Les Chiefs ont-ils un problème avec Travis Kelce ? La réponse pourrait vous surprendre

KANSAS CITY, Missouri — Non, les Chiefs de Kansas City n’ont pas de problème avec Travis Kelce.

Trois semaines après le début de la saison de la NFL, un nombre croissant de personnes – fans, analystes et même anciens joueurs – en sont arrivés à la conclusion assez rapide que Kelce, l’ailier rapproché vedette des Chiefs et futur membre du Hall of Fame, est fini. Un has-been. Une légende de la NFL qui est au crépuscule de sa carrière, un joueur sur lequel les Chiefs ne peuvent plus compter pour des moments marquants comme ils le faisaient auparavant, même si la franchise vise une troisième victoire consécutive au Super Bowl, un record sans précédent.

L’argument est simple : il suffit de regarder les statistiques de Kelce. En trois matchs, la production de Kelce a été inférieure à ce que tout le monde attendait : huit réceptions sur seulement 12 cibles pour 69 yards et aucun touchdown. Pas terrible.

De plus, pour la première fois cette saison, Kelce n’a pas eu l’air de son caractère grégaire et jovial habituel lors du match de dimanche soir contre les Falcons d’Atlanta. Les caméras de NBC ont filmé Kelce, qui aura 35 ans la semaine prochaine, assis sur le banc juste avant la mi-temps avec une expression abattue et renfermée. Parfois, même après certaines actions, il avait l’air un peu désintéressé.

Cris Collinsworth, analyste de jeu de NBC et ancien receveur de la NFL, a eu du mal à comprendre pourquoi Kelce avait des difficultés.

« Je suis tout simplement abasourdi », a déclaré Collinsworth avant la mi-temps. « Je veux dire, un match, c’est énorme. Deux matchs, c’est vrai. C’est le troisième match où nous n’avons pas vu la magie de (le quarterback Patrick) Mahomes et Kelce, et je ne peux pas vraiment l’expliquer. »

le visage de tous ceux qui ont sélectionné Travis Kelce en fantasy pic.twitter.com/Ebl9FwMZhN — Yahoo Fantasy Sports (@YahooFantasy) 23 septembre 2024

La vérité, quand on regarde le film avec 22 joueurs, c’est que Kelce se révèle. Beaucoup, en fait. Plus que vous ne le pensez — ou que ce que vous pouvez voir à la télévision.

En tant que coureur de route, Kelce a créé une séparation moyenne de 3,5 yards, à égalité au 13e rang parmi les tight ends, selon Next Gen Stats. Un autre joueur vedette a une séparation moyenne de 3,6 yards cette saison. Ce joueur est le receveur des Vikings du Minnesota Justin Jefferson, qui a produit 14 réceptions sur 21 cibles pour 273 yards et trois touchdowns.

Alors pourquoi les statistiques de Kelce sont-elles si mauvaises ?

« N’avons-nous pas le droit de dire qu’il n’est pas en forme, qu’il a fait la fête pendant toute l’intersaison ? », a déclaré lundi l’analyste de la NFL Todd McShay sur « The Ryen Russillo Podcast ». McShay a poursuivi : « Il a fait des voyages en jet avec la personne la plus célèbre (Taylor Swift) du monde entier, il boit, il va à l’US Open et il boit des cocktails.

« Il est l’un des meilleurs à avoir jamais fait ça. Il n’est plus dans la même forme. Il n’est plus le même. Je ne vois plus la même explosivité. Je le vois s’épuiser un peu. »

McShay a tort. Bien que son programme hors saison ait été bien rempli – avec le tournage de publicités nationales, une apparition dans la nouvelle série de FX « Grotesquerie » et des vols vers l’Europe à plusieurs reprises pour assister aux concerts de Swift – Kelce était assidu à l’entraînement, même si sa routine était différente. Où que Kelce soit, l’un de ses trois entraîneurs personnels – Alex Skacel, Andrew Spruill et Laurence Justin Ng – était généralement avec lui. Depuis que les Chiefs ont commencé le camp d’entraînement à la mi-juillet, Kelce n’a manqué aucun entraînement. Il est en bonne santé et a été sur le terrain à de nombreuses reprises, jouant 85 % des snaps offensifs des Chiefs (164 sur 193).

Présentons une autre théorie, celle-ci de Rodney Harrison, analyste de NBC et ancien safety de la NFL.

« Il est occupé, il a beaucoup de choses à faire », a déclaré Harrison à propos de Kelce lors de l’émission d’après-match de dimanche. « Mais quand vous êtes dans cette situation, vous devez oublier tout le reste et vous concentrer à 100 % sur le football. C’est la principale responsabilité. … C’est toujours un bon joueur, mais je ne crois pas qu’il soit un très grand joueur. »

Comment pouvons-nous oublier qu’au début de cette année, en janvier et février, Kelce a connu l’une des meilleures séries éliminatoires pour un ailier rapproché de l’histoire de la NFL ?

Lors des quatre matchs des Chiefs en séries éliminatoires, Kelce a réalisé 32 réceptions pour 355 yards et trois touchdowns, aidant ainsi l’équipe à devenir championne deux fois de suite. Lors du Super Bowl LVIII, Kelce a atteint une vitesse de pointe de 19,68 mph, selon Next Gen Stats, sur une réception de 22 yards contre une couverture homme à homme du linebacker All-Pro des 49ers Fred Warner pour préparer le field goal égalisateur des Chiefs. C’était la vitesse la plus rapide de Kelce en tant que porteur de ballon en sept saisons.

Qui d’autre que Kelce à 9 secondes de la fin ?! 📺: #SBLVIII sur CBS

📱 : Diffusez sur #NFLPlus https://t.co/dClcEDViWl pic.twitter.com/ZJ0MZAnk7f — NFL (@NFL) 12 février 2024

Kelce a refusé de parler aux journalistes après le match de dimanche, mais Mahomes a fait de son mieux pour expliquer ce que son coéquipier vit sur le terrain.

« C’est fou parce que le respect que les défenses adverses ont pour Travis est tout simplement incroyable », a déclaré Mahomes. « C’est bien mérité, mais nous appelons beaucoup de jeux pour Travis, et c’est comme si deux ou trois personnes allaient vers lui. Il comprend. C’est ce qui est formidable chez lui. Il veut avoir un impact sur le jeu, mais il veut gagner. »

Mahomes a raison, jusqu’à un certain point. À aucun moment du match de dimanche, les Falcons n’ont consacré trois défenseurs à la défense de Kelce.

En fait, les Falcons n’ont pas souvent fait de double-attaque sur Kelce, préférant jouer en zone de couverture pour dissuader Mahomes de lancer des passes profondes. La stratégie des Falcons était compréhensible. Mahomes n’a pas réussi une seule passe où le ballon a parcouru plus de 20 yards dans les airs au-delà de la ligne de mêlée. Les Chiefs ont contre-attaqué avec 27 jeux de course conçus, 13 passes sur ou derrière la ligne de mêlée et un tas de jeux où Kelce a été utilisé comme leurre.

L’entraîneur Andy Reid et le coordinateur offensif Matt Nagy n’appellent plus autant de jeux qu’avant, Kelce semblant être la principale option de Mahomes. Ce rôle a été transféré au receveur Rashee Rice, un joueur de deuxième année en pleine ascension qui est devenu le receveur numéro 1 des Chiefs. Contre les Falcons, Rice a mené les Chiefs avec 12 réceptions sur 14 cibles pour 110 yards et un touchdown, plusieurs de ses itinéraires étant du type de ceux que Kelce a exécutés contre la couverture de zone.

« Je sais que les gens disent qu’il est vieux ou qu’il a des distractions, mais les défenses ne pensent pas ça », a déclaré Reid mercredi. « Nous avons un autre receveur (Rice) qui joue en face de (Kelce) et qui a beaucoup de yards et de réceptions. C’est comme ça que ça se passe. Travis va bien. Il continue d’être Travis. Il travaille comme un dingue et il n’a pas perdu un pas. Il n’est pas distrait. »

Lorsque Rice a marqué son touchdown de 13 yards, les Falcons ont joué en couverture individuelle avec un seul safety au milieu du terrain. Mahomes a choisi de lancer le ballon à Rice plutôt qu’à Kelce, qui était en confrontation directe avec le cornerback AJ Terrell. Plus tôt dans la première mi-temps, Kelce a battu le safety Jessie Bates III sur un parcours de coin, créant suffisamment de séparation pour être grand ouvert pour une réception dans la zone intermédiaire du terrain. Mahomes a lancé le ballon à Rice pour un gain de 6 yards, et Kelce a levé les mains en signe de frustration. Lorsque les Chiefs ont marqué leur dernier touchdown contre les Falcons, Kelce était ouvert contre Terrell pour un gain de 9 yards, ce qui aurait donné aux Chiefs un premier down. Au lieu de cela, Mahomes a connecté avec le receveur JuJu Smith-Schuster, qui a couru un parcours de croisement pour un score de 13 yards.

Un TOUCHDOWN de JuJu Smith-Schuster augmente l’avance des Chiefs ! #Royaume des chefs 📺 NBC et Peacock (🎥 NFL)pic.twitter.com/QryluklUJ4 — Dimanche soir, football sur NBC (@SNFonNBC) 23 septembre 2024

« Avec la façon dont les défenses nous affrontent en ce moment, je n’ai pas vraiment l’occasion de faire des jeux sur le terrain, mais je n’utilise pas cela comme excuse », a déclaré Kelce dans l’épisode de mercredi de son podcast « New Heights ». « À l’avenir, j’essaie toujours de m’assurer que j’aide l’équipe à cet égard, sachant que j’ai été cette arme pour nous dans le passé.

« J’ai eu beaucoup de réceptions dans cette ligue, mec. Je ne me soucie pas des réceptions, des yards et de tout ça. Je m’amuse le plus quand le ballon est lancé dans ma direction. Qui ne s’amuse pas ? Tout est une question d’exécution, il faut juste s’assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons pour gagner ces matchs de football, mec. Ce sera toujours l’objectif. »

L’un des meilleurs aspects de ce sport est que chaque joueur de haut niveau s’appuie sur dix coéquipiers pour réussir individuellement. Trop souvent cette saison, les contributions de Kelce ont été contrecarrées par l’un de ses coéquipiers.

Le meilleur moment de Kelce lors de la deuxième semaine contre les Bengals – une réception de 41 yards au quatrième quart-temps – a été annulé par une pénalité pour retenue commise par le tackle gauche recrue Kingsley Suamataia, qui essayait de bloquer l’ailier défensif Trey Hendrickson. Kelce était grand ouvert à l’arrière de la zone d’en-but lorsque Mahomes a lancé une passe de touchdown d’un yard au tackle gauche Wanya Morris. Même lorsque Reid et Nagy ont appelé un jeu pour Kelce près de la ligne de but, une passe arrière pour mettre en place un écran, il n’a pas réussi à entrer dans la zone d’en-but parce qu’il a heurté le garde droit Trey Smith avant d’atteindre la ligne de but.

Le moyen le plus simple pour Kelce d’être plus productif, à partir de dimanche contre les Chargers de Los Angeles, est que Mahomes joue mieux et que Reid et Nagy l’intègrent davantage dans leurs choix de jeu, en particulier dans la zone rouge.

Bien que son poste de tackle gauche soit un peu problématique, Mahomes doit se mettre en mode création plus souvent, en utilisant son insaisissabilité pour prolonger les jeux afin de déjouer la couverture de zone de la défense adverse. Lorsque Mahomes sort de la poche, il trouve le plus souvent Kelce grand ouvert au milieu du terrain. C’est ce qui s’est produit lors du match d’ouverture de la saison lorsque Mahomes a transformé un sack potentiel en un gain de 23 yards.

« Je vais essayer de faire de mon mieux pour continuer à lui donner le ballon chaque fois qu’il est libre », a déclaré Mahomes à propos de Kelce dimanche. « Mais je pense que plus Rashee fait de jeux, plus nous sommes capables de courir avec le ballon, plus nous pouvons impliquer (le receveur débutant Xavier) Worthy, cela va ouvrir davantage Travis. »

Les Chiefs ont raison de ne pas abuser de Kelce, le protégeant autant que possible pour une autre course en séries éliminatoires. Ils ont également remporté trois matchs tout en marquant 75 points, le deuxième plus grand nombre de points de l’AFC.

Kelce n’est pas le problème des Chiefs. Mais pour tous ceux qui s’inquiètent de sa production, la solution est que presque tous les autres joueurs de l’attaque, à l’exception de Rice et de quelques linemen, améliorent leurs performances. Si et quand cela se produira, attendez-vous à voir le Kelce d’autrefois.

