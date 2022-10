Les Chiefs tiennent bon pour une victoire sauvage 30-29 sur leurs rivaux Raiders

KANSAS CITY, Mo. (AP) – Patrick Mahomes a lancé quatre passes de touché à Travis Kelce, les Chiefs ont surmonté un déficit précoce de 17 points avec une pénalité douteuse pour rudesse du passeur, et Kansas City a étendu sa maîtrise des Las Vegas Raiders en tenant bon pour une victoire 30-29 lundi soir.

Les Chiefs l’ont fait malgré des pannes défensives, y compris des prises de TD de 58 et 48 verges par Davante Adams, et une pénalité pour brutalité sur le plaqueur défensif Chris Jones qui a annulé ce qui aurait été un chiffre d’affaires avant la mi-temps.

La deuxième réception de TD d’Adams est survenue juste après le dernier touché de Kelce, lorsque Kansas City (4-1) a échoué sur un essai à 2 points qui a laissé le score à 30-23. Mais plutôt que de marquer un point supplémentaire égalisateur, l’entraîneur des Raiders Josh McDaniels est également allé pour 2, et Josh Jacobs – qui avait déchiqueté la défense des Chiefs toute la nuit – était bourré sur la ligne de but avec 4:29 à faire.

Les Raiders ont récupéré le ballon une dernière fois avec 2:29 à faire, et une longue troisième passe à Adams sur la ligne de touche de Kansas City a semblé les placer à portée de but. Mais le jeu a été revu et Adams n’a pas réussi à mettre les deux pieds dans les limites, et Carr a lancé incomplet sur le quatrième et le premier avec 47 secondes à jouer avant que les Chiefs ne manquent le temps.

Carr a terminé avec 241 verges par la passe et Jacobs a couru pour 133 verges et un score, alors que les Raiders (1-4) ont perdu contre les Chiefs pour la quatrième fois consécutive. Daniel Carlson a été 3 en 3 sur les buts sur le terrain, prolongeant sa séquence à 38 de suite.

Qu’est-ce qu’il n’aurait pas donné pour une chance au n ° 39.

Le jeu de rebondissements a commencé avec les Raiders qui n’ont pas réussi à marquer lors de leur première course pour la première fois de la saison.

Ils se sont rattrapés sur le suivant.

Face au quatrième et pouces sur leur propre territoire, McDaniels a renvoyé son attaque sur le terrain. Mais plutôt que de diriger Jacobs au milieu ou de se faufiler avec Carr, il l’a diffusé à Adams, qui a dépassé le demi de coin Rashad Fenton pour la prise de 58 verges.

Adams et les Raiders ont continué à s’en prendre à Fenton plus tard dans la mi-temps, lorsqu’une interférence de passe a déplacé Las Vegas profondément dans le territoire des Chiefs. Adams a attiré un autre penalty sur Jaylen Watson dans la zone des buts, préparant le court plongeon TD de Jacobs.

C’était 17-0 lorsque Kelce a finalement atteint la zone des buts pour les Chiefs, mais il semblait que l’élan avait tourné lorsque Jones a déshabillé Carr par derrière et l’a atterri. Mais malgré la sortie claire du ballon et le tacle défensif du Pro Bowl, l’arbitre Carl Cheffers a lancé un drapeau de pénalité et a appelé Jones pour avoir brutalisé le passeur.

L’entraîneur des Chiefs Andy Reid a pris d’assaut la ligne de touche pour se disputer. Et après que les équipes aient échangé des buts sur le terrain dans les dernières minutes, laissant les Raiders devant 20-10, Reid a acculé Cheffers et l’a de nouveau allumé alors que les équipes se dirigeaient vers les vestiaires.

La pénalité douteuse est survenue un jour après un autre appel discutable de l’arbitre Jerome Boger sur Grady Jarrett d’Atlanta contre le quart-arrière de Tampa Bay Tom Brady a scellé la victoire des Buccaneers sur les Falcons.

L’épisode entier a semblé enflammer les Chiefs.

Ils ont ouvert la seconde mi-temps avec une marche de 75 verges que Kelce a couronnée avec sa deuxième réception de touché. Et après avoir forcé un botté de dégagement rapide, les Chiefs ont parcouru 57 verges et ont regardé Kelce tirer son troisième pour donner à Kansas City une avance de 24-20.

Au milieu du quatrième quart-temps, ce sont les Chiefs qui ont reçu un cadeau de pénalité.

Ils menaient 24-23 lorsque le botteur de remplacement Matthew Wright, dont les 59 verges avant la mi-temps ont établi le record de la franchise pour le plus long but sur le terrain, a arraché un 37 verges à gauche. Mais l’ailier défensif Malcolm Koonce a été appelé pour avoir tenu, donnant à Kansas City un premier essai automatique, et Mahomes a retrouvé Kelce quatre jeux plus tard pour étendre l’avance à 30-24.

Les équipes ont échangé des touchés – et des conversions manquées – dans la foulée alors que les Chiefs s’échappaient avec la victoire.

BLESSURES

Raiders: TE Darren Waller est parti avec une blessure aux ischio-jambiers en première mi-temps. TE Foster Moreau (genou) était déjà indisponible malgré son retour à l’entraînement samedi.

Chefs : DT Tershawn Wharton (genou) a été exclu au premier quart. … L’OL Trey Smith (muscle pectoral) était inactif après avoir débuté les 21 premiers matchs de sa carrière. DE Mike Danna (mollet) et K Harrison Butker (cheville) étaient également inactifs.

SUIVANT

Les Raiders auront congé la semaine prochaine avant d’affronter les Texans le 23 octobre à Las Vegas.

Les Chiefs accueillent les Bills dimanche dans un match revanche du thriller des séries éliminatoires de janvier.

___

Plus de couverture AP NFL : https://apnews.com/hub/nfl et https://twitter.com/AP_NFL

Dave Skretta, l’Associated Press