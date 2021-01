KANSAS CITY, Mo .: Il a fallu aux Chiefs de Kansas City assis la moitié de leurs partants, certains blessés mais surtout par précaution, pour que les champions en titre du Super Bowl perdent par plus d’une possession pour la première fois dans un record de 60 matchs de la NFL .

Si la séquence devait prendre fin, les chefs acceptent que cela se passe de cette façon.

Le plus proche Patrick Mahomes s’est blessé dimanche s’est écrasé l’orteil sur la ligne de touche lors d’une défaite 38-21 contre les Chargers de Los Angeles. Il en va de même pour l’ailier serré Travis Kelce, les larges receveurs Tyreek Hill et Sammy Watkins, la sécurité Tyrann Mathieu et une foule d’autres joueurs qui seront cruciaux alors que les Chiefs commenceront les séries éliminatoires dans deux semaines.

Avec la tête de série n ° 1 de l’AFC et un laissez-passer au premier tour déjà obtenu, l’entraîneur Andy Reid a pris la décision évidente et anticipée de traiter la finale de la saison régulière des Chiefs comme un match de pré-saison. C’était donc Chad Henne sous le centre, Byron Pringle attrapant des passes de touché et Juan Thornhill effectuant des plaqués en secondaire contre leur rival de division.

Nous avons jeté un œil à des jeunes. Certains vieux ont fait tomber de la rouille », a déclaré Reid, et tous avaient une excellente attitude.

Les Chiefs (14-2) n’ont pas réussi à égaler les Packers 2011 pour le meilleur record de saison régulière par un champion en titre, mais cela n’a pas d’importance à la fin. Peu leur importe non plus que leur séquence de 10 victoires consécutives ait mis fin à une victoire de moins que le record de la franchise tant qu’ils entament une séquence de trois victoires consécutives dans la ronde de division des séries éliminatoires.

Nous avons beaucoup de gars dans les vestiaires qui prennent les choses au sérieux, qui sont vraiment engagés dans le processus, a déclaré Mathieu lundi, donc je pense que les résultats finaux, nous ne sommes pas concentrés sur cela. Je me suis concentré à nous présenter tous les jours, à faire de notre mieux, et cela se poursuit toute la semaine.

Les Chiefs ne connaîtront leur adversaire qu’après le tour des wild-card. Reid a indiqué que son équipe d’entraîneurs a déjà jeté les bases de tous ceux qu’ils pourraient affronter, même avant leur match contre les Chargers. Ils ont l’intention de les approfondir davantage cette semaine, de s’entraîner plusieurs fois pour rester vigilants, mais sinon, c’est facile.

Une ou deux semaines de congé, comme il s’est avéré, aidera certainement. Hill a mal aux ischio-jambiers et Watkins a mal au mollet, bien que les deux devraient être de retour pour les séries éliminatoires. Le demi offensif Clyde Edwards-Helaire se remet toujours d’une entorse à la cheville, le secondeur Ben Niemann a manqué le temps en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, le plaqueur droit Mike Remmers a une blessure au dos et le secondeur Anthony Hitchens a été sur le terrain. COVID-19[feminine liste.

Aussi important que de les rendre en bonne santé? Garder tout le monde en bonne santé.

Prenez soin d’eux-mêmes, profitez du temps, reposez-vous et bien revenez-y ici », a déclaré Reid. Leur esprit n’en ira pas loin. Voilà comment ce groupe est câblé. Et puis restez en sécurité, c’est l’autre partie avec la partie COVID.

CE QUI FONCTIONNE

Si rien d’autre, Henne a montré qu’il pouvait gérer quelques séries pour Mahomes si quelque chose se produisait pendant les séries éliminatoires sans que les chances de championnat des Chiefs ne soient anéanties. Il était 23 sur 32 pour 218 verges avec deux touchés et aucun choix tout en faisant un travail solide en exécutant leur jeu d’option de passe-passe.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

La défense des deuxième et troisième équipes? La ligne offensive de secours? En vérité, il n’y avait pas grand-chose à s’inquiéter pour le dimanche étant donné que de nombreux habitués ont eu le week-end.

STOCKER

Darwin Thompson était l’homme étrange à son poste lorsque les Chiefs ont repêché Edwards-Helaire et ont signé Le’Veon Bell en tant qu’agent libre. Mais le jeune porteur de ballon a couru 14 fois pour 45 verges et un score tout en ajoutant sept attrapés pour 65 verges et un autre touché contre les Chargers.

STOCK EN BAS

Le receveur large Mecole Hardman était l’un des habitués à jouer dimanche et il a pris une autre mauvaise décision dans la zone de retour de dégagement, essayant d’aligner une balle rebondissante au début du match. Il a rebondi loin de lui, les Chargers ont récupéré le manchon et ils ont perdu peu de temps à plonger dans la zone des buts pour un touché.

BLESSÉ

Willie Gay s’est blessé à la cheville lors du troisième jeu défensif des Chiefs contre Los Angels, les laissant avec deux secondeurs en bonne santé pour le reste du temps. Le demi de coin DeAndre Baker a été expulsé après s’être cassé la jambe en seconde période.

NUMÉRO DE CLÉ

14 – Le total de victoires des Chiefs est toujours un record de franchise malgré le fait que le match soit distribué dimanche.

PROCHAINES ÉTAPES

Les Chiefs joueront la tête de série la plus basse restante du tour de wild-card, ce qui signifie les Titans, Ravens, Browns ou Colts.

