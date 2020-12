KANSAS CITY, Mo .: Les Chiefs de Kansas City avaient très peu de trous à boucher après leur course au Super Bowl, dont l’un était au cornerback, ce qui faisait qu’il semblait étrange qu’ils attendraient le quatrième tour du repêchage d’avril pour cueillir L ‘ Jarius Sneed hors de Louisiana Tech.

Le long et long arrière défensif avait tous les bons éléments mesurables, mais il était passé de receveur large au lycée à demi de coin à l’université pour sécuriser sa dernière année. Et bien qu’il ait été assez bon pour mériter les honneurs de la deuxième équipe All-Conference USA et une invitation au NFLPA Collegiate Bowl, rien d’autre à son sujet n’avait les marques d’une star de la NFL.

Il s’avère que le directeur général des Chiefs Brett Veach et le coordinateur défensif Steve Spagnuolo savaient ce qu’ils faisaient.

Ses deux entraîneurs de position, puis Spags et Brett étaient vraiment bons pour lui, a expliqué l’entraîneur des Chiefs Andy Reid, alors nous avons en quelque sorte fait le match d’attente. Brett a fait ce qu’il fait. Je veux dire, il a un vrai talent pour savoir où et quand les gars seront potentiellement choisis, alors nous avons attendu un peu là-bas et cela a fonctionné pour nous.

De bien des manières différentes. Au lieu d’utiliser leur choix de première ronde sur un demi de coin, ils ont réussi à prendre le demi-offensif sensationnel du LSU Clyde Edwards-Helaire pour ajouter plus de puissance de feu à leur attaque dynamique. Ils ont également utilisé les premiers choix pour fortifier leur ligne offensive et leur corps de secondeurs, deux autres domaines où les chefs recherchaient de la profondeur.

Pourtant, il y a un argument à faire valoir que Sneed les a tous surpassés.

Il a été poussé sur le terrain lors de la semaine 1 alors qu’il n’avait pas de saison morte ou de camp d’entraînement régulier en raison de COVID-19[feminine lorsque Bashaud Breeland a commencé à purger sa suspension de quatre matchs pour des problèmes hors du terrain. Sneed a rapidement intercepté Deshaun Watson des Texans, puis a ajouté une autre interception la semaine suivante contre les Chargers de Los Angeles.

C’est à peu près là que son ascension fulgurante a pris un tournant. Sneed s’est cassé la clavicule lors de la troisième semaine contre Baltimore, le plaçant sur la réserve des blessés jusqu’à la fin du mois dernier, quand il est finalement revenu sur le terrain dans un rôle entièrement nouveau.

C’était dur pour mon (bien-être) mental, vous savez, comment j’ai commencé. De plus, j’essaie de revenir et de maintenir la même image que j’ai diffusée, a déclaré Sneed. «Mais avec Dieu, tout est possible. Alors j’ai gardé ma foi en Dieu.

Cela a également porté ses fruits. Alors que les Chiefs étaient réticents à déplacer Breeland ou son collègue de coin Charvarius Ward de l’extérieur, Sneed s’est lentement habitué à sa nouvelle place chez Nickelback. Et bien qu’il ait été instable pendant quelques matchs et qu’il ait joué moins de clichés qu’avant sa blessure, il semblait à presque tout le monde qu’il était sur le point de faire une autre percée.

«Quand j’étais au coin, j’étais là-bas sur une île ou seul, a déclaré Sneed. Le nickel est totalement différent du coin. En nickel, vous devez être en course, vous savez qu’il y a beaucoup de choses qui se passent et qu’il faut être patient. Et je pense que c’est juste pour m’apprendre la patience en moi.

Sneed a tout mis en place dimanche dernier à la Nouvelle-Orléans. Il a enlevé Drew Brees, l’a fait tomber sur un blitz pour son premier sac de carrière et a eu trois passes défensives. Il a également terminé quatrième pour les plaqués parmi la défense des Chiefs.

Nous ne pensions pas qu’il jouerait le nickel pour nous. C’est un endroit difficile, a déclaré Reid. Donc, quand il est revenu de sa blessure, nous l’avons replacé dans la position intérieure et il y a beaucoup d’apprentissage en cours là-bas, et ce que vous voyez maintenant, c’est qu’il se familiarise avec cela et que les choses reprennent pour lui.

Ce n’est pas comme si ces premiers matchs à l’extérieur étaient des répétitions perdues non plus. Sneed est peut-être le nickelback régulier, mais il pourrait facilement prendre la relève de Breeland ou de Ward s’il se blessait, et son expérience universitaire signifie qu’il pourrait même remplacer en toute sécurité.

En d’autres termes, il est devenu un élément indispensable du coffre à outils défensif des chefs.

Ouais, je vois beaucoup de bien, dit Spagnuolo. «Écoutez, il a très bien joué quand il était là-bas au début de l’année. Nous essayions d’obtenir les meilleurs joueurs sur le terrain autant que possible, et nous lui avons demandé d’apprendre une position qu’il n’avait vraiment pas pendant le camp d’entraînement, mais il fait un excellent travail en jouant à l’intérieur, je pense.

