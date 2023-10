Les Chiefs gagnent moche : est-ce la preuve d’une saison décousue ou positif pour le long terme ?

EAST RUTHERFORD, NJ – En quittant le terrain, Travis Kelce voulait être honnête. Les tableaux d’affichage à l’intérieur du MetLife Stadium affichaient le score final du match de dimanche soir, un score qui aurait pu satisfaire l’ailier rapproché All-Pro : Kansas City Chiefs 23, New York Jets 20.

Kelce, cependant, était furieux. Bien que les Chiefs aient échappé à leur match aux heures de grande écoute avec une victoire qui a poussé leur fiche à 3-1, Kelce ne voulait pas édulcorer la performance de l’équipe, en particulier l’offensive, qui n’a marqué que six points après le premier quart. Kelce, le joueur le plus ancien de la franchise, était contrarié par les revirements, les pénalités et autres erreurs qui ont transformé ce qui aurait pu être une explosion en une victoire insatisfaisante.

À l’intérieur du vestiaire des Chiefs, le gardien de sécurité Justin Reid tentait de trouver les mots pour décrire au mieux l’expérience du match de dimanche.

« Je veux dire, » dit Reid, s’arrêtant quelques secondes. « Tout le monde a le sentiment que nous aurions pu (faire) certaines choses mieux. »

De l’autre côté de la salle, l’ailier rapproché Noah Gray a eu encore plus de mal avec une question similaire : en quatre matchs, comment décririez-vous cette saison ?

« Euh… je ne sais pas, » dit Gray. « Nous avons beaucoup de travail à faire. »

Les Chiefs sont les champions en titre de la NFL – et leur saison a été étrange, décousue ou déroutante, selon le point de vue. Aucun de leurs quatre matchs ne se ressemble. Ils ont perdu leur premier match contre les Lions de Détroit dans un match dans lequel deux des meilleurs joueurs – Kelce et le plaqueur défensif Chris Jones – n’étaient pas en uniforme. La défense des Chiefs, avec Jones, a répondu la semaine suivante en empêchant les Jaguars de Jacksonville d’atteindre la zone des buts. La semaine dernière, les Chiefs ont dominé les Bears de Chicago, l’une des pires équipes de la ligue. Mais le match de dimanche contre les Jets était particulièrement inhabituel.

Le quart-arrière Patrick Mahomes, MVP en titre de la ligue, a été un passeur de précision au premier quart. Le demi offensif Isiah Pacheco a marqué sur un touché de 48 verges, la plus longue portée de sa carrière. Et la défense des Chiefs a étouffé les Jets lors de leurs trois entraînements, cédant seulement 43 verges en 13 snaps.

Au début du deuxième quart, les Chiefs menaient 17-0 et avaient le ballon.

« J’ai appris au cours de mes sept années qu’on peut gagner joliment, mais qu’il faut aussi gagner laid pour gagner le Super Bowls », a déclaré Mahomes. « Même si je déteste ça pendant que cela se produit, j’ai l’impression que cela vous rend meilleur à la fin lorsque vous gagnez des matchs comme celui-ci, quand tout ne se passe pas parfaitement. »

Le deuxième quart a peut-être été la pire séquence de 15 minutes des Chiefs de la saison. Un moment charnière pour les Jets (1-3) est survenu lorsqu’ils ont marqué leurs premiers points via une sécurité. Le plaqueur droit des Chiefs Jawaan Taylor, qui a commis neuf pénalités en tête de la ligue, a retiré le masque de l’ailier défensif Bryce Huff alors qu’il se trouvait dans la zone des buts. Les Jets ont terminé leur possession suivante avec un panier de 31 verges. Puis, lors du premier instantané du prochain entraînement des Chiefs, Mahomes a lancé sa pire interception de la saison, une passe intermédiaire qui s’est dirigée directement vers la sécurité Ashtyn Davis. Les Jets ont converti les plats à emporter en marquant sur une passe de touché d’un mètre du quart-arrière Zach Wilson à l’ailier rapproché CJ Uzomah.

Dans la dernière minute avant la mi-temps, Mahomes – qui a reconnu plus tard qu’il était gourmand – a lancé une passe intermédiaire destinée à Kelce. Mahomes pensait qu’il pourrait lancer le ballon au-dessus du secondeur CJ Mosley.

« Évidemment, je ne pouvais pas », a déclaré Mahomes à propos de Mosley, qui a réalisé une interception facile. « Il a fait un bon jeu là-dessus. »

Lorsque Mahomes a touché à nouveau le ballon, au début du troisième quart-temps, le match était à égalité 20-20. Wilson a ouvert le troisième quart avec son meilleur entraînement du match en lançant une frappe de 10 verges au receveur Allen Lazard, puis s’est précipité et a plongé dans la zone des buts pour la conversion en deux points, un moment fort qui a produit le rugissement le plus fort de la nuit. .

« Je pense qu’il s’est retrouvé », a déclaré Reid à propos de Wilson, que les Jets ont sélectionné avec le deuxième choix du repêchage de 2021. « Après le premier quart-temps, il était le gars pour lequel ils l’avaient repêché. »

La partie la plus fiable de l’offensive des Chiefs était Pacheco, le joueur de deuxième année qui a joué dans son État natal du New Jersey pour la première fois de sa carrière professionnelle. Les joueurs de ligne défensive des Jets ont cependant dominé la ligne offensive des Chiefs après le premier quart, faisant souvent pression sur Mahomes. Les receveurs des Chiefs Marquez Valdes-Scantling, Skyy Moore et Justin Watson ont eu du mal à s’ouvrir.

Lors du seul entraînement des Jets au quatrième quart, les Chiefs ont saisi leur seul point à retenir, un échappé récupéré par le plaqueur défensif Tershawn Wharton, qui est tombé sur le ballon après que Wilson ait raté le tir du fusil de chasse.

« Pour être un champion, vous devez être capable de gagner dans de nombreux styles différents », a déclaré le secondeur Drue Tranquill. « C’est pourquoi (le n°15) est le plus grand au monde. »

Les Chiefs ont commencé leur dernière possession sur la ligne des 47 verges des Jets avec plus de sept minutes à jouer. Mahomes et ses coéquipiers étaient déterminés à organiser un touché pour prendre une avance insurmontable. Au lieu de cela, les Chiefs ont terminé le match avec l’odyssée d’un voyage : un entraînement de 15 jeux au cours duquel ils ont avancé – d’avant en arrière et encore d’avant – 45 mètres.

Le moment le plus crucial est survenu après que Taylor ait commis une pénalité de retenue, préparant un troisième jeu et 23. Les Jets ont envoyé une passe à quatre avec sept défenseurs dans la couverture de zone. Cinq secondes après le snap, aucun des passeurs des Jets n’était près de Mahomes, qui regardait les sept défenseurs de la zone s’éloigner de plus en plus de la ligne de mêlée. Mahomes n’a avancé que sept secondes après le début du jeu.

« S’ils ne font pas de blitz, nous devons lui donner autant de temps que possible », a déclaré le centre Creed Humphrey à propos de Mahomes. « Je suis fier de la façon dont les gars ont joué, surtout lors de ce dernier drive. »

Mahomes a gagné 25 mètres au milieu du terrain avant d’être touché par un défenseur. Il a célébré son premier essai en criant et en brandissant son poing droit.

« Je suis plus rapide que les gens ne le pensent », a déclaré Mahomes. « Je ne cours pas bien, alors les gens pensent que je suis lent. Mais je bouge un peu mieux que les gens ne le pensent. Peut-être qu’un jour j’aurai un espion. C’est mon but. Si j’attrape un espion, je sais que j’ai réussi.

Les Chiefs ont affronté un autre tiers quelques minutes plus tard, un troisième et 20 qui a rendu furieux l’entraîneur des Jets, Robert Saleh. Sous la pression, Mahomes a lancé une passe profonde qui a été interceptée par le demi de coin Michael Carter. Mais le chiffre d’affaires a été annulé par une pénalité de retenue contre le demi de coin Sauce Gardner, ce qui a donné un premier essai aux Chiefs.

« C’est une défense efficace », a déclaré Valdes-Scantling, qui a été couvert par Gardner. « C’est ce qu’ils font. (Gardner) est un très bon corner, mais il a les bras longs. Il est très bricoleur. C’était définitivement un grand moment. Le but n’était pas d’obtenir l’appel d’attente. Le but était d’attraper le ballon. Cela a été empêché grâce à la pénalité.

Mahomes a de nouveau utilisé ses jambes pour sceller la victoire. Après l’avertissement de deux minutes, il a parcouru 9 verges sur les troisième et huitième, terminant le jeu en glissant dans les limites de la ligne des 2 verges pour s’assurer que les Jets ne toucheront plus jamais le ballon.

Les Chiefs n’ont pas beaucoup célébré dans leur vestiaire. Ils ne jouaient pas de musique et ne riaient pas beaucoup. Kelce a été l’un des derniers joueurs à quitter les vestiaires. Lors d’une soirée où les Chiefs ont ressenti plus de soulagement que de joie, Reid a été l’un des rares joueurs à faire une blague.

« Nous faisons les choses à la mode de Kansas City, mec », dit-il en souriant. « Nous faisons en sorte que tout soit incontournable à la télévision. Vous ne voulez pas le manquer. Nous vous mettrons sur le bord de votre siège.

Ensuite, Reid a partagé sa conviction que le match de dimanche peut s’avérer bénéfique pour les Chiefs.

« La saison dernière, je ne peux pas compter combien de matchs serrés ont eu lieu jusqu’à la possession finale », a-t-il déclaré. « Mais cette endurance et cette ténacité nous ont été précieuses alors que nous atteignions les séries éliminatoires. C’est un match de cette saison auquel nous allons pouvoir nous référer pour surmonter une certaine adversité.

(Photo de Patrick Mahomes : Elsa / Getty Images)

