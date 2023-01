Les Chiefs remportent le cinquième championnat AFC consécutif avec une victoire sur les Jags: quelles sont les dernières nouvelles sur Mahomes?

Les Chiefs de Kansas City se sont qualifiés pour leur cinquième match consécutif de championnat de conférence avec une victoire de 27-20 contre les Jaguars samedi soir lors de la ronde divisionnaire de l’AFC. Le statut du quart-arrière vedette des Chiefs, Patrick Mahomes, pourrait cependant être remis en question après avoir subi une blessure à la cheville lors de la victoire. Voici ce que vous devez savoir :

Mahomes s’est blessé à la cheville droite après avoir effectué une passe de 4 verges à Blake Bell à la fin du premier quart lorsque le secondeur extérieur des Jaguars Arden Key a atterri sur la jambe de Mahomes alors qu’il tentait de faire un tacle sur le jeu.

Mahomes boitait visiblement alors qu’il terminait le trajet et a ensuite été emmené dans les vestiaires et répertorié comme douteux pour revenir.

Le quart-arrière remplaçant Chad Henne s’est enregistré et a terminé la première mi-temps avant que Mahomes ne revienne pour commencer la seconde.

Il a joué presque tous les snaps offensifs en seconde période mais favorisait toujours la cheville.



Mahomes était 10 sur 12 pour 77 verges et un touché avant de subir la blessure. Il a terminé le match 22 sur 30 pour 195 verges et deux touchés et a porté son record de carrière à 9-3 en séries éliminatoires. Henne a ajouté une passe de touché dans son seul entraînement.

Sa principale cible, Travis Kelce, a eu un match monstre en captant 14 passes pour 98 verges et deux touchés.

Kansas City a eu un laissez-passer au premier tour cette saison après avoir remporté son septième titre consécutif de l’AFC West. Les Chiefs ont battu une équipe des Jaguars qui s’est qualifiée pour la ronde divisionnaire avec une victoire 31-30 contre les Chargers la semaine dernière.

Le quart-arrière de Jacksonville Trevor Lawrence, qui a surmonté quatre interceptions lors du retour de 27 points la semaine dernière, a lancé pour 217 verges, un touché et une interception lors de la défaite de samedi.

L’Athlétisme analyse instantanée :

Comment les chefs ont avancé malgré le statut de Mahomes

Performant en seconde période avec une entorse à la cheville droite, Mahomes, encore une fois en séries éliminatoires, a montré sa ténacité, sa moxie et sa détermination à guider les Chiefs vers une victoire courageuse, faisant avancer l’équipe à sa cinquième apparition consécutive dans le match de championnat de l’AFC.

Avant sa blessure, Mahomes était 11 sur 12 pour 77 verges et un touché, car son insaisissabilité à prolonger les jeux lui permettait de se connecter souvent avec Kelce. Mahomes est revenu sur le terrain après la mi-temps, alors que les fans des Chiefs à l’intérieur du stade Arrowhead scandaient “MVP!” L’entraîneur Andy Reid et le coordinateur offensif Eric Bieniemy ont ajusté leur appel de jeu, ce qui a permis à Mahomes de lancer des passes rapides, soit à Kelce au milieu du terrain, soit sur le périmètre aux receveurs JuJu Smith-Schuster et Kadarius Toney.

La ligne offensive des Chiefs a également fait un meilleur travail en protégeant Mahomes, qui n’a été touché qu’une seule fois en seconde période, un jeu qui s’est terminé avec le quart-arrière debout dans la poche assez longtemps pour permettre à Marquez Valdes-Scantling de s’ouvrir à l’arrière du zone des buts pour un touché de 6 verges. —Taylor

La défense de Kansas City monte en puissance

Un mélange de vétérans avec une expérience en séries éliminatoires et de jeunes joueurs inexpérimentés s’est avéré être une bonne combinaison pour la défense des Chiefs. Dirigés par le coordinateur Steve Spagnuolo, ils ont produit une solide performance pour terminer la première mi-temps lorsque Henne était sur le terrain. En seconde période, Spagnuolo a fait ce pour quoi il était connu : blitzer le quarterback adverse. Un blitz de la sécurité Justin Reid a exercé une pression suffisante pour que Lawrence lance une passe de type 50-50 sur le périmètre, qui a été interceptée par le demi de coin recrue Jaylen Watson, qui a attrapé le ballon d’une seule main.

Après la mi-temps, les Chiefs ont forcé deux plats à emporter après, le premier se produisant dans la zone rouge lorsque le demi de coin L’Jarius Sneed, un vétéran de trois ans, a dépouillé le ballon du receveur Jamal Agnew pour tâtonner à l’intérieur de la ligne de 10 mètres des Chiefs. Le ballon a été récupéré par le secondeur Nick Bolton. L’ailier défensif Frank Clark a mené la ruée vers la passe des Chiefs avec un sac et un tacle derrière la ligne de mêlée. —Taylor

Le jeu a été décidé par deux tronçons clés

Premièrement, alors que Mahomes se rendait au vestiaire pour sa cheville blessée au deuxième quart, Henne a pris le relais sur sa propre ligne de 2 mètres, et les Jaguars n’ont pas pu profiter d’une occasion en or. Les Chiefs ont parcouru 98 verges sur le terrain pour porter le score à 17-7, grâce à la créativité de Reid, à un jeu de course productif et à quelques beaux jeux de Henne. Et deuxièmement, alors que Mahomes avait du mal à ouvrir le troisième quart, l’attaque par la passe des Jaguars était inexistante avec une paire de possessions alors qu’elle menait 17-10. Lawrence était 5 sur 8 pour 10 verges, dont 0 sur 3 alors qu’il visait Christian Kirk, et les Jags n’ont pas pu marquer à chaque fois. — Howe

Ce qui n’a pas marché pour Jacksonville

Il faut un effort d’équipe complet pour gagner en séries éliminatoires. Bien qu’il soit facile de se concentrer sur les lacunes offensives des Jaguars – y compris un échappé écrasant d’Agnew sur la ligne des 3 mètres des Chiefs – attribuez aux Chiefs le mérite d’avoir joué un jeu défensif solide avec l’aide de la foule locale. Défensivement, cependant, les Jaguars n’ont pas pu obtenir un coup de pouce d’un arrêt défensif quand ils en avaient besoin en seconde période. Les Chiefs ont marqué sur des possessions consécutives pour conserver une avance de 10 points, et le backbreaker a été la marche de touché du quatrième quart qui n’a pas nécessité une seule conversion de troisième essai. Et bien qu’ils aient joué contre un Mahomes blessé et un remplaçant à Henne pendant une série et demie, les Jaguars n’ont pas pu forcer un revirement. Ils n’avaient rien à emporter en deux matchs éliminatoires. — Howe

Points forts

(Photo : Jay Biggerstaff/USA Today)