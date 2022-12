Les Chiefs de Kelowna surprennent les Knights de North Okanagan avec un but tardif

Les Chiefs de Kelowna ont remporté une rare victoire contre les Knights de North Okanagan lors de l’action de la Ligue internationale de hockey junior de Kootenay, vendredi soir, le 9 décembre.

Les Chiefs ont remporté le match 2-1, réussissant 38 tirs au but contre les 32 tirs des Knights.

Les deux équipes ont eu six occasions de jeu de puissance avec les Knights marquant sur l’un de leurs jeux de puissance et les Chiefs allant 0 pour 6.

Après une première période sans but, Carson Devine a inscrit le premier but du match pour les Knights à peine 17 secondes après le début de la deuxième période. C’était son huitième de la saison, assisté de Matthew Johnston et Fraser O’Brien.

Alors qu’il restait 12 secondes au deuxième quart, Dain Levesque a créé l’égalité avec son troisième de la saison, assisté de Mattias Reha et Aiden Morcom.

Le match semblait se diriger vers les prolongations alors que les équipes n’ont pas marqué pendant la majorité de la troisième période, mais avec 33 secondes à jouer, Easton Hall a surpris les Knights avec son quatrième but de la saison, aidé par Caleb Genest et Levesque, soulevant son équipe à une victoire 2-1.

Les Chiefs restent à la dernière place de la division Bill Ohlhausen avec seulement 11 points en 26 matchs joués, à 14 points de la quatrième place Summerland Steam. Les Knights occupent le troisième rang de la division avec 27 points en 25 matchs joués.

Les Knights sont de nouveau sur la route ce soir (10 décembre) alors qu’ils affrontent les 100 Mile House Wranglers à 19 h. Les Chiefs ont un autre match à domicile ce soir, cette fois contre les Thunder Cats de Creston Valley à 19 h.

Brendan Shykora

