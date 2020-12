KANSAS CITY, Missouri: Kansas City a décroché la tête de série de l’AFC et le seul laissez-passer des séries éliminatoires lorsque Patrick Mahomes a lancé une passe de touché de 25 verges à Demarcus Robinson avec un peu moins de deux minutes pour une victoire de 17-14 contre Atlanta dimanche.

Les Chiefs ont dû regarder le botteur du Pro Bowl Younghoe Koo raté une tentative de tir à égalité avec 9 secondes pour s’échapper.

Les Chiefs (14-1) ont remporté leur septième match consécutif en une possession avec un record de la NFL et ont égalé un record de franchise avec leur 10e victoire consécutive. Ils ont éliminé tout drame de classement des matchs impliquant Pittsburgh et Buffalo et auront ce bye convoité de l’AFC au premier tour lorsque les séries éliminatoires commenceront dans deux semaines.

Les Falcons (4-11) ont pris les devants lorsque Matt Ryan a frappé Laquon Treadwell pour un touché de 5 verges avec 4:33 à faire. Mais Mahomes a continué à trouver Travis Kelce qui avait son propre match record pour préparer la passe TD à Robinson. Et lorsque les Falcons ont marché dans l’autre sens dans les dernières secondes, la défense de Kansas City a forcé Koos à un coup de pied de 39 verges.

Au lieu de se diriger vers les prolongations, les Falcons sont rentrés chez eux avec leur septième défaite de six points ou moins cette saison.

Mahomes a terminé avec 278 verges par la passe et deux touchés avec une interception. Kelce a eu sept attrapés pour 98 verges et un score, lui donnant 1 426 verges pour la saison, battant le record de George Kittles pour une extrémité serrée de la NFL.

ACIERS 28, COLTS 24

PITTSBURGH: Ben Roethlisberger a surmonté un malaise d’un mois pour lancer 342 verges et trois touchés en seconde période alors que les Steelers ont remporté le titre de division.

Apathique et sans vie pendant des semaines grâce à une séquence de trois défaites consécutives à un départ de 11-0, Pittsburgh (12-3) a réussi à se ressaisir au cours des 25 dernières minutes contre les Colts (10-5). Indianapolis a raté une chance de se rapprocher d’une place en séries éliminatoires en laissant s’échapper une avance de 17 points au troisième quart.

Roethlisberger, qui avait l’air inégal au mieux et inefficace au pire lors de la récente glissade de Pittsburgh, en est sorti. Il a abandonné l’approche dink-and-dunk qui avait fonctionné au début de la saison, mais est devenue beaucoup trop prévisible lors d’un évanouissement en décembre.

Le quart-arrière de 38 ans a lancé le retour avec une frappe de 39 verges contre Diontae Johnson et a amené les Steelers à un touché sur une passe de 5 verges à Eric Ebron. Il a donné à Pittsburgh sa première avance en deuxième mi-temps depuis le 7 décembre lorsqu’il s’est lancé dans un jeu qui s’est terminé avec Roethlisberger passant le ballon entre deux Colts à JuJu Smith-Schuster de 25 verges avec 7:38 à jouer.

Indianapolis, si dominante lors d’une première mi-temps où elle a devancé les Steelers 206-28, a eu deux chances de reprendre la tête au quatrième quart. Le premier entraînement s’est terminé avec Philip Rivers qui a lancé une interception au plus profond du territoire de Pittsburgh. Le deuxième s’est terminé avec Rivers heave à Zach Pascal qui naviguait haut sur la quatrième descente.

RAVENS 27, GÉANTS 13

BALTIMORE: Lamar Jackson a dirigé quatre entraînements au cours de la première mi-temps décisive. La quatrième victoire consécutive des Baltimores, combinée à la victoire des Pittsburgh sur Indianapolis, a permis aux Ravens de dépasser les Colts dans la chasse aux wild-card de l’AFC. Avec une victoire à Cincinnati la semaine prochaine, les Ravens (10-5) gagneront une place en séries éliminatoires pour la troisième année consécutive.

Les Giants (5-10) ont perdu leur troisième de suite et n’ont eu qu’une infime chance de se qualifier pour les séries éliminatoires.

Jackson a guidé les Ravens vers des touchés sur leurs deux premières possessions, puis les a pris en position de panier lors de ses deux prochains entraînements pour une avance de 20-3 à la mi-temps.

C’était plus que suffisant pour vaincre une équipe des Giants en difficulté qui n’a totalisé que 13 points lors de ses deux matchs précédents et n’a marqué que deux touchés au cours des trois dernières semaines.

Daniel Jones a commencé comme quart-arrière pour New York après avoir raté deux des trois derniers matchs en raison de blessures aux ischio-jambiers et à la cheville. Ses numéros de passes 24 pour 41 pour 252 verges reflétaient la forte pression qu’il a reçue de la précipitation implacable de Baltimores.

Les Ravens avaient six sacs et Jones a été rincé de la poche à plusieurs autres occasions.

JETS 23, MARRON 16

EAST RUTHERFORD, NJ: Après cette défaite, les Browns devront battre leurs rivaux Steelers dimanche prochain s’ils veulent mettre fin à la plus longue sécheresse en séries éliminatoires de la NFL.

En quatrième et 1 avec 1:18 à jouer et les Browns en désavantage numérique (10-5) conduisant pour le score d’égalité potentiel, Mayfield a tenté de pousser en avant pour un premier essai. Il a perdu le ballon lorsque Tarell Basham l’a frappé. Kareem Hunt a récupéré, mais selon la règle, Mayfield était le seul à pouvoir avancer le ballon et le quart-arrière était à court du premier essai.

Les Jets (2-13) ont scellé leur deuxième victoire consécutive après un départ de 0-13, perdant toute chance pour le premier choix au repêchage.

Ce fut une semaine difficile pour les Browns, qui n’ont pas été en séries éliminatoires depuis 2002 et sont entrés sans sept joueurs, dont Jarvis Landry et trois autres receveurs larges, et le tacle gauche recrue Jedrick Wills. Cleveland a dû appeler plusieurs joueurs de l’équipe d’entraînement et l’entraîneur Kevin Stefanski a fait un tour dans un parking près de l’hôtel des équipes pour que certains des nouveaux joueurs soient au courant du plan de match.

En dépit d’être en désavantage numérique, les Browns ont presque effacé un déficit de 20-3. Mais les Jets ont pu s’accrocher.

Jamison Crowder a attrapé une passe de touché et en a lancé une à Braxton Berrios sur un jeu éblouissant, et Sam Darnold a lancé une passe de touché à Chris Herndon.

OURS 41, JAGUARS 17

JACKSONVILLE, Floride: Les Jaguars se sont occupés des affaires, perdant leur 14e match consécutif, puis obtenant de l’aide pour assurer le choix n ° 1 du repêchage de la NFL 2021.

Bonjour, Trevor Lawrence!

Mitchell Trubisky a compté trois scores, dont deux passes de touché à Jimmy Graham, et les Bears ont gardé le contrôle de leur chemin en séries éliminatoires. Chicago peut participer aux séries éliminatoires de la NFC pour la deuxième fois en trois ans en battant Green Bay la semaine prochaine à domicile, malgré une séquence de six défaites consécutives en 2020.

Les Jaguars (1-14), qui ont établi un record de franchise pour des pertes consécutives, ont enfermé le premier choix pour la première fois de l’histoire de la franchise lorsque les Jets de New York ont ​​battu Cleveland 23-16 quelques minutes plus tard.

Cela signifie que le jour même où Jacksonville a atteint son pire dérapage de l’histoire de la franchise, pourrait finir par changer la donne pour l’équipe des petits marchés qui a passé la majeure partie des deux dernières décennies à la recherche d’un quart-arrière de la franchise.

La seule chose qui se tient entre Jacksonville et Lawrence est que la star de Clemson devient officiellement pro, une décision attendue après la fin de la saison des Tigers dans les éliminatoires de football universitaire.

Chicago a marqué 28 points sans réponse pour commencer la seconde période, devenant si loin devant que Nick Foles a réussi à clôturer le match contre son ancienne équipe.

BENGALS 37, TEXANS 31

HOUSTON: Samaje Perine a couru pour deux touchés, dont un score de 3 verges en retard, pour donner aux Bengals leur première victoire sur la route en plus de deux ans.

Les Texans (4-11) conduisaient après le deuxième score de Pérines lorsque Deshaun Watson a été limogé par Sam Hubbard, qui a forcé un échappé que Margus Hunt a récupéré. Les Bengals ont ajouté un panier pour sceller la victoire.

C’est la première victoire sur la route pour l’entraîneur de deuxième année Zac Taylor et la première fois que les Bengals (4-10-1) ont gagné loin de Cincinnati depuis une victoire 37-36 à Atlanta le 30 septembre 2018. Les Bengals ont remporté deux matchs d’affilée pour la première fois cette saison après avoir renversé les Steelers 27-17 lundi soir.

Les Texans menaient 31-27 après que Darren Fells ait transporté deux défenseurs dans la zone des buts à la fin d’une réception de 22 verges à environ six minutes de la fin. Perine, qui avait un record de 95 verges au sol de la saison, a donné l’avance à Cincinnati lorsqu’il a percuté la zone des buts pour le score d’approbation à moins de deux minutes de la fin.

Brandon Allen est revenu après avoir manqué le match de la semaine dernière en raison d’une blessure au genou et a lancé un record de 371 verges avec deux touchés pour les Bengals.

