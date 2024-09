Les Chiefs ramènent le RB Kareem Hunt malgré la blessure d’Isiah Pacheco

Pacheco devrait être absent pendant au moins les six prochaines semaines pour soigner une fracture du péroné qu’il a subie lors de la victoire des Chiefs dimanche contre les Bengals de Cincinnati.

Avec la signature de Hunt, les Chiefs espèrent que le joueur de 29 ans pourra aider un backfield qui abrite actuellement le fullback recrue Carson Steele et le running back Samaje Perine, qui est avec l’équipe depuis environ trois semaines depuis qu’il a été licencié par les Broncos de Denver. Le vétéran arrière Clyde Edwards-Helaire est actuellement sur la liste des maladies non liées au football et ne peut pas revenir avant la semaine 5.