS OFFENSE GLOBAL (1), RUSH (14) PASS (1)

CHIEFS DEFENSE GLOBAL (15), RUSH (21), PASS (T10)

STREAKS, STATS ET NOTES Les Chiefs peuvent décrocher la tête de série n ° 1 de l’AFC et un bye au premier tour avec une victoire. Ils décrochent également si Pittsburgh perd ou fait match nul, Buffalo perd, ou s’ils décrochent le bris d’égalité de force de victoire sur l’une de ces équipes et égalent l’autre. Les Chiefs ont déjà décroché leur cinquième titre consécutif de l’AFC Ouest. … Kansas City doit gagner pour égaler les Packers de Green Bay (2011) pour la meilleure saison régulière par un champion en titre du Super Bowl. … Les Chiefs pourraient égaler la plus longue séquence de victoires en saison régulière de l’histoire de la franchise avec leur 10e consécutive. … Kansas City n’a jamais remporté 14 matchs en une saison. … Les Falcons visitent Kansas City pour la première fois depuis leur victoire 40-24 le 9 septembre 2012. Les Chiefs ont gagné 29-28 à Atlanta le 4 décembre 2016 avant que les Falcons ne se qualifient pour le Super Bowl. … Matt Ryan a passé 356 verges la semaine dernière contre Tampa Bay et a atteint 4 000 verges pour la 10e saison consécutive. Drew Brees est le seul autre quart-arrière avec 10 saisons consécutives de 4000 verges. … Ryan a atteint un autre jalon lorsque sa troisième passe de touché la semaine dernière lui a donné 343 pour sa carrière, dépassant Fran Tarkenton (342) pour le 10e sur la liste de carrière. … Ryan a établi un sommet en carrière en effectuant des passes à 11 receveurs contre les Bucs. … Le WR Calvin Ridley a obtenu le meilleur total en carrière de 10 attrapés pour 163 verges la semaine dernière. Il a 77 attrapés pour 1 192 verges pour sa première saison de 1 000 verges. Ridley a disputé sept matchs de 100 verges cette saison pour mener la NFL. … Russell Gage, qui a lancé pour un TD il y a deux semaines, a réussi un touché la semaine dernière, son troisième de la saison. … Avant d’être sélectionné pour son premier Pro Bowl, K Younghoe Koo a fait deux tentatives de placement la semaine dernière. Il a marqué 27 buts consécutifs sur le terrain, la deuxième plus longue séquence de l’histoire des Falcons. … Les Chiefs tentent de marquer plus de 20 points pour le 29e match consécutif, ce qui battrait leur record de la NFL établi entre 2017 et 19. … Le quart des Chiefs Patrick Mahomes a lancé une passe de TD en 25 matchs consécutifs, la plus longue séquence de l’histoire du club et la plus longue séquence active de la NFL. … Mahomes a besoin de 538 verges au cours des deux derniers matchs pour rejoindre Brees en tant que seul QB de l’histoire de la NFL avec plusieurs saisons de 5 000 verges. … Les chefs TE Travis Kelce ont besoin de 60 verges de réception pour battre le record de la NFL pour un bout serré établi par George Kittle (1377) la saison dernière. Kelce est à 6 mètres derrière DeAndre Hopkins des Cardinals (1324) pour la tête de la NFL cette saison. … Kelce a besoin de six attrapés pour battre son propre record de club en une saison. … Kelce a attrapé une passe en 110 matchs consécutifs, à égalité pour la cinquième plus longue séquence active de la ligue. … Les Chiefs WR Tyreek Hill ont besoin d’une prise de TD pour dépasser Dwayne Bowe (15) pour le record de la saison de franchise. Hill a 17 touchés au total cette saison. Il en a besoin de deux de plus pour égaler Abner Haynes (1962), Larry Johnson (2006) et Jamaal Charles (2013) pour le quatrième rang de l’histoire des Chiefs. … Astuce fantastique: les Chiefs seront sans recrue blessée RB Clyde Edwards-Helaire, donc Le’Veon Bell obtiendra l’essentiel des courses contre la 28e défense de course de la ligue. Bell pourrait être prêt pour un gros match tandis que Mahomes et ses passeurs prennent une banquette arrière.

