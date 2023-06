Les Chiefs, les Eagles et les Dolphins font la une des infractions les plus dangereuses de la NFL en ce moment

La NFL regorge d’infractions à indice d’octane élevé et de quarts-arrière de niveau élite à la fois dans l’AFC et la NFC.

Cela dit, quelle équipe possède la meilleure opération du peloton ?

Emmanuel Acho a fourni ses cinq meilleures infractions de la ligue avant la saison 2023-24 dans l’édition de vendredi de « Speak », et certains de ses choix pourraient vous surprendre.

Allons-y !

5. Chargeurs de Los Angeles

Statistiques 2022-23 : 269,6 verges par la passe (troisième meilleur de la NFL), 89,6 verges au sol (30e), 359,3 verges au total (neuvième) et 23,0 points par match (13e)

Joueurs clés: QB Justin Herbert, WR Keenan Allen, WR Mike Williams, RB Austin Ekeler

Le point de vue d’Acho : « Qui ont-ils maintenant comme coordinateur offensif? Kellen Moore. Kellen Moore a mené deux attaques n ° 1 au cours des cinq dernières années pour les Cowboys de Dallas. »

4. Bengals de Cincinnati

Statistiques 2022-23 : 265,0 verges par la passe (cinquième meilleur de la NFL), 95,5 verges au sol (29e), 360,5 verges au total (huitième) et 26,1 points par match (septième)

Joueurs clés: QB Joe Burrow, WR Ja’Marr Chase, WR Tee Higgins, RB Joe Mixon

Le point de vue d’Acho : « [The] Les Bengals n’ont pas besoin d’être présentés. [They were] au Super Bowl il y a deux ans. [They have] Joe Burrow et peut-être le meilleur noyau de réception du football. »

Les Chiefs, les Eagles et les Dolphins dominent les infractions les plus dangereuses d’Acho dans la NFL

3. Dauphins de Miami

Statistiques 2022-23 : 265,4 verges par la passe (quatrième meilleur de la NFL), 99,2 verges au sol (25e), 364,5 verges au total (sixième) et 23,4 points par match (11e)

Joueurs clés: QB Tua Tagovailoa, WR Tyreek Hill, WR Jaylen Waddle, RB Raheem Mostert

Le point de vue d’Acho : « Une chose que vous ne pouvez pas coacher dans cette vie ou dans la suivante [is] vitesse, et ils en ont beaucoup. »

2. Aigles de Philadelphie

Statistiques 2022-23 : 241,5 verges par la passe (neuvième meilleur de la NFL), 147,6 verges au sol (cinquième), 389,1 verges au total (troisième) et 28,1 points par match (troisième)

Joueurs clés: QB Jalen Hurts, WR AJ Brown, WR DeVonta Smith, TE Dallas Goedert

Le point de vue d’Acho : « Nous savons déjà ce qu’ils ont, et ils se sont encore améliorés lorsque vous pensez à ajouter plus de profondeur au poste de porteur de ballon. »

1. Chefs de Kansas City

Statistiques 2022-23 : 297,8 verges par la passe (le meilleur de la NFL), 115,9 verges au sol (20e), 413,6 verges au total (le meilleur de la NFL) et 29,2 points par match (le meilleur de la NFL)

Joueurs clés: QB Patrick Mahomes, TE Travis Kelce, WR Kadarius Toney, RB Isiah Pacheco

Le point de vue d’Acho : « Pas besoin d’introduction, les chefs, votre [LeSean McCoy] ancienne équipe, [the] l’équipe qui t’a aidé à gagner un Super Bowl. »

