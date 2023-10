Les Chiefs pensaient avoir perdu Travis Kelce sur blessure. Au lieu de cela, il les a voués à la victoire

MINNEAPOLIS — Entouré de ses coéquipiers des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce se tenait dimanche dans le coin du vestiaire des visiteurs à l’intérieur du US Bank Stadium, son sourire s’élargissant de plus en plus à mesure qu’il les entendait parler de lui.

Le receveur Marquez Valdes-Scantling pensait que Kelce s’était déchiré le tendon d’Achille, une blessure qui aurait mis fin à la saison du receveur de passes n°1 des Chiefs. Le receveur Skyy Moore a fait une blague, dont il savait qu’elle ferait rire Kelce : il a suggéré que le meilleur ailier rapproché de la NFL avait trouvé une nouvelle façon de se blesser maladroitement. Lorsqu’il semblait que les Chiefs devraient jouer la deuxième mi-temps contre les Vikings du Minnesota sans Kelce, les receveurs ont été surpris d’apprendre que les entraîneurs prévoyaient d’utiliser le receveur Justin Watson au poste rapproché sur certains jeux.

Kelce continuait de sourire. Il a pu savourer l’enthousiasme de ses coéquipiers immédiatement après la victoire 27-20 des Chiefs, car il a réalisé l’une des performances les plus héroïques de ses 11 années de carrière.

À chaque snap joué par Kelce en seconde période, il ressentait une douleur dans le bas de la jambe droite en raison d’une entorse à la cheville, une blessure sans contact survenue lors de l’exercice de deux minutes des Chiefs avant la mi-temps. Malgré la blessure, la performance de Kelce n’a pas souffert. Il a fait appel à la force et à la détermination nécessaires pour produire une réception vintage après une réception vintage, pour aider les Chiefs à remporter leur quatrième match consécutif.

Kelce a terminé avec 10 réceptions sur 11 cibles pour un total de 67 verges en tête de l’équipe, y compris le touché gagnant. Sur le chemin des douches, de nombreux chefs ont salué Kelce ou lui ont serré la main rapidement.

« C’était une victoire d’équipe », a répété Kelce à plusieurs reprises à ses coéquipiers.

Dans un bref échange avec L’Athlétisme, Kelce a expliqué que la blessure de dimanche était similaire à sa première blessure de la saison lorsqu’il s’était fait une hyperextension du genou droit lors de l’entraînement final avant l’ouverture de la saison. Il y a un mois, Kelce a planté son pied droit alors qu’il courait un parcours, une blessure sans contact qui l’a forcé à rater un match pour la première fois depuis 2014. Sans Kelce, les Chiefs ont perdu 21-20 contre les Lions de Détroit.

À la fin du deuxième quart dimanche, les Chiefs traînaient les Vikings de trois points lorsque le quart-arrière Patrick Mahomes a effectué une courte passe à Kelce. Une fois de plus, Kelce a planté son pied droit et a glissé, cette fois sur un gazon en film fendu, qui, selon les données de la NFL et de la NFLPA, présente un taux plus élevé de blessures aux membres inférieurs sans contact que les autres types de gazon artificiel. Au lieu de changer de direction en terrain découvert, Kelce s’est roulé la cheville. Il a quitté le terrain en boitant et s’est rendu aux vestiaires quelques minutes seulement avant que le botteur Harrison Butker ne marque un panier de 40 verges pour terminer le deuxième quart.

« Je n’aime pas parler à Travis quand il souffre parce que c’est un gars méchant », a déclaré Mahomes en souriant. « J’ai en quelque sorte jeté un coup d’œil et regardé (l’entraîneur sportif en chef) Rick (Burkholder) et j’ai simplement demandé : « Comment nous sentons-nous ? »

Burkholder, tout en scotchant le crampon droit de Kelce, a déclaré : « Il va essayer de voir s’il peut y aller. »

Kelce a été le dernier Chief à revenir sur le terrain pour la seconde période. Il a couru sur la touche pour tenter d’inspirer ses coéquipiers. Ce moment était également le premier test pour Kelce, qui essayait de déterminer s’il pouvait tolérer la douleur.

Kelce a déclaré à l’entraîneur Andy Reid que le personnel médical de l’équipe l’avait autorisé à revenir.

« Il a dit : « Donnez-moi juste une minute ; Je vais bien faire les choses », a déclaré Reid à propos de Kelce. « Il a fait un certain nombre d’exercices tout seul. »

Alors que Kelce regardait depuis la ligne de touche, les Chiefs prévoyaient que les Vikings, la défense la plus heureuse de la ligue pendant quatre semaines, augmenteraient leurs pressions à cinq et six. Le premier jeu crucial du match a eu lieu au début du troisième quart-temps sur un jeu de troisième et 18. Les Vikings ont envoyé sept défenseurs à Mahomes. Semblable à son achèvement de 44 verges qui a changé la donne au quatrième quart de la victoire de retour des Chiefs au Super Bowl LIV, Mahomes a rétropédalé à 7 verges du fusil de chasse après le snap pour créer suffisamment de temps pour déclencher une passe profonde vers Watson, qui courait. une route profonde.

« Je ne l’ai pas nécessairement vu, mais je l’ai mis là-haut pour J-Wat », a déclaré Mahomes. « Il a fait une pièce pour moi. »

La sécurité des Vikings, Camryn Bynum, aurait pu intercepter la passe mais a mal chronométré son saut. Watson a bondi au bon moment pour une réception de 33 verges.

« Prenez l’ascenseur jusqu’au penthouse, les cartes d’accès de tout le monde ne glissent pas aussi haut », a déclaré Watson en souriant. « Nous parlions justement de sauts verticaux cette semaine dans la salle des receveurs. Certains gars parlaient de celui qui avait le vert le plus élevé. Mon nom n’a pas été mentionné. J’étais heureux de filmer celui-là.

« L’entraîneur Reid dit toujours que nous essayons de leur arracher le cœur. Ils pensent qu’ils vont quitter le terrain et c’est génial de proposer un jeu qui leur dit que nous poursuivons cette dynamique.

Les Vikings ont continué à faire des blitz sur le trajet – et Mahomes a continué à les brûler avec des complétions. Il a généré 66 verges par la passe sur l’entraînement, se connectant avec Watson, Valdes-Scantling et les receveurs Justyn Ross et Rashee Rice. Mahomes a terminé l’entraînement avec une passe de touché parfaite de 8 verges à Rice. Le premier chef à féliciter Mahomes et Rice fut Kelce.

« C’était une super f—— drive », a déclaré Kelce.

Kelce est revenu sur le terrain lors de la prochaine possession des Chiefs. Le troisième snap de l’entraînement s’est terminé avec la réception la plus impressionnante du match de Kelce. Contre une couverture étroite de la sécurité Josh Metellus, Kelce a bondi, a attrapé le ballon avec le bras droit de Metellus entre ses mains et a serré le ballon suffisamment fort pour conserver la possession tout en s’écrasant sur le gazon pour un gain de 14 verges.

« J’ai l’impression que Travis a le même état d’esprit que moi », a déclaré Mahomes. « Si vous lui donnez la fenêtre (afin) qu’il puisse revenir dans le jeu, il va revenir dans le jeu. C’est un compétiteur, mec. C’est pourquoi il est l’un des plus grands.

Six jeux plus tard, les Chiefs ont fait face à un troisième et un 8 à l’intérieur de la zone rouge et ont appelé un jeu avec Kelce destiné à être un leurre. Mahomes a simulé une passe rapide à Kelce, espérant que le receveur Kadarius Toney serait ouvert sur une route de roue dans le coin de la zone des buts. Mais avec les Vikings dans la couverture de zone, le demi de coin recrue Mekhi Blackmon est resté avec Toney. Mahomes a commencé à se démener, ne sachant pas ce qu’il ferait pour obtenir le premier essai.

« Je suis monté dans la poche et Travis est censé être (près) de la ligne de touche », a déclaré Mahomes. « Heureusement, il courait à travers le terrain. J’ai ces moments où je me dis : ‘Ah… je suis sur le point d’être écrasé.’ Ensuite, je regarde et (No.) 87 fonctionne gratuitement. Il est avec moi depuis longtemps et sait s’ouvrir.

Avec leur improvisation synchronisée, Mahomes et Kelce se sont connectés sur une courte passe qui a permis un gain de 11 verges. Deux jeux plus tard, les Vikings sont restés dans la couverture de zone et les Chiefs ont réussi un jeu parfait. Kelce a changé de direction, allant de droite à gauche, pour effectuer un court parcours de retour derrière Valdes-Scantling et Watson pour s’ouvrir grand pour un touché facile de 4 verges.

« Il trouve une nouvelle façon de me surprendre chaque semaine », a déclaré Watson à propos de Kelce. «Cela ressemblait à une blessure grave. J’ai été surpris qu’il ait même réussi à sortir du banc de touche. … Il nous a tous virés en revenant là-bas et en jouant quelques jeux.

Mahomes a célébré le score en sprintant vers Kelce pour une célébration masque à visage.

« Allons-y! » Kelce a crié à Mahomes.

Lors du dernier jeu du match, Kelce était dans la zone des buts, le seul joueur offensif à rejoindre la défense des Chiefs pour aider à empêcher le quart-arrière des Vikings Kirk Cousins ​​de terminer une passe de touché de 38 verges Je vous salue Marie. Kelce, cependant, n’a jamais eu besoin de sauter pour récupérer le ballon. L’ailier défensif Mike Danna a terminé le match en limogeant Cousins.

Travis Kelce a ensuite montré son cœur… en disant « De tout cœur, bébé » au #Chefs foule .. donne ensuite à une jeune fille un équipement porté par le gibier. (notre propre @Indiana_Johns_ avec le tir) #Chefs pic.twitter.com/UywE0NRm3X – Harold R. Kuntz (@HaroldRKuntz3) 9 octobre 2023

En quittant le terrain, Kelce est devenu ému lorsqu’il a regardé dans les tribunes et a vu les Chiefs l’encourager. Kelce montra sa poitrine.

« De tout cœur, bébé! » il cria. « De tout cœur, bébé! »

Kelce a été l’un des derniers Chiefs à quitter les vestiaires pour le bus de l’équipe. Boitant légèrement, il a passé plusieurs minutes dans la salle d’entraînement. Avant cela, cependant, Kelce a dit L’Athlétisme qu’il a l’intention d’être avec ses coéquipiers sur le terrain jeudi soir lorsque les Chiefs accueilleront les Broncos de Denver dans le délai d’exécution le plus court de l’équipe entre les matchs cette saison.

« Je sais ce que je dois faire », a déclaré Kelce. « Je dois accepter le défi, bébé! »

(Photo : Stephen Maturen/Getty Images)

