Les Chiefs, les Bengals et les Eagles mènent les rondes divisionnaires de Cowherd

Les NFL le tour de division s’est terminé dimanche après deux jours d’affrontements très attendus, et quatre équipes sont sur le point de passer à Super Bowl LVII en Arizona (dimanche 12 février à 18 h 30 HE sur FOX et l’application FOX Sports).

La tête de série de l’AFC Chefs de Kansas City a survécu à la quatrième tête de série Jaguars de Jacksonville 27-20, tandis que la troisième tête de série Bengals de Cincinnati a remporté la deuxième tête de série Billets de Buffalo par deux chiffres, 27-10.

Ailleurs, la tête de série de la NFC Aigles de Philadelphie dominé la sixième tête de série Géants de New York 38-7, et la deuxième tête de série 49ers de San Francisco a vaincu la cinquième tête de série Cowboys de Dallas 19-12.

Lors de l’émission “The Herd” de lundi, Colin Cowherd a remis des notes pour la performance de chaque équipe le week-end dernier.

Allons-y !

Colin Cowherd distribue les notes de la ronde divisionnaire pour chaque équipe

CHEFS : UN

Statistique clé : Un Patrick Mahomes entravé a joué toute la seconde mi-temps après s’être blessé à la cheville et a terminé 22 en 30 pour 195 verges par la passe et deux touchés, dont un score au milieu du quatrième quart qui s’est avéré être la différence.

Pensées du vacher : “Au revoir, ils avaient l’air très bien au début. Ils avaient l’air préparés. Ils sont également allés lourd dans Travis Kelce, alors ils ont évidemment vu quelque chose sur le film. … Mahomes [is] 5-0 en ronde divisionnaire. … Ils ont pris les Jags un peu au dépourvu. … Je pense qu’ils ont obtenu une ruée vers les passes assez constante.

JAGUARS : B

Statistique clé : Les Jaguars ont récupéré moins de trois points au début du quatrième quart, mais toute chance de retour a été écrasée par deux revirements consécutifs. Jamal Agnew tâtonné près de la ligne de but, suivi d’un Trevor Laurent prendre.

Pensées du vacher : “Je pense toujours qu’ils sont en reconstruction. Je pense que leur ligne offensive a besoin d’aide. Ils ont remporté un match éliminatoire après avoir eu un bilan moche ces deux dernières années. … Par rapport à leur alignement, je pensais que c’était un très bon effort. “

BENGALES : A++

Statistique clé : Malgré un flux constant d’averses de neige dans des conditions glaciales, le quart-arrière de troisième année Joe Burrow a découpé la défense de Buffalo, complétant 23 des 36 passes pour 242 verges par la passe et deux touchés. De plus, Burrow a ciblé huit receveurs différents pour compléter une attaque précipitée dominante (34 courses pour 172 verges et un score).

Pensées du vacher : “Je pensais que c’était le meilleur plan de match du week-end. Je pensais que c’était tout. Des passes précises – les trois touchés étaient à plus de 70 mètres. [They] a devancé Buffalo 172-63. Terrier [was] limogé une seule fois. Je veux dire, c’était vraiment une classe de maître en coaching, et c’était la façon dont ils l’ont fait. Avoir ce genre de performance précipitée avec trois joueurs de ligne offensifs de secours – c’était vraiment impressionnant [performance].”

FACTURES : D

Statistique clé : Josh Allen a été 25 en 42 pour 265 verges, aucun touché et une interception, qui n’est survenue qu’à la 59e minute. Cependant, à ce moment-là, le sort des Bills était déjà scellé.

Pensées du vacher : “Première série – trois-et-out. [They] jamais ajusté. Josh Allen a mené la NFL dans les sélections et les cadeaux cette saison, y compris les séries éliminatoires. Voici un autre chiffre qui fait un peu peur si vous êtes un fan des Bills : Josh Allen a eu le plus de matchs – huit – avec un pourcentage d’achèvement inférieur à 60 % cette saison, y compris les séries éliminatoires. … Il y a des gars qui font 68%. … La régression de Josh Allen, c’est sur son équipe d’entraîneurs.”

AIGLES : A++

Statistique clé : Les Eagles se sont précipités pour 268 verges en 44 courses, avec 202 verges provenant du duo dynamique de porteurs de ballon de Kenneth Gainwell et Miles Sander . De plus, la ligne offensive dominante de Philly – Jordan Mailata , Landon Dickerson , Jason Kelce , Isaac Seumalo et Lane Johnson – a renversé la ligne de front des Giants du début à la fin.

Pensées du vacher : “Ils avaient un plan, et ils l’ont parfaitement exécuté. Ils ont 270 verges au sol. Quatre joueurs différents ont eu un sac. … C’était très évident très tôt ce qu’ils prévoyaient de faire, et ils l’ont exécuté.”

GÉANTS : F

Statistique clé : Daniel Jones a lancé pour seulement 135 verges, zéro touché et une interception. Les Giants avaient moins de verges au total en attaque (253) que les Eagles n’en avaient juste au sol (268 verges au sol).

Pensées du vacher : “Je pensais qu’ils avaient arrêté. Daniel Jones est 1-10 dans sa carrière aux heures de grande écoute – plus d’interceptions que de touchés. C’est qui il est. S’il était sur le marché, il [would] n’ont pas de preneurs. Alors bravo les Géants [on] avoir ce que personne d’autre ne veut. De plus, contre les équipes des séries éliminatoires, Daniel Jones a une fiche de 7-19, et les quelques victoires ont été pour la plupart étroites.”

49ERS : B+

Statistique clé : Quart-arrière recrue Brock Purdy est allé 19 pour 29 pour 214 verges. Les Niners avaient 327 verges d’attaque totale par rapport aux 282 des Cowboys et Purdy n’a eu aucun revirement, par rapport aux deux de Dak Prescott.

Pensées du vacher : “Ils sont 10-1 à domicile. [The] Chefs [were] la dernière équipe à les battre. Je n’ai pas pensé contre Seattle au début [that] ils étaient super – peu hésitants. Je dirai, dans les deux matchs, d’excellents ajustements à la mi-temps, mais je pensais que dans les deux matchs, c’était un peu difficile au début.

COWBOYS : B-

Statistique clé : Prescott a réussi 23 des 37 passes pour 206 verges par la passe avec un score et deux interceptions, ce qui a donné six points aux Niners.

Pensées du vacher : “Je ne pensais pas qu’ils étaient terribles. Je pensais que Dak avait du mal. Je pensais qu’ils avaient joué une très bonne première mi-temps. Dak avait 17 choix cette année – il a dirigé la NFL. Je pensais que c’était un problème de Dak. … Tout le monde va pointer du doigt jusqu’au dernier jeu où [Ezekiel Elliott] se fait transporter par camion. C’est un jeu de flag-football. … En fin de compte, pendant la majeure partie du match, ils n’avaient pas de Tony Pollard, un botteur de placement auquel ils ne faisaient pas confiance, Dak avait du mal et ils en ont fait un match très compétitif.

Les meilleures histoires de FOX Sports :

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Aigles de Philadelphie 49ers de San Francisco