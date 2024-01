Les Chiefs et les 49ers se dirigent vers le Super Bowl avec l’histoire en jeu

Les 32 choses que nous avons apprises des matchs de championnat de conférence de la saison 2023 de la NFL :

1. Le Super Bowl 58 sera le neuvième « match revanche » dans l’histoire du jeu, qui aura lieu quatre ans après l’affrontement entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco lors du Super Bowl 54.

2. Et tandis que les équipes de la NFL changent considérablement au cours d’une période de quatre ans, les Chiefs QB Patrick Mahomes, TE Travis Kelce et DT Chris Jones et Niners TE George Kittle, DE Nick Bosa et WR Deebo Samuel font partie des vedettes qui sont également apparues dans les 31 matchs de Kansas City. -20 victoire au Hard Rock Stadium de Miami pour couronner la saison 2019.

3. Les autres franchises qui se sont rencontrées dans plusieurs Super Bowls ? Steelers-Cowboys (deux fois), Washington-Dolphins, 49ers-Bengals, Bills-Cowboys, Giants-Patriots, Patriots-Eagles et Patriots-Rams.

4. Une victoire de plus, et les 49ers rejoindront la Nouvelle-Angleterre et Pittsburgh comme seules franchises à détenir six trophées Lombardi.

4a. Une victoire de plus, et les Chiefs deviendront la première équipe à remporter deux Super Bowls consécutifs depuis les Patriots de 2003 et 2004.

5. L’écart actuel de 19 ans entre les champions répétés est le plus long de l’ère du Super Bowl, qui a débuté en 1966.

6. Les Chiefs ne sont que la troisième équipe à atteindre le Super Bowl quatre fois sur une période de cinq ans, un exploit déjà égalé par les Bills et les Patriots.

7. Kansas City peut devenir la première équipe classée troisième en séries éliminatoires à tout remporter depuis les Colts de 2006.

8. Dimanche, c’était le premier match pour le titre de l’AFC à ne pas se jouer au stade Arrowhead de Kansas City depuis six ans.

8a. C’était aussi le premier joué à Baltimore en 53 ans.

9. Les 19 apparitions de San Francisco en ronde pour le titre de conférence représentent trois de plus que toute autre franchise.

dix. Le retour des 49ers après un déficit de 24-7 face aux Lions de Détroit – qui comprenait une série de 27 points consécutifs en seconde période – a égalé le record du plus grand vainqueur lors du match de championnat NFC… avec les Niners 2012, qui ont survécu au Faucons d’Atlanta.

11. La séquence de sept victoires consécutives de San Francisco à domicile est actuellement la plus longue des séries éliminatoires.

12. Le Super Bowl 58 opposera le HC Kyle Shanahan des 49ers et Andy Reid de Kansas City lors du quatrième match revanche des entraîneurs du Super Sunday.

13. Bonne nouvelle pour Reid, tous les précédents – Chuck Noll de Pittsburgh contre Tom Landry de Dallas, Jimmy Johnson de Dallas contre Marv Levy de Buffalo et Tom Coughlin des Giants contre Bill Belichick de la Nouvelle-Angleterre – ont donné lieu à des balayages.

14. Dimanche, c’était la 11e participation de Reid à un match de championnat de conférence. Seul Belichick (13 ans) en a plus.

15. Reid se dirige ensuite vers son cinquième Super Bowl, rejoignant Belichick (9) et les membres du Temple de la renommée Don Shula (6) et Landry (5) en tant que seuls entraîneurs en chef à y parvenir.

16. Mahomes, 28 ans, est sur le point de devenir le premier quarterback à débuter quatre Super Bowls avant l’âge de 30 ans.

17. Il est également le premier à disputer sept matchs consécutifs en séries éliminatoires sans lancer d’interception.

18. Avec 11 attrapés dimanche, Kelce a battu le record de tous les temps de Jerry Rice (151) pour les réceptions en séries éliminatoires. Toujours aussi fort, Kelce en compte désormais 156.

19. Isaiah Likely et Mark Andrews, des TE de Baltimore, n’étaient pas aussi puissants, combinant quatre réceptions et 31 verges.

19a. Mais félicitations à Andrews pour avoir pris le terrain, revenant seulement 10 semaines après avoir subi des blessures à la jambe et à la cheville que les Ravens de Baltimore pensaient initialement mettre fin à sa saison.

20. Les Ravens n’ont réussi que 81 verges au sol dimanche, la seule fois de la saison où l’attaque au sol la mieux classée de la NFL n’a pas réussi à produire au moins 100 verges.

20h. Les porteurs de ballon de Baltimore n’ont reçu que six courses contre Kansas City.

21. Le point culminant de dimanche a dû être la passe et la capture de 13 verges du quart de Baltimore Lamar Jackson, la plus longue réalisation en séries éliminatoires par un joueur seul à l’époque du Super Bowl.

22. Jackson, qui a couru le ballon huit fois pour 54 verges, a rejoint Steve Young, Josh Allen, Russell Wilson et Colin Kaepernick en tant que seuls quarts à se précipiter sur au moins 500 verges en carrière en séries éliminatoires.

23. Le quart des 49ers Brock Purdy tentera de devenir le troisième « M. Irrelevant » à remporter un Super Bowl, rejoignant Marty Moore (Pariots 2001) et Ryan Succop (Buccaneers 2020).

24. Purdy peut également rivaliser avec Ben Roethlisberger en tant que seul joueur à remporter un Super Bowl et à disputer deux matchs de championnat de conférence au cours de ses deux premières saisons.

24a. Purdy a une fiche de 4-0 dans les matchs éliminatoires qu’il commence et termine.

25. Qu’il s’agisse d’un point supplémentaire ou d’un essai de placement, la recrue des Niners Jake Moody a raté un coup de pied lors de trois matchs consécutifs.

26. Les Lions restent l’une des quatre équipes de la NFL à ne jamais atteindre le Super Bowl. Pourtant, c’est la seule équipe de la ligue qui n’a pas réussi à y arriver, bien qu’elle ait été en activité pendant toute l’existence du jeu.

26a. Les autres équipes sans Super Sunday : Cleveland Browns, Houston Texans et Jacksonville Jaguars.

27. Détroit n’a pas gagné un match éliminatoire sur la route depuis la saison 1957.

28. Les équipes à domicile se sont retrouvées avec une fiche de 9-3 lors des séries éliminatoires de 2023, le prochain Super Bowl étant classé comme match sur site neutre.

28a. Les Chiefs, qui n’avaient jamais joué à l’extérieur d’Arrowhead en séries éliminatoires depuis que Mahomes est devenu leur partant, ont remporté deux des trois victoires d’une équipe sur route.

29. Jared Goff de Détroit, qui a aidé les Rams à atteindre le Super Bowl 53, a failli devenir le cinquième quart-arrière à piloter deux franchises pour le Super Bowl.

30. Mieux vaut que cette défense soit préparée, Niners – les Chiefs ont marqué lors de leur premier match lors de huit matchs consécutifs en séries éliminatoires.

31. Les 25 touchdowns du RB Christian McCaffrey de San Francisco cette saison, y compris les séries éliminatoires, ont éclipsé la précédente marque du club de Rice (23 en 1987, bien qu’il s’agisse d’une saison écourtée).

32. Et alors que nous arrivons à la fin, le WR des Ravens Odell Beckham Jr. dit que non. Il a capté trois ballons pour 22 verges dimanche, ce qui aurait pu être son dernier dans l’uniforme des Ravens. Cependant, OBJ a déclaré par la suite dans les vestiaires qu’il envisageait de poursuivre sa carrière et espérait que Baltimore le signerait à nouveau.

